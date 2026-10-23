Свято 23 жовтня 2026 — День створення Землі: історія незвичайної дати

23 жовтня в деяких календарях неофіційних свят зазначають День створення Землі. Ця дата пов’язана з розрахунками англіканського архієпископа Джеймса Ашшера, який у XVII столітті намагався визначити час створення світу за біблійними текстами. Однак це не офіційне міжнародне свято, а сама дата не має наукового підтвердження: за сучасними оцінками, Землі приблизно 4,54 мільярда років.

День створення Землі, який англійською називають Earth Creation Day, у деяких календарях припадає на 23 жовтня. Це незвичайна дата, яка пов’язана не з реальним днем народження нашої планети, а з історичними спробами визначити час створення світу за біблійною хронологією. Важливо уточнити, що День створення Землі не входить до переліку офіційних міжнародних днів ООН. Він також не має загальноприйнятого статусу державного чи релігійного свята в Україні. Дату можна зустріти в календарях неофіційних і тематичних свят, де вона нагадує про давню суперечку щодо віку Землі.

У 2026 році 23 жовтня припадає на п’ятницю. Спеціальних загальноприйнятих заходів або обов’язкових традицій для цього дня немає. Зазвичай його згадують у контексті історії науки, релігійних уявлень про походження світу та розвитку людських знань про нашу планету. Тому назву цього дня варто сприймати саме як неофіційну календарну дату. Вона не означає, що науковці вважають 23 жовтня днем фактичного утворення Землі. Її історія значно цікавіша: вона показує, як люди в минулому намагалися зрозуміти походження світу за допомогою доступних їм знань.

Звідки взялася дата 23 жовтня

Історія цієї дати пов’язана з Джеймсом Ашшером — ірландським англіканським архієпископом, який жив у 1581–1656 роках. Він вивчав Біблію та намагався скласти хронологію подій, описаних у Старому Завіті. Для цього Ашшер зіставляв біблійні родоводи, згадки про правління царів та інші історичні відомості, щоб визначити, скільки часу минуло від створення світу.

Результати своїх розрахунків він опублікував у праці Annales veteris testamenti у 1650 році. Ашшер дійшов висновку, що створення світу почалося у 4004 році до нашої ери. Він навіть визначив конкретну дату — 23 жовтня. У його хронології це був початок нового дня за тодішнім способом рахувати час. Для XVII століття такі розрахунки були частиною серйозних інтелектуальних пошуків. Учені та богослови намагалися поєднати біблійні оповіді з відомостями про історію стародавніх народів. Тоді ще не існувало сучасних методів визначення віку гірських порід і метеоритів, а знання про геологічну історію Землі були обмеженими.

Ашшер не був єдиним, хто намагався встановити точну дату створення світу. До нього подібні підрахунки робили й інші релігійні мислителі. Проте саме його хронологія стала особливо відомою та надовго закріпилася в історії західної культури. Згодом дата 23 жовтня почала з’являтися в календарях як символ цієї спроби визначити початок світу.

Чи відповідає ця дата науковим даним

Сучасна наука оцінює вік Землі приблизно у 4,54 мільярда років. Це незрівнянно більше, ніж кілька тисяч років, які випливали з розрахунків Ашшера. Така оцінка ґрунтується на дослідженні гірських порід, мінералів і метеоритів, а не на підрахунку поколінь у стародавніх текстах. Один із головних методів, які використовують дослідники, — радіометричне датування. Воно дає змогу визначати вік матеріалів за змінами в кількості певних радіоактивних елементів та продуктів їхнього розпаду. Науковці досліджують не лише земні породи, а й метеорити, які зберегли відомості про ранні етапи формування Сонячної системи.

Визначити точний момент, коли Земля стала планетою, непросто. На її поверхні постійно відбувалися зміни: породи руйнувалися, плавилися, заново формувалися, а рух тектонічних плит знищував частину найдавніших слідів. Саме тому вчені зіставляють різні види доказів, щоб отримати якомога точнішу оцінку. За сучасними даними, Земля формувалася разом з іншими тілами Сонячної системи приблизно 4,5 мільярда років тому. Спочатку наша планета була дуже гарячою, її поверхню часто бомбардували астероїди та інші космічні уламки. Згодом вона охолола, сформувалися земна кора й океани, а умови поступово стали придатними для появи життя. Отже, 23 жовтня не можна вважати науково встановленою датою народження Землі. Вона має історичне значення як приклад того, як люди минулих століть намагалися пояснити походження світу. Сьогодні ці питання вивчають за допомогою геології, фізики, астрономії та інших наук.

Як відзначають День створення Землі

Оскільки День створення Землі 23 жовтня є неофіційною датою, єдиного способу його відзначення не існує. Немає загальноприйнятого ритуалу, спеціальної церемонії чи традиції, якої дотримувалися б у різних країнах. Тому заходи, якщо їх організовують, залежать від конкретної школи, музею, освітньої спільноти або тематичного календаря.

Цю дату можна використати як привід дізнатися більше про історію нашої планети. Наприклад, почитати про те, як виникла Сонячна система, чому Земля має океани та атмосферу або як учені визначають вік стародавніх порід. Такі теми допомагають краще зрозуміти, наскільки довгою була історія планети до появи людини. Ще один варіант — порівняти давні уявлення про створення світу із сучасними науковими поясненнями. Це дає змогу побачити, як змінювалися знання людей і як нові відкриття допомагали уточнювати попередні висновки. При цьому релігійні уявлення та наукові теорії мають різні підходи й відповідають на питання про походження світу в різний спосіб.

Для дітей можна організувати невеликий пізнавальний захід: намалювати етапи формування Землі, подивитися навчальне відео про Сонячну систему або скласти просту часову шкалу історії життя. Дорослі можуть відвідати музей природничої історії, прочитати матеріали про геологію чи подивитися документальний фільм про космос. Це не офіційні традиції свята, а можливі способи використати дату для навчання та роздумів.

Цікаві факти про вік Землі

Історія Дня створення Землі пов’язана з кількома цікавими фактами. По-перше, Джеймс Ашшер намагався визначити не лише рік, а й конкретну дату створення світу. Для свого часу це була спроба впорядкувати історичні та біблійні відомості в єдину хронологію. Його висновки тривалий час згадували в книжках і дискусіях про походження світу.

По-друге, науковці не визначали вік Землі за одним-єдиним каменем. Вони порівнюють дані про найдавніші земні мінерали, зразки місячних порід і метеорити. Такий підхід дає змогу оцінити час формування нашої планети навіть попри те, що її найдавніша поверхня здебільшого змінилася.

По-третє, історія Землі набагато довша за історію людства. На планеті існували океани, змінювалися континенти й з’являлися різні форми життя задовго до появи людей. Дослідження порід і скам’янілостей допомагають ученим відтворювати ці події та краще розуміти, як змінювалися умови на планеті.

Ще один важливий момент — Земля не є незмінною. Її поверхня продовжує змінюватися через рух тектонічних плит, вулканізм, землетруси, ерозію та інші природні процеси. Саме тому геологічні дослідження потрібні не лише для вивчення далекого минулого, а й для розуміння сучасних природних явищ.

День створення Землі 23 жовтня — це насамперед неофіційна календарна дата, пов’язана з історичними розрахунками Джеймса Ашшера. Вона нагадує, як люди намагалися знайти відповідь на питання про походження світу ще до появи сучасних наукових методів. Сьогодні вік Землі оцінюють приблизно у 4,54 мільярда років, а історія її формування залишається важливим напрямом досліджень у геології та астрономії.

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