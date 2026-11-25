25 листопада Боснія і Герцеговина відзначає День державності (Dan državnosti Bosne i Hercegovine) — свято, присвячене відновленню державності країни під час Другої світової війни. Саме цього дня у 1943 році представники різних народів зібралися на історичне засідання в місті Мрконіч-Град і проголосили Боснію і Герцеговину окремою та рівноправною частиною майбутньої Югославії. У 2026 році свято припадає на середу, 25 листопада. Розповідаємо, як з'явилася ця дата, чому вона має особливе значення для країни та як її відзначають сьогодні.

День державності Боснії і Герцеговини — одне з найважливіших історичних свят країни. Його відзначають щороку 25 листопада. Дата пов'язана з подією 1943 року, коли під час Другої світової війни було закладено політичні основи сучасної боснійської державності.

Мета свята — нагадати про історичне рішення зберегти Боснію і Герцеговину як єдину політичну територію, де різні народи мають рівні права. Йдеться передусім про боснійців, сербів і хорватів, які разом формували історію та суспільство країни. Саме принцип рівноправності став одним із головних положень історичного рішення 1943 року. Водночас сьогодні свято має складний політичний контекст. Його офіційно відзначають у Федерації Боснії і Герцеговини, але не визнають державним вихідним у Республіці Сербській — іншому ентитеті країни. Тому 25 листопада залишається не лише днем історичної пам'яті, а й приводом для дискусій про спільну історію та державну єдність.

Як з'явилося свято та що сталося 25 листопада 1943 року

Щоб зрозуміти походження свята, потрібно повернутися до подій Другої світової війни. На той час територія Боснії і Герцеговини перебувала під владою Незалежної Держави Хорватія — маріонеткової держави, створеної за підтримки нацистської Німеччини та фашистської Італії. У регіоні тривали бойові дії, а населення потерпало від окупації, насильства та міжетнічних конфліктів.

У цих умовах розвивався югославський партизанський рух, який виступав проти окупантів та їхніх союзників. Його політичним лідером був Йосип Броз Тіто. Прихильники руху прагнули не лише перемогти окупаційні сили, а й визначити, яким буде державний устрій Югославії після завершення війни. Важливе місце в цих планах посідала Боснія і Герцеговина. Через її багатонаціональний склад питання майбутнього регіону було особливо складним. Існували різні політичні погляди щодо того, чи має ця територія залишатися окремою одиницею, чи її потрібно розділити між сусідніми республіками.

Вирішальним став день 25 листопада 1943 року. У місті Мрконіч-Град відбулося перше засідання Державної антифашистської ради народного визволення Боснії і Герцеговини — ЗАВНОБіГ (ZAVNOBiH). Ця організація стала представницьким політичним органом, який мав визначати майбутнє країни. На засідання прибули представники різних регіонів і народів. Вони обговорювали майбутній державний устрій та місце Боснії і Герцеговини у післявоєнній Югославії. Учасники ухвалили резолюцію, яка закріплювала принцип рівноправності сербів, мусульман і хорватів та визначала Боснію і Герцеговину як єдину політичну територію.

Одне з найвідоміших положень резолюції передавало ідею, що Боснія і Герцеговина не може бути виключно сербською, хорватською чи мусульманською. Вона мала бути спільною країною всіх цих народів. Це рішення стало важливим кроком до відновлення її державності та збереження історичних кордонів. Під час першого засідання також сформували керівні органи ради. Її очолив лікар і політичний діяч Воїслав Кецманович. Загалом у роботі ради брали участь представники різних політичних і національних середовищ.

Чому 25 листопада має таке велике значення

Історичне значення цієї дати пов'язане насамперед із відновленням боснійської державності. До того середньовічна Боснійська держава втратила незалежність у 1463 році після завоювання османами. Відтоді територія перебувала під владою різних держав та імперій. Рішення ЗАВНОБіГу 1943 року стало символічним поверненням Боснії і Герцеговини до статусу окремої політичної одиниці. Вона отримала право на власні органи влади та рівноправне представництво у майбутній федеративній Югославії. Це було важливо для збереження її територіальної цілісності.

Уже 29 листопада 1943 року на другому засіданні Антифашистської ради народного визволення Югославії в місті Яйце затвердили принцип федеративного устрою майбутньої держави. Югославія мала складатися із шести рівноправних федеральних одиниць, серед яких була й Боснія і Герцеговина.

У наступні роки її державні інституції поступово розвивалися. Під час другого засідання ЗАВНОБіГу в червні 1944 року в місті Санські-Мост рада отримала статус найвищого законодавчого та виконавчого представницького органу Боснії і Герцеговини. Тоді ж ухвалили декларацію про права громадян, яка закріплювала рівність, свободи та спільну відповідальність за майбутнє країни.

Третє засідання відбулося 26 квітня 1945 року в Сараєві після звільнення міста від окупації. Воно завершило формування основ державного устрою республіки. Саме ці рішення стали важливою частиною історичного підґрунтя, на якому Боснія і Герцеговина згодом відновила незалежність. У 1992 році країна проголосила незалежність від Югославії. А принципи, закладені під час засідань ЗАВНОБіГу, стали важливою частиною її історичної та політичної спадщини. Тому 25 листопада сприймають не просто як дату одного історичного засідання, а як символ прагнення до самостійності та збереження єдиної держави.

Коли День державності став офіційним святом

25 листопада почали відзначати як День державності ще за часів Соціалістичної Республіки Боснія і Герцеговина, яка входила до складу Югославії. У 1969 році дату офіційно закріпили як державне свято. Тоді її відзначали на всій території республіки.

Після проголошення незалежності країни у 1992 році традиція збереглася. 30 березня 1995 року влада Республіки Боснія і Герцеговина ухвалила закон, який офіційно проголосив 25 листопада Днем державності. Документ передбачав, що це національне свято, під час якого державні установи та підприємства не працюють, за винятком тих, чия діяльність необхідна. Однак після завершення війни та підписання Дейтонської мирної угоди у 1995 році країна отримала складну адміністративно-політичну структуру. Вона складається з двох основних ентитетів — Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської. Окремий статус має також округ Брчко.

У результаті святкування 25 листопада стало неоднаковим у різних частинах країни. У Федерації Боснії і Герцеговини цей день є офіційним святом і вихідним. У Республіці Сербській його не відзначають як День державності. Там головною датою, пов'язаною з сучасним державним устроєм, вважають 21 листопада — річницю підписання Дейтонської угоди.

Варто зазначити, що в Боснії і Герцеговині досі немає єдиного загальнодержавного закону про свята, який однаково діяв би на всій території країни. Саме тому 25 листопада не є загальним вихідним для всіх громадян. Водночас Конституційний суд Боснії і Герцеговини у 2017 році відхилив вимогу депутатів Республіки Сербської визнати закон про День державності неконституційним. Суд не знайшов підстав для скасування відповідних положень.

Як відзначають День державності Боснії і Герцеговини

Основні урочистості 25 листопада відбуваються в Сараєві та інших містах Федерації Боснії і Герцеговини. Цей день має передусім історичне та громадянське значення. Тому святкування зазвичай зосереджені на офіційних церемоніях, вшануванні пам'яті та культурних заходах.

Однією з головних традицій є покладання квітів до меморіалів і пам'ятників. До церемоній долучаються представники влади, політики, громадські організації, ветерани та місцеві жителі. Вони вшановують людей, які боролися проти фашизму під час Другої світової війни, а також тих, хто загинув у наступних збройних конфліктах. Такі заходи нагадують про високу ціну свободи та важливість збереження миру.

У столиці традиційно проводять офіційні прийоми за участю членів Президії Боснії і Герцеговини та інших державних представників. Одним із відомих місць проведення урочистих подій є будівля міської ратуші Вієчниця (Vijećnica) у Сараєві. Там організовують святкові зустрічі та заходи, присвячені історії країни. Також у містах проводять виставки, тематичні лекції, культурні програми та зустрічі, присвячені подіям 1943 року. Музеї та історичні установи нагадують відвідувачам про діяльність ЗАВНОБіГу, антифашистський рух і формування боснійської державності. У школах можуть організовувати уроки історії та тематичні заходи для учнів.

Ще одна помітна частина святкування — використання державної символіки. На адміністративних будівлях і в громадських місцях вивішують прапори Боснії і Герцеговини. У соціальних мережах громадяни публікують привітання, історичні фотографії та повідомлення про значення цієї дати. Для багатьох жителів свято також стає приводом провести час із родиною, відвідати культурні події або просто відпочити від роботи. У Федерації Боснії і Герцеговини 25 листопада є неробочим днем, тому школи та більшість підприємств зазвичай зачинені. Водночас установи, які забезпечують життєво важливі послуги, продовжують працювати.

Цікаві факти про День державності Боснії і Герцеговини

1. Державність відновили після майже п'яти століть.

Середньовічна Боснійська держава втратила незалежність у 1463 році після османського завоювання. Засідання ЗАВНОБіГу в листопаді 1943 року стало важливою віхою у відновленні її політичної окремішності. Між цими подіями минуло 480 років.

2. Рішення ухвалювали представники різних народів.

Однією з головних ідей засідання була рівноправність сербів, хорватів і мусульман Боснії та Герцеговини. Учасники прагнули створити політичну спільноту, у якій жоден із цих народів не мав би виключного права на країну. Цей принцип залишається важливою частиною дискусій про майбутнє держави.

3. Засідання тривало два дні.

Перша сесія ЗАВНОБіГу розпочалася 25 листопада 1943 року в Мрконіч-Граді й тривала до 26 листопада. Під час неї сформували представницькі органи та ухвалили важливі політичні рішення. Саме перший день засідання згодом став датою державного свята.

4. У Боснії і Герцеговині немає єдиного святкування для всієї країни.

Попри назву свята, 25 листопада не є вихідним на всій території держави. У Федерації Боснії і Герцеговини його офіційно відзначають, а в Республіці Сербській — ні. Така ситуація відображає політичні та історичні розбіжності між двома ентитетами.

5. У 2017 році свято стало предметом розгляду Конституційного суду.

Депутати парламенту Республіки Сербської вимагали перевірити закон про День державності на відповідність Конституції. Однак Конституційний суд відхилив їхню вимогу. Таким чином, законодавчі положення про 25 листопада залишилися чинними.

6. У країні є ще одна важлива листопадова дата.

21 листопада в Республіці Сербській відзначають День Дейтонської угоди. Саме цього дня у 1995 році в американському місті Дейтон завершили переговори щодо мирної угоди, яка поклала край війні в Боснії і Герцеговині. Угоду офіційно підписали 14 грудня того ж року в Парижі.

Як святкуватимуть День державності у 2026 році

У 2026 році День державності Боснії і Герцеговини припадає на середу, 25 листопада. У Федерації Боснії і Герцеговини це буде офіційний неробочий день. Очікується, що основні заходи традиційно відбудуться в Сараєві, Мрконіч-Граді та інших містах.

Особливу увагу приділять історичній ролі ЗАВНОБіГу та його рішенням, які стали основою сучасної державності. У межах святкувань зазвичай проводять пам'ятні церемонії, покладають квіти до меморіалів, організовують офіційні прийоми та культурні заходи. Державні представники також виступають із промовами, у яких згадують історію країни та важливість збереження її територіальної цілісності.

У Республіці Сербській 25 листопада залишатиметься звичайним робочим днем. Тому святкові заходи не матимуть загального характеру для всіх регіонів Боснії і Герцеговини. Це ще раз підкреслює, наскільки складною залишається політична ситуація навколо спільної історії країни. Для багатьох боснійців ця дата є нагодою згадати про людей, які боролися за свободу, та про ідею мирного співіснування різних народів. День державності нагадує, що сучасна Боснія і Герцеговина формувалася як спільна країна з різними культурними, релігійними та національними традиціями.

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