Свято 22 жовтня 2026 — Національний день горіхів у США

Національний день горіхів у США щороку припадає на 22 жовтня. У 2026 році його відзначають у четвер. Це не державне свято, тож американці не отримують додаткового вихідного, а магазини, школи та установи не змінюють графік роботи. День горіхів належить до неофіційних гастрономічних дат, які присвячують певним продуктам і популяризують через кулінарію, просвітницькі матеріали та соціальні мережі.

Історію цього свята пов’язують із британською компанією Liberation Foods, яка працює з горіхами та підтримує принципи справедливої торгівлі. Її метою було не лише популяризувати поживний продукт, а й привернути увагу до людей, які вирощують і збирають горіхи. Ідеться, зокрема, про невеликі фермерські господарства, для яких продаж урожаю є важливим джерелом доходу. Компанія підтримувала кооперативи виробників із різних країн і прагнула, щоб фермери отримували справедливу оплату за свою працю. Саме з цією ідеєю пов’язують появу Національного дня горіхів.

Ініціативу започаткували у 2016 році, тоді як інші календарі згадують про неї без чітко підтвердженої дати. Тому немає підстав називати цей день давньою американською традицією або офіційним святом, затвердженим державою. Його популярність зростала завдяки тематичним сайтам, публікаціям про їжу та дописам у соціальних мережах. Згодом 22 жовтня закріпилося в календарях гастрономічних свят як дата, коли особливу увагу приділяють горіхам.

Свято має одразу кілька завдань. Перше — нагадати, що горіхи можна використовувати не лише як швидкий перекус, а й як інгредієнт для основних страв, соусів, випічки та десертів. Друге — розповісти про поживні властивості продукту й допомогти людям зробити раціон різноманітнішим. Третє — привернути увагу до умов вирощування та продажу горіхів, адже за невеликою жменею продукту стоїть праця фермерів, сезонний збір урожаю та міжнародна торгівля.

Чим корисні горіхи та чому їх радять додавати до раціону

Горіхи цінують не лише за смак. Вони містять рослинний білок, клітковину, вітаміни, мінерали та ненасичені жири. Залежно від виду, у них можуть бути магній, фосфор, мідь, вітамін Е та інші важливі для організму речовини. Саме тому горіхи часто використовують як перекус або додають до сніданків, салатів і гарячих страв. Водночас вони досить калорійні, тому важливо зважати на розмір порції.

Дослідники вивчали, як регулярне вживання горіхів пов’язане зі здоров’ям серця та судин. Великий огляд наукових досліджень, опублікований у 2022 році, виявив зв’язок між споживанням горіхів і нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Однак це не означає, що самі горіхи можуть запобігти всім хворобам або замінити лікування. Їх варто розглядати як частину різноманітного раціону, який також включає овочі, фрукти, цільнозернові продукти та інші джерела поживних речовин.

Ще одна перевага — універсальність. Мигдаль можна додавати до каші чи йогурту, волоські горіхи — до салатів і випічки, а кеш’ю часто використовують для приготування соусів. Фісташки підходять як самостійний перекус, а арахіс переробляють на популярну пасту. Горіхи також додають до хліба, шоколаду, цукерок, морозива та різноманітних десертів. Завдяки цьому навіть невелика кількість може змінити смак і текстуру звичайної страви.

Водночас горіхи підходять не всім. Алергія на арахіс або певні види деревних горіхів може спричиняти серйозні реакції. Тому не варто пригощати ними інших людей, не з’ясувавши, чи немає в них алергії. Якщо горіхи використовують у стравах для компанії або на святковому столі, краще чітко зазначити склад. А людям із підтвердженою алергією потрібно уникати відповідних продуктів і дотримуватися рекомендацій лікаря.

Цікаві факти про горіхи

Один із найцікавіших фактів полягає в тому, що арахіс із погляду ботаніки не є справжнім горіхом. Він належить до бобових, як квасоля та горох. На відміну від мигдалю чи фундука, його плоди розвиваються в ґрунті. Проте в кулінарії арахіс звикли ставити в один ряд з іншими горіхами через схожий спосіб використання. Саме тому він теж потрапив до свята, присвяченого горіхам у широкому харчовому значенні.

Волоські горіхи вирізняються високим вмістом поліненасичених жирів, зокрема альфа-ліноленової кислоти — рослинної форми омега-3. Мигдаль містить клітковину та вітамін Е, а фісташки є джерелом білка й різних мінералів. Бразильські горіхи відомі високим вмістом селену, але його кількість може бути значною навіть у невеликій порції. Тому не варто їсти їх без міри, сподіваючись отримати більше користі. Різні види горіхів мають різний склад, тож найпростіший спосіб урізноманітнити раціон — чергувати їх.

Горіхи мають довгу історію в харчуванні людей. Їх збирали задовго до появи сучасного сільського господарства, адже вони поживні й можуть довго зберігатися за належних умов. У різних культурах горіхи використовували не лише як їжу, а й як інгредієнт для олії, солодощів і традиційних страв. Наприклад, пекан став важливою частиною кухні півдня США, де з нього готують відомий горіховий пиріг. Арахісова паста, мигдалеве борошно та горіхові соуси сьогодні поширені в багатьох країнах світу.

Є й менш очевидна сторона цього продукту — його виробництво залежить від клімату, врожайності та умов праці. Деякі горіхи збирають із дерев, інші потребують спеціального оброблення перед продажем. На ціну впливають сезон, витрати на збирання, транспортування та перероблення. Для невеликих фермерських господарств стабільний доступ до ринку може мати велике значення. Саме тому тема справедливої торгівлі стала однією з ідей, із якими пов’язують Національний день горіхів.

Як відзначають Національний день горіхів

У свята немає єдиного офіційного сценарію, тож люди відзначають його по-різному. Найпростіший варіант — влаштувати дегустацію кількох видів горіхів і порівняти їхній смак. Можна придбати мигдаль, фундук, кеш’ю, фісташки та волоські горіхи, спробувати їх окремо або зробити власну суміш. Дехто обирає новий продукт, якого раніше не куштував. А ще це привід дізнатися, звідки походять різні види горіхів і як їх вирощують.

Інший спосіб долучитися — приготувати страву з горіхами. Це може бути домашня гранола на сніданок, салат із волоськими горіхами, печиво з мигдалем або пиріг із пеканом. Любителі простих рецептів можуть зробити горіхову пасту, подрібнивши горіхи в кухонному комбайні до однорідної консистенції. Горіхи також добре поєднуються із сухофруктами, вівсянкою, йогуртом і темним шоколадом. Таке святкування не потребує спеціальних заходів — достатньо трохи часу та бажання спробувати щось нове.

Національний день горіхів також згадують у соціальних мережах. Люди публікують рецепти, фотографії страв і цікаві факти про різні види горіхів, використовуючи хештег #NationalNutDay. Кулінарні сайти пропонують тематичні добірки рецептів, а магазини можуть привертати увагу до горіхових сумішей і продуктів для випічки. Проте це не означає, що в усіх містах США проходять масштабні фестивалі: здебільшого свято відзначають у домашньому форматі або через тематичні публікації.

Є в цього дня й соціальна складова. Оскільки свято пов’язують із Liberation Foods, воно нагадує про виробників, які стоять за продуктом на полиці магазину. Споживачі можуть звертати увагу на маркування Fairtrade, дізнаватися про походження горіхів і перевіряти, чи розповідає виробник про умови їхнього вирощування. Такі позначення не розповідають абсолютно всього про кожен етап виробництва, але можуть допомогти зробити більш усвідомлений вибір. Це особливо актуально для продуктів, які проходять довгий шлях від фермерського господарства до покупця.

Як долучитися до свята у 2026 році

У 2026 році Національний день горіхів відзначатимуть у четвер, 22 жовтня. Оскільки це неофіційна дата, спеціальні заходи залежать від конкретних організацій і магазинів. Тому не варто очікувати обов’язкових міських фестивалів чи загальнонаціональних подій. Натомість можна скористатися нагодою, щоб спробувати новий вид горіхів, приготувати улюблену страву або знайти рецепт, у якому вони відіграють головну роль.

Ще один варіант — присвятити день знайомству з походженням продуктів. Наприклад, з’ясувати, де вирощують фісташки, чим пекан відрізняється від волоського горіха або чому арахіс вважають бобовою культурою. Можна також порівняти склад різних горіхів і звернути увагу на те, як їх використовують у кухнях різних країн. Таке невелике дослідження допоможе побачити, що звичний перекус має набагато цікавішу історію, ніж здається.

Національний день горіхів — це не державне свято з усталеними обрядами, а радше привід згадати про продукт, який поєднує кулінарію, харчування та працю фермерів. Його можна відзначити за святковим столом, приготувавши горіховий десерт, або просто дізнатися більше про те, звідки беруться улюблені продукти. А головна ідея дня — не з’їсти якомога більше горіхів, а цінувати їхню різноманітність і пам’ятати про людей, які їх вирощують.