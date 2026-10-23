23 жовтня 2026 — День революції в Угорщині: історія свята та події 1956 року

В Угорщині є три головні національні свята, пов’язані з важливими моментами історії країни. Їх відзначають 15 березня, 20 серпня та 23 жовтня. Перша дата нагадує про революцію 1848–1849 років, друга — про заснування угорської держави та короля Іштвана I, а третя пов’язана одразу з двома подіями новітньої історії. 23 жовтня вшановують початок революції 1956 року та проголошення Угорської Республіки у 1989-му. Ці події відбулися з різницею у 33 роки, але обидві стали символами прагнення угорців до незалежності й політичних змін. У 1956 році люди виступили проти комуністичної влади та радянського контролю. У 1989-му країна офіційно проголосила республіку на тлі переходу від комуністичного режиму до демократії.

Спочатку ця дата була насамперед днем пам’яті про революцію та її учасників. Після падіння комуністичного режиму її значення стало ще ширшим. У 1990 році новий парламент законодавчо закріпив історичне значення революції, а 23 жовтня оголосили національним святом. Наступного року відповідний статус підтвердив окремий закон.

Що передувало революції 1956 року

Після Другої світової війни Угорщина опинилася під сильним впливом Радянського Союзу. У країні поступово встановилася комуністична система, а політична влада зосередилася в руках правлячої партії. Незалежні політичні сили зазнавали тиску, свободу слова обмежували, а державні органи переслідували людей, яких вважали противниками режиму.

Невдоволення посилювалося через економічні труднощі, низький рівень життя та втручання влади в повсякденне життя. Багато угорців хотіли не лише кращих умов, а й можливості вільно висловлювати свої погляди, обирати політичних представників і впливати на майбутнє країни. Додаткове напруження створювала присутність радянських військ та залежність угорського керівництва від Москви.

У середині 1950-х років у країнах соціалістичного блоку почалися дискусії про можливість реформ. Після смерті радянського лідера Йосипа Сталіна в 1953 році в частині суспільства з’явилися сподівання на пом’якшення політики. В Угорщині також лунали вимоги змінити роботу уряду, послабити репресії та розширити громадянські права. Проте невдоволення не зникало, а спроби реформ не задовольняли значну частину населення. Восени 1956 року ситуація загострилася. Студенти, робітники та інші громадяни почали відкрито висловлювати свої вимоги. Протести, що стартували 23 жовтня в Будапешті, швидко переросли в масштабне повстання.

Як почалася Угорська революція 1956 року

23 жовтня 1956 року студенти та інші мешканці Будапешта вийшли на демонстрації. Вони вимагали політичних реформ, свободи слова, виведення радянських військ і повернення до самостійнішого курсу розвитку країни. До протестів приєднувалися дедалі більше людей, а демонстрації переростали у масовий рух. Одним із важливих місць тих подій стала площа біля пам’ятника польському генералу Юзефу Бему. Він був символічною постаттю для угорців і поляків, а демонстрація біля його пам’ятника показувала солідарність між народами, які прагнули політичних змін. Згодом протестувальники рушили до інших частин столиці.

Учасники повстання вимагали змін не лише в економіці чи державному управлінні. Вони хотіли, щоб Угорщина мала більше свободи у внутрішній та зовнішній політиці. Серед вимог були відновлення політичного плюралізму, тобто можливості існування різних партій, і припинення репресій. Частина протестувальників також закликала до виведення радянських військ.

Події швидко загострилися, почалися збройні сутички. Уряд намагався втримати контроль над ситуацією, але повстання поширювалося на інші міста. До руху долучалися робітники, створювалися місцеві ради, а в окремих районах виникали збройні групи. Те, що почалося як демонстрації, перетворилося на боротьбу проти комуністичної влади та радянського військового втручання.

Чим завершилося повстання

На певному етапі здавалося, що угорцям вдасться домогтися значних змін. Уряд Імре Надя оголосив про реформи, а політичне життя країни почало змінюватися. Надь виступав за перетворення системи та проголосив намір вивести Угорщину з Організації Варшавського договору — військового союзу соціалістичних країн під керівництвом СРСР. Це стало одним із ключових моментів конфлікту з Москвою.

Однак радянське керівництво вирішило придушити повстання силою. 4 листопада 1956 року радянські війська розпочали масштабну військову операцію в Угорщині. Вони увійшли до Будапешта та інших населених пунктів, використовуючи танки й важке озброєння. У місті точилися запеклі бої, а учасники повстання чинили опір, попри значну перевагу радянських сил.

Опір поступово придушили, а до влади прийшов уряд Яноша Кадара, який спирався на підтримку СРСР. Після революції почалися арешти та переслідування її учасників. Імре Надя заарештували, згодом засудили до страти й стратили в 1958 році. Багато угорців загинули, а тисячі людей були змушені залишити країну та шукати притулку за кордоном.

Попри поразку повстання, його значення не зникло. Для багатьох угорців 1956 рік став символом спротиву диктатурі та боротьби за право самостійно визначати майбутнє своєї країни. Упродовж комуністичного періоду влада намагалася представити події як контрреволюцію, а відкрито вшановувати їхніх учасників було заборонено. Проте пам’ять про повстання зберігалася серед угорців і тих, хто виїхав за кордон.

Чому 23 жовтня пов’язане з проголошенням республіки

Друга історична подія, яку вшановують цього дня, відбулася 23 жовтня 1989 року. На той час комуністична система в Угорщині вже слабшала, а в країні тривали політичні переговори та реформи. Влада поступово відмовлялася від попередньої моделі управління, а опозиційні рухи вимагали демократичних змін. У Будапешті, біля будівлі парламенту, виконувач обов’язків глави держави Матяш Сюрьош оголосив про проголошення Угорської Республіки. На церемонію зібралися сотні тисяч людей. Подія стала одним із найпомітніших символів завершення комуністичної епохи та переходу країни до нової політичної системи.

Вибір дати був символічним. Саме 23 жовтня 1956 року угорці розпочали повстання проти комуністичної влади та радянського впливу. Через 33 роки країна проголосила республіку, повернувшись до питання, за яке боролися учасники революції, — права самостійно визначати свій політичний шлях. Проголошення республіки не означало, що всі зміни відбулися миттєво. Перехід до демократії включав реформування державних інституцій, зміну політичної системи та підготовку до вільних виборів. Але 23 жовтня 1989 року стало важливим кроком у цьому процесі. Саме тому ця дата поєднує пам’ять про повстання, яке придушили силою, та історичний момент, коли країна почала новий етап свого розвитку.

Як в Угорщині відзначають 23 жовтня

Національне свято має передусім пам’ятний та офіційний характер. У Будапешті й інших містах проводять церемонії, присвячені учасникам революції 1956 року та людям, які постраждали під час придушення повстання. Одним із традиційних елементів є підняття державного прапора Угорщини. Після цього відбуваються заходи біля пам’ятників і місць, пов’язаних з історичними подіями.

У столиці люди збираються біля будівлі парламенту, пам’ятника Юзефу Бему, Будапештського університету технологій та інших історичних місць. Саме в цих локаціях проходили демонстрації або відбувалися важливі епізоди революції. Там покладають вінки й квіти, проводять пам’ятні церемонії та згадують загиблих. У державних заходах беруть участь представники влади, громадських організацій і родини учасників тих подій.

До свята також приурочують виставки, історичні лекції, музейні програми та інші освітні заходи. Вони допомагають розповісти молодшим поколінням, чому революція 1956 року стала важливою частиною національної пам’яті. У музеях і меморіальних місцях можна дізнатися про життя людей під час комуністичного режиму, перебіг повстання та його наслідки. Частина заходів проходить у форматі екскурсій або публічних дискусій. Це державне свято, тому 23 жовтня є неробочим днем. Через урочистості та масові заходи в Будапешті можуть перекривати вулиці, змінювати рух громадського транспорту й обмежувати проїзд у центрі міста. Водночас конкретна програма святкувань змінюється щороку.

Цікаві факти про свято

23 жовтня об’єднує дві події, між якими минуло 33 роки. У 1956 році ця дата стала початком революції, а в 1989-му — днем проголошення республіки. Такий збіг і зробив її одним із найважливіших символів сучасної угорської історії.

Пам’ять про революцію тривалий час була під забороною. Після придушення повстання комуністична влада не дозволяла відкрито вшановувати його учасників і називала події контрреволюцією. Упродовж десятиліть офіційне трактування історії відрізнялося від того, як революцію пам’ятали її учасники, їхні родини та угорці за кордоном. Ситуація змінилася наприкінці 1980-х років, коли політична система почала слабшати.

Прапор із вирізаною серединою став одним із символів революції. Під час повстання протестувальники вирізали з угорських прапорів комуністичний герб, залишаючи отвір посередині. Так вони демонстрували незгоду з владою та її символікою. Зображення такого прапора стало впізнаваним знаком революції 1956 року й досі використовується в пам’ятних матеріалах.

Події 1956 року мали наслідки далеко за межами Угорщини. Придушення повстання радянськими військами викликало міжнародну реакцію, а велика кількість угорців виїхала за кордон. Історія повстання стала одним із прикладів того, як населення соціалістичної країни намагалося домогтися політичної свободи в умовах радянського впливу.

23 жовтня — не єдине національне свято Угорщини. Країна також відзначає 15 березня, пов’язане з революцією 1848–1849 років, і 20 серпня — свято заснування держави та короля Іштвана I. Кожна з цих дат нагадує про окремий етап історії країни.

Що означає ця дата для угорців сьогодні

Для багатьох угорців 23 жовтня — це не просто вихідний день або нагода провести урочисту церемонію. Це день пам’яті про людей, які ризикували життям заради політичних змін, і про тих, хто постраждав після придушення революції. Він також нагадує про складний шлях країни від комуністичної системи до республіки та демократичних інституцій. Водночас історія 1956 року залишається темою для суспільних дискусій. Пам’ять про революцію пов’язана з питаннями свободи, державного суверенітету та права громадян впливати на владу. Саме тому в цей день увага зосереджена не лише на історичних фактах, а й на тому, як суспільство зберігає пам’ять про минуле.

Отже, 23 жовтня в Угорщині поєднує дві важливі віхи: початок революції 1956 року та проголошення республіки у 1989-му. Перша подія завершилася військовим придушенням і репресіями, друга стала частиною переходу до нової політичної системи. Щорічні церемонії та пам’ятні заходи нагадують, чому ця дата посідає особливе місце в історії Угорщини.