Свято 22 жовтня 2026 — День вомбата: чому цих тварин потрібно захищати

День вомбата святкують щороку 22 жовтня. У 2026 році дата припадає на четвер. Свято також відоме як Всесвітній або Міжнародний день вомбата, хоча воно не має статусу офіційного міжнародного дня, затвердженого ООН. Це неформальна екологічна ініціатива, яка об’єднує любителів тварин, природоохоронців і всіх, кому цікава австралійська природа.

Свято з’явилося у 2005 році. Його створили шанувальники вомбатів, які хотіли привернути більше уваги до цих тварин. У популярних матеріалах про свято його появу пов’язують із невідомим ентузіастом, а згодом ідею почали поширювати в інтернеті. Зокрема, про День вомбата стали писати на тематичних сайтах, а прихильники тварин почали організовувати власні невеликі святкування.

Дата припадає на австралійську весну. У цей час природа поступово оживає після зимового сезону, а в деяких регіонах починаються весняні роботи. Вибір 22 жовтня також допоміг закріпити за святом конкретну дату, коли люди можуть щороку згадувати про вомбатів і дізнаватися про них більше. Водночас це не державне свято: австралійці не мають додаткового вихідного, а заходи проводять за ініціативою зоопарків, природоохоронних організацій, громад і самих шанувальників тварин.

Головна мета Дня вомбата — не просто показати, наскільки мило виглядають ці тварини. Організатори та природоохоронці використовують цю дату, щоб розповідати про їхню поведінку, природне середовище й небезпеки, з якими вони стикаються. Серед таких загроз — знищення місць проживання, зіткнення з автомобілями та хвороби. Тому свято має і розважальну, і просвітницьку складову: воно допомагає перетворити цікавість до тварин на увагу до їхнього захисту.

Чим особливі вомбати

Вомбат — це австралійська сумчаста тварина з міцним тілом, короткими лапами та широкою головою. Здалеку він нагадує маленького ведмедя, але насправді є родичем коали й кенгуру. Дорослий вомбат може виростати приблизно до метра завдовжки, а окремі особини важать понад 30 кілограмів. Попри незграбний вигляд, ці тварини добре пристосовані до життя під землею. Вони мають сильні лапи, довгі кігті та потужні передні зуби, якими можуть рити ґрунт і прокладати складні підземні ходи.

В Австралії живуть три види вомбатів: голоносий, південний волохатоноcий і північний волохатонісний. Вони відрізняються зовнішністю, розмірами та середовищем проживання. Голоносий вомбат поширений на південному сході Австралії та в Тасманії. Південний волохатонісний мешкає переважно в сухіших районах Південної Австралії. А північний волохатонісний — один із найрідкісніших видів, який перебуває під загрозою зникнення.

Більшу частину дня вомбати проводять у норах, де ховаються від спеки та небезпеки. Найчастіше вони виходять на пошуки їжі ввечері або вночі. Їхній раціон складається переважно з трави, коріння та іншої рослинності. Завдяки повільному обміну речовин вони можуть ефективно використовувати поживні речовини з їжі. А потужні лапи дозволяють їм облаштовувати підземні сховища з кількома входами та довгими тунелями.

Є в цих тварин і ще одна незвичайна особливість: сумка для дитинчат у самки відкривається назад. Це допомагає захищати маля від землі, яка потрапляла б усередину, поки мати риє нору. Як і в інших сумчастих, дитинча народжується дуже маленьким і продовжує розвиватися в материнській сумці. Перші місяці життя воно проводить там, а згодом поступово починає виходити назовні. Така будова сумки — не випадковість, а корисне пристосування до підземного способу життя.

Кубічні екскременти та інші дивовижні факти

Одна з найвідоміших особливостей вомбатів — їхні екскременти кубічної форми. Це не жарт і не вигадка: вомбати справді залишають невеликі сухі кубики. Вони використовують їх, щоб позначати свою територію та передавати інформацію іншим тваринам. Такі мітки можна знайти на каменях і колодах. Завдяки пласким граням вони не так легко скочуються з поверхні, тож запах довше залишається в помітному місці.

Учені довго намагалися з’ясувати, як саме утворюється така форма. Дослідження показали, що кубики формуються не під час виходу з організму, а ще в кишківнику. Різна пружність тканин кишківника та повільне висушування вмісту допомагають надати екскрементам характерної форми. За цю незвичайну тему дослідники з Університету Тасманії та їхні колеги отримали Шнобелівську премію 2019 року — нагороду за дослідження, які спершу викликають усмішку, а потім змушують замислитися.

Ще один цікавий факт — вомбати можуть бігати значно швидше, ніж здається на перший погляд. Попри короткі лапи й важке тіло, вони здатні швидко рухатися на коротких дистанціях, особливо коли відчувають небезпеку. Якщо хижак наближається, тварина зазвичай намагається сховатися в норі. Там вомбат може захищатися за допомогою міцної задньої частини тіла, притискаючи нападника до стінки або стелі тунелю. Тож недооцінювати цього пухнастого землекопа точно не варто.

Вомбати також відіграють важливу роль у природі. Коли вони риють нори, то переміщують ґрунт, допомагають йому провітрюватися та створюють укриття, якими іноді користуються інші тварини. У таких підземних сховищах можуть ховатися від спеки чи хижаків дрібні ссавці, плазуни та птахи. Тому вомбатів іноді називають природними «інженерами» екосистеми. Їхня діяльність впливає не лише на власне життя, а й на середовище навколо.

Як святкують День вомбата

У цього свята немає єдиного офіційного сценарію. Кожен може долучитися до нього у власний спосіб — відвідавши зоопарк, прочитавши про австралійських тварин або підтримавши організацію, яка займається їхнім порятунком. У деяких містах Австралії зоопарки та ботанічні сади проводять тематичні заходи для дітей і дорослих. Відвідувачам розповідають про поведінку вомбатів, їхній раціон і природне середовище. Іноді організовують короткі лекції, зустрічі з доглядачами та спеціальні програми біля вольєрів.

Одна з наймиліших традицій — випікати солодощі у формі вомбатів. Це можуть бути торти, печиво, брауні або інші десерти з тематичним оформленням. Дехто одягає футболки із зображеннями цих тварин, публікує їхні фотографії в соцмережах або ділиться кумедними фактами про їхні звички. Такі способи святкування не потребують великих витрат, але допомагають поширювати інформацію про вомбатів. А для дітей це ще й можливість дізнатися про дику природу через гру та творчість.

Ще один напрям святкування — підтримка центрів порятунку та природоохоронних проєктів. В Австралії є організації, які допомагають травмованим і осиротілим вомбатам, доглядають за ними та повертають їх у природне середовище, коли це можливо. У межах екологічних ініціатив люди можуть робити пожертви, поширювати інформацію про загрози для тварин або брати участь у заходах із захисту місць їхнього проживання. Це особливо важливо для рідкісних видів, популяції яких залишаються невеликими.

День вомбата не обмежується Австралією. Завдяки соцмережам до нього долучаються люди з різних країн, які публікують світлини, відео та цікаві факти про цих тварин. Хтось обирає тематичний одяг, хтось пече печиво, а хтось просто розповідає друзям, чому вомбати такі незвичайні. Водночас природоохоронні організації нагадують: найкращий спосіб підтримати диких тварин — не турбувати їх у природі, берегти їхнє середовище та допомагати перевіреним організаціям.

Чому вомбатам потрібен захист

Попри популярність у соцмережах, вомбати стикаються з реальними загрозами. Їхні природні місця проживання зменшуються через розчищення земель, розвиток сільського господарства та будівництво. Небезпеку становлять і дороги: тварини часто виходять на пошуки їжі після заходу сонця, коли водіям складніше їх помітити. У деяких популяціях проблемою є короста — паразитарне захворювання, яке спричиняє сильний свербіж, випадіння шерсті та може призвести до загибелі тварини без лікування.

Особливо вразливий північний волохатонісний вомбат. Цей вид має статус такого, що перебуває на межі зникнення, і живе лише в обмежених районах Квінсленду. У минулому його чисельність різко скоротилася через втрату середовища проживання та конкуренцію з домашньою худобою за їжу. Природоохоронці створюють захищені території, стежать за популяціями та працюють над їхнім відновленням. За даними Фонду вомбатів, завдяки багаторічним зусиллям чисельність цього виду зросла з критично низького рівня, але він і далі потребує постійної підтримки.

Допомогти вомбатам можна навіть без поїздки до Австралії. Варто поширювати перевірену інформацію про них, підтримувати природоохоронні організації та не заохочувати незаконну торгівлю дикими тваринами. Якщо людина подорожує Австралією й зустрічає вомбата в природі, важливо не намагатися його погладити, годувати чи забирати із собою. Це дикі тварини, яким потрібні простір і спокій. А якщо вомбат виглядає травмованим або опинився в небезпеці, краще звернутися до місцевої служби порятунку диких тварин.

Як долучитися до Дня вомбата у 2026 році

У 2026 році День вомбата припадає на четвер, 22 жовтня. Ті, хто перебуває в Австралії, можуть перевірити програми місцевих зоопарків, природних парків і центрів порятунку тварин. Конкретні заходи залежать від організаторів, тому перед відвідуванням варто уточнити дату, час і правила участі. Не всі установи проводять окремі святкові програми щороку, тож краще перевіряти інформацію на їхніх офіційних сторінках.

Якщо ж долучитися до святкування наживо немає можливості, можна зробити це вдома. Наприклад, подивитися документальний фільм про австралійську природу, прочитати про три види вомбатів або приготувати тематичний десерт. Ще один варіант — розповісти про свято в соцмережах і нагадати, що за милими фотографіями стоїть важлива тема збереження дикої природи. Навіть невелика публікація може допомогти іншим людям дізнатися про тварин, яких вони раніше майже не знали.

День вомбата — це поєднання гумору, любові до тварин і турботи про природу. Незвичайні звички цих сумчастих привертають увагу, але їхня роль у природі та потреба в захисті не менш важливі. Тож 22 жовтня — гарна нагода не лише усміхнутися через кубічні екскременти вомбатів, а й дізнатися більше про цих тварин і подумати, як допомогти зберегти їх у дикій природі.