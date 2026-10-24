Свято 24 жовтня 2026 — День Good & Plenty: історія американських солодощів

Щороку 24 жовтня у США відзначають Good & Plenty Day — неофіційне свято, присвячене однойменним цукеркам зі смаком лакриці. Їх почали виготовляти ще у 1893 році у Філадельфії, а впізнати солодощі можна за рожевою та білою оболонкою. Це незвична нагода згадати історію одного з найстаріших американських брендів цукерок і просто дозволити собі трохи солодкого.

Good & Plenty Day, який іноді перекладають як «Свято добра і достатку», щороку припадає на 24 жовтня. Це не державне свято США, а неофіційна дата з американського календаря тематичних днів. Вона присвячена цукеркам Good & Plenty — невеликим солодощам із лакричним смаком, які мають рожеву та білу цукрову оболонку. На відміну від Дня подяки чи Дня незалежності США, ця дата не пов’язана з історичною подією державного масштабу. Її відзначають передусім любителі солодощів і ті, кому цікаві незвичайні американські традиції.

Назва Good & Plenty дослівно перекладається як «добре й удосталь» або «добро та достаток». Однак свято отримало назву не через загальну традицію ділитися добром чи святкувати достаток, а завдяки конкретному бренду цукерок. Тому його головна тема — історія солодощів, їхня популярність і спогади, які вони викликають у покупців. Окремих офіційних церемоній чи загальнонаціональних заходів цього дня немає. Найчастіше про нього згадують сайти, що збирають незвичайні свята та дати, присвячені їжі.

Як з’явилися цукерки Good & Plenty

Історія цих солодощів почалася у 1893 році у Філадельфії, штат Пенсильванія. Їх почала виробляти компанія Quaker City Chocolate & Confectionery Company. Good & Plenty стали одними з найстаріших американських цукерок, які зберегли свою назву та впізнаваний вигляд протягом багатьох десятиліть. У той час на ринку з’являлося чимало нових солодощів, але далеко не всі бренди змогли пережити зміну смаків і поколінь. Good & Plenty вдалося залишитися впізнаваними навіть через понад століття після появи.

Спочатку цукерки випускали у вигляді невеликих шматочків лакриці, вкритих твердою цукровою оболонкою. Лакриця — це рослина, корінь якої має характерний солодкуватий смак і використовується для виготовлення харчових продуктів. Саме цей смак відрізняє Good & Plenty від багатьох звичних фруктових або шоколадних цукерок. Рожева та біла оболонка стала важливою частиною їхнього зовнішнього вигляду. Завдяки простій формі та незмінному оформленню солодощі легко впізнати навіть сьогодні.

У 1996 році бренд Good & Plenty перейшов до компанії The Hershey Company після придбання нею компанії Leaf, Inc. Разом із ним Hershey отримала й інші відомі марки солодощів. Так цукерки, які з’явилися ще наприкінці XIX століття, стали частиною портфеля одного з найбільших американських виробників кондитерських виробів. Сьогодні Good & Plenty продовжують випускати, а їхня історія залишається прикладом того, як старий продукт може зберігати свою впізнаваність упродовж поколінь.

Чому цукерки стали популярними

Однією з причин популярності Good & Plenty стала їхня незвичайна рецептура. На відміну від багатьох солодощів, які мають фруктовий, карамельний або шоколадний смак, ці цукерки виготовляють із лакрикою. Її характерний аромат подобається не всім, але саме він допоміг продукту вирізнитися серед конкурентів. Тверда цукрова оболонка додає солодкості, а невеликий розмір робить цукерки зручними для перекусу. Поєднання смаку, форми та кольорів стало впізнаваною рисою бренду.

Важливу роль у популяризації Good & Plenty відіграла реклама. У 1950-х роках у рекламних роликах з’явився персонаж на ім’я Чу-Чу Чарлі — машиніст потяга, який нібито приводив свій локомотив у рух за допомогою цих цукерок. Реклама супроводжувалася веселою пісенькою, яка допомагала глядачам запам’ятати назву продукту. Для американської аудиторії того часу такий образ став частиною популярної культури. Рекламний персонаж допоміг зробити Good & Plenty впізнаваними далеко за межами звичайної упаковки в магазині.

Як відзначають Good & Plenty Day

У цього дня немає суворих правил чи обов’язкових ритуалів. Найпростіший спосіб долучитися до свята — скуштувати Good & Plenty, якщо ці цукерки доступні у продажу. Дехто використовує дату як привід познайомитися з незвичними солодощами, які мають довгу історію. Інші згадують стару рекламу або розповідають дітям, які ласощі були популярними за часів їхнього дитинства. Для тематичних сторінок і блогів це також можливість поділитися фактами про американські солодощі.

Оскільки це неофіційне свято, у США немає єдиного національного заходу, який проводять щороку 24 жовтня. Магазини не зобов’язані робити знижки, а школи чи державні установи не мають спеціальної програми до цієї дати. Святкування здебільшого залишається особистою справою любителів солодкого. Водночас тематичні календарі допомагають нагадувати про такі незвичайні дні й привертати увагу до історії звичних продуктів.

Цікаві факти про Good & Plenty

Цукеркам понад 130 років. Їх почали виробляти у 1893 році, ще до появи багатьох відомих сьогодні шоколадних брендів. Це робить Good & Plenty одним із найстаріших брендів цукерок у США, який зберігся до наших днів.

Їхній смак пов’язаний із лакрицею. Основу солодощів становлять невеликі шматочки лакриці, вкриті цукровою оболонкою. Екстракт лакричного кореня надає їм характерного аромату, який відрізняється від смаку більшості фруктових цукерок. Саме тому Good & Plenty мають як прихильників, так і людей, яким цей смак не до вподоби.

Рожевий і білий кольори стали частиною образу бренду. Цукерки мають невелику видовжену форму та тверду кольорову оболонку. Їх продають у фірмових упаковках, завдяки яким солодощі легко впізнати на полицях. Зовнішній вигляд продукту залишався впізнаваним протягом багатьох років.

Реклама з Чу-Чу Чарлі запам’яталася кільком поколінням американців. У 1950-х роках персонаж-машиніст з’являвся в рекламних роликах, де цукерки зображували як своєрідне пальне для потяга. Весела пісенька допомагала закріпити назву Good & Plenty у пам’яті глядачів. Ця кампанія стала одним із найвідоміших епізодів в історії реклами бренду.

Good & Plenty — це не назва загального свята доброти. Англійські слова в назві можна перекласти як «добро» та «достаток», але 24 жовтня присвячене саме цукеркам. Дата належить до неофіційних тематичних свят, які відзначають у США. Вона не має статусу федерального вихідного дня.

Чому такі свята залишаються популярними

У США є багато неофіційних дат, присвячених їжі, напоям і звичайним побутовим речам. Частина з них допомагає рекламувати певні продукти, інші виникли як легкі тематичні приводи для розваг. Такі свята не мають того самого статусу, що державні чи релігійні дати, але регулярно з’являються в календарях і медіа. Вони дають змогу подивитися на звичні речі під іншим кутом і дізнатися про їхню історію. Good & Plenty Day — один із таких прикладів, коли звичайні цукерки отримали власний день у календарі.

24 жовтня Good & Plenty Day нагадує про довгу історію американських солодощів, які зберегли впізнаваний вигляд і смак із XIX століття. Для когось це привід скуштувати незвичні цукерки, а для когось — дізнатися більше про історію кондитерської справи та реклами. І хоча це невелике неофіційне свято, воно показує, як навіть звичайний продукт може стати частиною культурних спогадів кількох поколінь.

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