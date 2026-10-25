25 жовтня відзначають Всесвітній день виробників піци, або День піцайоло — майстрів, які перетворюють тісто, соус і начинку на одну з найвідоміших страв світу. Піца народилася в Неаполі, але давно вийшла за межі Італії: сьогодні її готують із найрізноманітнішими продуктами, від гострого корейського кімчі до солодкої груші з медом. У 2026 році свято припадає на неділю, тож це нагода не лише замовити улюблену піцу, а й спробувати незвичний рецепт удома.

Всесвітній день виробників піци щороку відзначають 25 жовтня. У календарях неофіційних свят його пов’язують із подією, що відбулася 25 жовтня 2000 року: тоді Папа Римський Іван Павло II благословив майстрів, які спеціально приїхали на зустріч. Відтоді цю дату згадують як нагоду подякувати людям, які щодня готують піцу в ресторанах, піцеріях і невеликих сімейних закладах. Водночас це не державне свято й не офіційний міжнародний день, затверджений ООН. Його відзначають переважно в гастрономічному середовищі, а ресторани та піцерії можуть проводити власні акції, знайомити відвідувачів із роботою кухні або ділитися рецептами.

Назва «піцайоло» походить від італійського слова pizzaiuolo — так називають людину, яка професійно готує піцу. Це не просто кухар, який викладає начинку на корж. Хороший піцайоло має розуміти, як поводиться тісто, скільки часу йому потрібно для підйому, як температура впливає на скоринку та коли саме піцу слід виймати з печі. Важливі й дрібниці: кількість соусу, вологість начинки, поєднання сирів і те, як продукти розподілені по поверхні. Саме від цих деталей залежить, чи буде основа хрусткою, а краї — легкими та повітряними. Тож День піцайоло присвячений не лише самій страві, а й майстерності людей, які її створюють.

Від вуличної їжі в Неаполі до світової популярності



Історія сучасної піци тісно пов’язана з Неаполем. Ще до появи звичної нам піци люди в різних частинах світу випікали пласкі коржі й додавали до них олію, трави та інші продукти. Але саме в Неаполі впродовж XVII–XVIII століть сформувалася традиція готувати доступну їжу з тіста, помідорів та інших простих інгредієнтів. Такі коржі можна було швидко приготувати й продати просто на вулиці, тому вони були зручними для міських мешканців, зокрема для бідних родин і робітників. Згодом піца стала популярною далеко за межами міста, а рецепти почали змінюватися залежно від місцевих продуктів і смаків.

Спочатку піца не була тією міжнародною стравою, яку сьогодні можна знайти майже в будь-якому великому місті. Її популярність за межами Італії значною мірою зросла завдяки італійським емігрантам, які відкривали пекарні та ресторани в інших країнах. Особливо важливу роль у поширенні піци відіграли Сполучені Штати, де з’явилися власні стилі приготування — зокрема, тонка нью-йоркська та глибока чиказька піца. У різних країнах до неї почали додавати місцеві сири, м’ясо, овочі, морепродукти й соуси. Так виникли десятки варіацій, які відрізняються від неаполітанського оригіналу, але зберігають головну ідею страви: основу з тіста та начинку, яку можна змінювати на власний смак.

Чому майстерність піцайоло внесли до списку ЮНЕСКО



У 2017 році ЮНЕСКО внесла мистецтво неаполітанського піцайоло до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Важливо, що йдеться не про саму піцу як страву, а про традицію її приготування, знання та навички, які передаються від майстра до учня. У цьому ремеслі є кілька етапів: замішування тіста, формування кульок, розтягування основи руками, викладання начинки та випікання в дров’яній печі. Майстер працює не лише за рецептом — він оцінює консистенцію тіста, температуру печі й готовність піци за зовнішнім виглядом та власним досвідом.

У Неаполі приготування піци — це ще й частина місцевої культури. Робота піцайоло часто відбувається на очах у відвідувачів: вони можуть спостерігати, як майстер розтягує тісто, підкидає його в повітря та швидко викладає начинку. Знання передаються в родинах і професійних майстернях, де молоді кухарі вчаться у досвідчених наставників. Традиція об’єднує людей не тільки навколо їжі, а й навколо спілкування, спільної роботи та місцевої історії. Саме тому визнання ЮНЕСКО стосується не лише кулінарної техніки, а й соціального значення цього ремесла.

Як відзначають День виробників піци



Єдиного обов’язкового способу святкування немає. У піцеріях можуть пропонувати спеціальні меню, знижки, дегустації або знайомити гостей із незвичними поєднаннями інгредієнтів. Для самих піцайоло це також нагода показати свою роботу, поділитися професійними секретами та нагадати, скільки часу потрібно, щоб опанувати ремесло. У соціальних мережах цього дня публікують відео з приготуванням тіста, роботою біля печі й готовими піцами. Але відзначити свято можна й без ресторану: приготувати домашню піцу, запросити друзів і дати кожному обрати власну начинку. А якщо не хочеться готувати, достатньо замовити страву в улюбленій піцерії та подякувати людям, які її приготували.

Традиційна піца не обов’язково має складатися лише з томатного соусу, моцарели та ковбаси. У різних кухнях світу з’являються поєднання, які спершу можуть здатися дивними, але працюють завдяки контрасту смаків. Наприклад, солодкі фрукти поєднують із солоним сиром, гострі ферментовані овочі — з м’ясом, а шоколад і ягоди перетворюють піцу на десерт. Саме такі експерименти роблять свято цікавим для тих, хто вже перепробував класичні варіанти й хоче чогось нового.

Три незвичні рецепти піци, які варто спробувати



Якщо класична «Маргарита» вже не дивує, День піцайоло — чудова нагода вийти за межі звичних начинок. Ми підібрали три варіанти, у яких є продукти, які не всі звикли бачити на піці: груша з блакитним сиром, гостре корейське кімчі та шоколад із ягодами. Це не традиційні неаполітанські рецепти, а цікаві варіації для тих, хто любить експериментувати на кухні.

1. Піца з грушею, блакитним сиром і медом

Груша на піці може здатися дивним рішенням, особливо якщо ви звикли до ковбаси, грибів і томатного соусу. Але солодкий фрукт добре поєднується з виразним блакитним сиром, а мед пом’якшує його солонуватий смак. Такий варіант справді готують: рецепти піци з грушею, горгонзолою, медом і горіхами можна знайти в кулінарних добірках.

Інгредієнти на одну піцу:

1 готова основа для піци або порція тіста;

1–2 стиглі груші;

100–150 г моцарели;

70–100 г горгонзоли або іншого блакитного сиру;

1–2 чайні ложки меду;

невелика жменя волоських горіхів;

трохи оливкової олії;

за бажанням — кілька листочків свіжого чебрецю.

Як приготувати



Розігрійте духовку до 220–240 °C або орієнтуйтеся на температуру, рекомендовану для вашого тіста. Груші помийте, видаліть серцевину й наріжте тонкими скибочками. Основу злегка змастіть оливковою олією, розподіліть моцарелу, а зверху викладіть грушу та невеликі шматочки горгонзоли. Випікайте до готовності тіста й розплавлення сиру — час залежатиме від товщини основи та духовки. Після випікання полийте піцу невеликою кількістю меду й посипте подрібненими горіхами. Якщо любите ароматні трави, додайте чебрець.

Який буде смак? Солодкувата груша, солоний сир і мед створюють незвичне поєднання, а горіхи додають хрусткості. Це варіант для тих, хто любить контрастні смаки й не боїться відійти від звичного рецепта.

2. Піца з корейським кімчі, шинкою та сиром

Кімчі — традиційна корейська закуска з ферментованих овочів, найчастіше пекінської капусти з гострими спеціями. У звичному українському уявленні цей продукт більше пасує до рису чи азійської локшини, ніж до італійської піци. Однак поєднання кімчі, шинки, сиру та гострого соусу вже використовують у сучасних рецептах піци. Наприклад, австралійський кухар Адам Ліав пропонує варіант із пепероні, кімчі та корейською пастою кочуджан.

Інгредієнти на одну піцу:

1 основа для піци;

100–150 г моцарели;

80–100 г шинки або пепероні;

3–4 столові ложки кімчі;

2 столові ложки томатного соусу;

1 чайна ложка кочуджану — за бажанням;

1–2 пера зеленої цибулі;

трохи кунжуту — за бажанням.

Як приготувати

Спочатку злегка відіжміть кімчі, щоб прибрати зайву рідину: інакше основа може розмокнути. Змішайте томатний соус із невеликою кількістю кочуджану, якщо хочете гострішу піцу. Розподіліть соус по тісту, додайте моцарелу, нарізану шинку або пепероні, а зверху викладіть кімчі. Випікайте за температури, рекомендованої для вашої основи, доки тісто не пропечеться, а сир не розплавиться. Готову піцу посипте зеленою цибулею та, за бажанням, кунжутом.

Який буде смак? Кімчі додає піці кислинки, гостроти й виразного ферментованого аромату. М’ясо та сир пом’якшують цей смак, а гострий соус робить начинку ще яскравішою. Якщо ви раніше не куштували кімчі, почніть із невеликої кількості — продукт доволі насичений і може бути гострим.

3. Десертна піца з шоколадом, полуницею та маршмелоу

А ось варіант для тих, хто вважає, що піца обов’язково має бути солоною. Десертну піцу готують на звичайному тісті, але замість томатного соусу використовують шоколадну або горіхово-шоколадну пасту, а начинкою стають ягоди, фрукти й солодощі. Поєднання шоколадно-горіхової пасти, полуниці та маленьких маршмелоу є в рецептах виробників кухонної техніки й кулінарних сайтів.

Інгредієнти на одну піцу:

1 основа для піци;

3–4 столові ложки шоколадно-горіхової пасти;

100–150 г полуниці;

невелика жменя маршмелоу;

1–2 столові ложки подрібненого фундука — за бажанням;

цукрова пудра для подачі — за бажанням.

Як приготувати

Випікайте основу без начинки, доки вона майже не буде готова. Дістаньте її з духовки й розподіліть шоколадно-горіхову пасту, залишивши невеликі краї. Додайте маршмелоу та поверніть піцу в духовку на кілька хвилин, щоб вони розм’якшилися й злегка підрум’янилися. Стежте за процесом: маршмелоу швидко підгорають, тому не залишайте піцу без нагляду. Полуницю краще викласти вже після випікання, щоб вона залишилася свіжою. На завершення можна додати подрібнений фундук або трохи цукрової пудри.

Який буде смак? Це щось середнє між піцою та теплим шоколадним десертом. Шоколадна паста робить начинку солодкою, полуниця додає свіжої кислинки, а маршмелоу — м’якої, тягучої текстури. Такий варіант підійде для сімейного вечора, зустрічі з друзями або дитячого свята.

Піца — це не лише рецепт, а й простір для фантазії

Всесвітній день виробників піци нагадує, що за популярною стравою стоїть робота людей, які вміють поводитися з тістом, відчувають баланс смаків і постійно шукають нові поєднання. Водночас піца давно стала стравою, яку кожен може адаптувати під себе: комусь до вподоби класична «Маргарита», хтось обирає морепродукти, а інші із задоволенням куштують солодкі чи гострі варіанти.

25 жовтня 2026 року, у неділю, можна відзначити це свято без складних планів: замовити піцу в улюбленому закладі, приготувати її вдома або спробувати начинку, на яку раніше не наважувалися. А ще — подякувати піцайоло, адже саме їхня майстерність перетворює звичайні інгредієнти на страву, заради якої збираються за одним столом.

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