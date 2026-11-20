У Мексиці День революції присвячений подіям 20 листопада 1910 року, коли в країні почалося збройне повстання проти багаторічного правління президента Порфіріо Діаса. Революція переросла в масштабний конфлікт, який змінив політичний устрій країни, призвів до ухвалення нової Конституції та вплинув на життя кількох поколінь мексиканців. Історичну дату відзначають 20 листопада, а офіційний вихідний у країні переносять на третій понеділок місяця: у 2026 році це було 16 листопада.

День мексиканської революції — одне з важливих державних свят країни. Його історична дата — 20 листопада. Саме цього дня 1910 року розпочалося повстання, яке стало початком Мексиканської революції. Вона була спрямована проти авторитарного правління Порфіріо Діаса, який на той момент перебував при владі вже понад три десятиліття.

У календарі Мексики це офіційний неробочий день. Однак вихідний не завжди припадає безпосередньо на 20 листопада. За мексиканським трудовим законодавством, його встановили на третій понеділок листопада. Такий порядок дозволяє людям мати довгі вихідні та водночас зберігати пам’ять про історичну подію. У 2026 році третій понеділок листопада припав на 16 листопада, тоді як сама історична річниця припадає на п’ятницю, 20 листопада.

Це свято має не лише історичне, а й суспільне значення. Воно нагадує про боротьбу мексиканців за політичні права, справедливіші умови праці та доступ до землі. Революція об’єднала різні групи населення, хоча їхні цілі й уявлення про майбутнє країни не завжди збігалися. Саме тому її історія складається не з однієї перемоги чи однієї постаті, а з багатьох подій, конфліктів і компромісів.

Чому в Мексиці почалася революція

На початку XX століття Мексика перебувала під владою генерала Порфіріо Діаса. Він уперше став президентом у 1876 році, а згодом протягом багатьох років фактично контролював політичне життя країни. Його правління отримало назву «порфіріат». За цей час у Мексиці будували залізниці, розвивали промисловість, зростали міста та іноземні інвестиції. Зовні країна демонструвала економічний прогрес, однак його результати розподілялися дуже нерівномірно.

Основні багатства зосереджувалися в руках невеликої групи землевласників, підприємців і наближених до влади людей. Великі маєтки — гасієнди — поступово поглинали землі, якими раніше користувалися сільські громади. Багато селян залишалися без власної землі й мусили працювати на великих господарствах за важких умов. Робітники на підприємствах також скаржилися на низьку оплату, довгий робочий день і відсутність належного захисту. Політична опозиція мала обмежені можливості, а незгоду з владою часто придушували силою.

Невдоволення посилилося після того, як Діас почав давати зрозуміти, що готовий залишити посаду й допустити політичну конкуренцію. У 1908 році він дав інтерв’ю американському журналісту Джеймсу Крілману, в якому заявив, що Мексика вже дозріла до демократії та нового лідера. Ці слова викликали надію на зміни. Почали з’являтися опозиційні політичні сили, а одним із найпомітніших критиків президента став Франсіско Ігнасіо Мадеро.

Однак під час президентських виборів 1910 року Діас знову переміг. Мадеро, який виступав проти переобрання президента, опинився під арештом, а після звільнення втік до США. Там він підготував документ, який увійшов в історію під назвою «План Сан-Луїс». У ньому Мадеро не визнав результати виборів і закликав мексиканців піднятися на збройне повстання 20 листопада 1910 року. Саме цей заклик став офіційною відправною точкою революції.

Як почалося повстання 20 листопада 1910 року

У «Плані Сан-Луїс» Мадеро закликав населення не визнавати владу Діаса та підтримати зміну політичного режиму. Він визначив конкретний час початку повстання — шосту годину вечора 20 листопада. Документ поширювали серед прихильників опозиції, а заклик до боротьби поступово знаходив підтримку в різних регіонах країни. Спочатку йшлося насамперед про відновлення демократичних виборів і усунення Діаса від влади. Але дуже швидко до політичних вимог додалися соціальні питання, зокрема повернення селянських земель і поліпшення умов праці.

Повстання не почалося одночасно в усіх містах. У різних частинах Мексики виникали окремі осередки спротиву, а до руху приєднувалися місцеві лідери зі своїми загонами. Одними з найвідоміших стали Еміліано Сапата на півдні країни та Паскуаль Ороско й Франсіско «Панчо» Вілья на півночі. Їхні загони мали різне походження, склад і цілі, але на початковому етапі їх об’єднувало бажання покласти край правлінню Діаса.

Важливо, що революція не була лише протистоянням політиків за президентське крісло. До неї долучалися селяни, робітники, представники місцевих громад та інші групи населення. Для багатьох людей це була можливість домогтися змін, яких вони не могли отримати мирним шляхом. У різних регіонах вимоги відрізнялися: одні прагнули вільних виборів, інші — повернення землі, а хтось хотів припинення свавілля місцевої влади.

У травні 1911 року повстанці здобули важливу перемогу в битві за Сьюдад-Хуарес. Після цього становище президента Діаса стало критичним. 25 травня він подав у відставку, а згодом залишив країну. Здавалося, що головної мети революції досягнуто. Франсіско Мадеро повернувся до політичного життя й у 1911 році став президентом Мексики. Однак його прихід до влади не завершив конфлікт, адже різні революційні сили мали власне бачення майбутнього країни.

Хто став головними героями Мексиканської революції

Мексиканська революція пов’язана з іменами кількох діячів, які стали символами боротьби за зміни. Найвідоміші з них — Франсіско Мадеро, Еміліано Сапата, Франсіско «Панчо» Вілья та Венустіано Карранса. Вони не завжди були союзниками й нерідко виступали один проти одного. Проте кожен із них вплинув на перебіг революції та подальше формування мексиканської держави.

Франсіско Мадеро став одним із головних ініціаторів повстання. Він виступав проти переобрання Порфіріо Діаса та вимагав чесних виборів. Саме його «План Сан-Луїс» дав поштовх збройному руху в листопаді 1910 року. Після падіння режиму Діаса Мадеро очолив країну, але не зміг задовольнити очікування всіх революційних сил. У лютому 1913 року його усунули від влади під час військового перевороту, а згодом убили разом із віцепрезидентом Хосе Марією Піно Суаресом.

Еміліано Сапата став символом боротьби селян за землю. Він очолював визвольну армію Півдня та виступав за повернення громадських земель, які відібрали великі землевласники. Сапата не підтримав політику Мадеро, коли вирішив, що новий президент не виконує обіцянок щодо земельної реформи. У 1911 році він разом з однодумцями підготував «План Аяли», у якому вимагав повернення відібраних земель сільським громадам. Його гасло «Земля і свобода» стало одним із найвідоміших символів революції. У квітні 1919 року Сапату вбили в засідці.

Франсіско «Панчо» Вілья був одним із найвідоміших військових командирів революції. Він діяв переважно на півночі країни та очолював Північну дивізію — одне з найпотужніших збройних формувань того часу. Вілья підтримував соціальні зміни, зокрема перерозподіл землі та поліпшення прав робітників. Його військові успіхи зробили його відомим не лише в Мексиці, а й за її межами. Водночас відносини з іншими революційними лідерами були складними, а після завершення основних бойових дій він домовився про амністію та відійшов від збройної боротьби. У 1923 році Вілью вбили під час нападу на його автомобіль.

Венустіано Карранса став одним із провідних політичних і військових діячів революції після загибелі Мадеро. Він виступив проти генерала Вікторіано Уерти, який захопив владу після перевороту 1913 року. Карранса очолив конституціоналістський рух, що прагнув відновити законну владу. Згодом саме за його політичного керівництва скликали установчий конгрес, який підготував Конституцію 1917 року. Карранса став президентом, але йому також довелося протистояти колишнім союзникам. У 1920 році він загинув під час втечі з Мехіко.

Чому революція тривала майже десять років

Падіння Порфіріо Діаса не принесло Мексиці швидкого миру. Різні революційні групи мали неоднакові погляди на те, якою повинна бути нова держава. Мадеро хотів насамперед відновити демократичні інституції, тоді як Сапата вимагав глибокої земельної реформи. Вілья мав власну програму соціальних змін, а Карранса прагнув закріпити новий політичний порядок через конституційні механізми. Через ці суперечності колишні союзники поступово перетворювалися на противників.

У лютому 1913 року ситуація загострилася під час подій, відомих як «Десять трагічних днів». У Мехіко спалахнув військовий заколот проти президента Мадеро. Генерал Вікторіано Уерта спочатку виступав на його боці, але згодом перейшов до змовників і захопив владу. Мадеро та віцепрезидента Піно Суареса заарештували, а 22 лютого 1913 року вбили. Це викликало нову хвилю повстань по всій країні.

Проти Уерти виступили Карранса, Вілья, Сапата та інші військові й політичні діячі. Однак навіть після повалення Уерти в липні 1914 року протистояння не припинилося. Революційні сили почали боротися вже між собою за контроль над країною. Вілья та Сапата певний час співпрацювали проти Карранси, але їхній союз виявився нетривалим. У різних регіонах тривали бойові дії, змінювалися союзи, а країна переживала економічні та гуманітарні труднощі.

Однією з найважливіших подій цього періоду стало ухвалення Конституції 5 лютого 1917 року. Вона закріпила низку соціальних і політичних змін, яких вимагали учасники революції. Водночас збройне протистояння тривало й після цього. У 1920 році Карранса загинув, а владу поступово перебрав новий політичний режим на чолі з Альваро Обрегоном. Саме 1920 рік часто використовують як умовну межу завершення основного етапу революції, хоча окремі конфлікти й насильство тривали й пізніше.

Як Мексиканська революція змінила країну

Одним із головних результатів революції стала Конституція 1917 року. Вона закріпила нові правила суспільного й політичного життя та стала основою сучасної мексиканської держави. Документ ухвалили 5 лютого 1917 року в місті Керетаро. Він діє й сьогодні, хоча за понад століття до нього внесли багато змін. Особливу увагу привертають три статті Конституції. Стаття 3 закріпила принцип світської державної освіти. Стаття 27 визначила державні повноваження щодо землі та природних ресурсів, а також створила правову основу для повернення земель сільським громадам і перерозподілу великих володінь. Стаття 123 закріпила трудові права, зокрема восьмигодинний робочий день, право на організацію профспілок, страйки та захист працівників у разі виробничих травм.

Ці положення були важливими для країни, де до революції значна частина населення працювала на великих маєтках і підприємствах без належних гарантій. Конституція стала однією з перших у світі, яка так широко закріпила соціальні та трудові права. Вона також обмежила вплив церкви на державну освіту й визначила особливий статус землі та надр. Саме тому її ухвалення часто вважають одним із головних політичних результатів революції.

Проте не всі обіцянки революції вдалося виконати швидко. Земельна реформа тривала десятиліттями, а соціальна нерівність не зникла після ухвалення нового документа. У різних регіонах країни зміни відбувалися з різною швидкістю. Попри це, Конституція 1917 року стала важливою основою для подальших реформ і закріпила принцип, що держава має відповідати не лише за політичний порядок, а й за соціальні права громадян.

Як у Мексиці відзначають День революції

Однією з найпомітніших традицій свята є урочисті паради. Особливо масштабні заходи проводять у Мехіко, де вулицями проходять військові, представники громадських організацій, спортсмени, школярі та учасники історичних реконструкцій. Учасники можуть з’являтися в одязі, який відтворює образи революційної доби. Часто можна побачити вершників, людей у традиційних селянських костюмах, а також тих, хто зображує відомих командирів повстанських загонів.

Під час таких заходів згадують не лише військові перемоги, а й повсякденне життя людей на початку XX століття. У парадах можуть брати участь кінні загони, військова техніка та реконструктори, які відтворюють окремі епізоди революції. У Мехіко для цього використовують центральні вулиці та площі, а завершення заходів часто пов’язане з пам’ятними місцями революційної історії. Водночас формат параду може змінюватися залежно від рішень уряду та організаторів.

Цікаво, що традиція проведення параду з’явилася не одразу. Одним із ранніх попередників сучасних заходів стала естафетна забіга в 1928 році. Наступного року її формат змінили на військово-спортивну ходу, а в 1930 році захід уперше набув вигляду параду. У 1936 році святкування отримало офіційне визнання, а в 1941 році його очолив президент Мануель Авіла Камачо. Відтоді парад став однією з помітних частин державного вшанування революції.

Святкування не обмежується столицею. У різних містах і штатах організовують місцеві паради, спортивні змагання, шкільні виступи, культурні фестивалі та ярмарки. У навчальних закладах проводять тематичні уроки, конкурси малюнків, театральні постановки й історичні вікторини. Діти знайомляться з подіями 1910 року, дізнаються про революційних лідерів і обговорюють, чому боротьба за землю та права працівників стала важливою частиною історії країни.

Ще один спосіб відзначити цей день — відвідати музеї та пам’ятні місця. У Мехіко одним із найвідоміших символів революційної доби є Монумент Революції. Він розташований у будівлі, яку спочатку планували як палац федерального парламенту за часів Діаса. Проєкт так і не завершили, а згодом споруду перетворили на монумент, присвячений революції. Там поховані деякі відомі діячі того періоду, зокрема Карранса, Вілья, Мадеро та Плутарко Еліас Кальєс.

Для багатьох мексиканців це також сімейний вихідний. Люди зустрічаються з рідними, відвідують міські заходи, гуляють парками та беруть участь у фестивалях. На площах можуть працювати ярмарки з місцевою їжею, музикою та народними розвагами. Водночас не варто сприймати День революції як свято з однаковими традиціями в кожному регіоні: місцеві звичаї та програми залежать від конкретного міста.

Що їдять на День революції

Окремої обов’язкової святкової страви, яку готують виключно до Дня революції, у Мексиці немає. Однак під час масових заходів і сімейних зустрічей часто можна побачити популярні страви національної кухні. Серед них — тако, тамале, кесадильї, енчіладас, позоле та різні види тушкованого м’яса. Їх продають на вуличних ярмарках, у невеликих закладах і на святкових майданчиках.

Особливе місце посідає позоле — густий суп із кукурудзою особливого сорту, м’ясом і спеціями. Його подають із капустою, редискою, цибулею, лаймом та іншими додатками. Ця страва має давню історію і вважається однією з відомих страв мексиканської кухні. Вона популярна під час різних свят і родинних зібрань, хоча не є спеціальною стравою саме Дня революції.

Також на святкових ярмарках можна скуштувати тако з різними начинками, смажені кукурудзяні коржики, тамале, солодку випічку та місцеві напої. Їжа стає частиною загальної атмосфери: люди можуть провести цілий день на вулиці, подивитися парад, послухати музику й перекусити традиційними стравами. У різних штатах меню відрізняється, адже мексиканська кухня дуже різноманітна.

Цікаві факти про Мексиканську революцію

20 листопада було обрано заздалегідь. Саме цю дату Франсіско Мадеро вказав у «Плані Сан-Луїс» як день початку загального повстання. Заклик мав набути чинності о шостій годині вечора.

Революція почалася не як єдиний організований виступ. У різних регіонах повстання відбувалися окремо, а до руху долучалися місцеві командири та громади. Згодом ці виступи переросли в масштабний конфлікт.

Панчо Вілья став відомим далеко за межами Мексики. Його військова діяльність привертала увагу іноземної преси, а події на півночі країни впливали навіть на відносини Мексики зі США. У 1916 році його сили здійснили напад на американське містечко Колумбус, після чого США направили до Мексики військову експедицію на його пошуки.

Сапата боровся насамперед за землю. Його вимоги стосувалися повернення земель сільським громадам, які втратили їх через розширення великих маєтків. Саме тому його ім’я досі пов’язують із селянським рухом і земельною реформою.

Конституція 1917 року діє й сьогодні. Її неодноразово змінювали, але вона залишається основним законом Мексики. Її соціальні положення свого часу стали важливим прикладом для інших країн.

Парад до Дня революції змінював формат і навіть скасовувався. Спочатку це була спортивна естафета, потім військово-спортивна хода, а згодом — масштабний парад. Протягом історії його маршрут, формат і проведення залежали від політичних та суспільних обставин.

Свято має рухому дату вихідного, але незмінну історичну річницю. Мексиканці пам’ятають початок революції 20 листопада, проте офіційний неробочий день припадає на третій понеділок листопада.

Чому День революції важливий для сучасної Мексики

Мексиканська революція стала одним із найважливіших переломних моментів в історії країни. Вона поклала край багаторічному правлінню Порфіріо Діаса та змінила політичну систему. Але її значення не обмежується зміною президента. Революційні події підняли питання, які залишалися важливими для мексиканського суспільства протягом десятиліть: кому належить земля, якими мають бути права працівників, хто повинен контролювати природні ресурси та як забезпечити участь громадян у політичному житті.

Для одних мексиканців революція насамперед символізує боротьбу за демократію. Для інших — прагнення селян повернути землю, а робітників отримати гідні умови праці. У національній пам’яті вона також пов’язана з постатями Сапати й Вільї, які стали символами народного спротиву. Водночас історики наголошують, що революція була складним і суперечливим процесом: її учасники мали різні цілі, а боротьба супроводжувалася насильством і великими людськими втратами.

Сьогодні День революції — це можливість згадати не лише відомих командирів і політичних діячів, а й тисячі звичайних людей, які брали участь у подіях або стали їхніми жертвами. Це також нагода поговорити про те, як революція вплинула на сучасну Конституцію, трудове законодавство та земельні відносини. Саме тому 20 листопада залишається важливою датою для мексиканців і частиною національної ідентичності країни.

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