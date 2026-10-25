Свято 25 жовтня 2026 — День Конституції Литви: історія документа

Щороку 25 жовтня в Литві відзначають День Конституції — дату, пов’язану з ухваленням основного закону країни на всенародному референдумі у 1992 році. Документ визначив основи державного устрою, закріпив демократичні принципи та права людини після відновлення незалежності Литви. У 2026 році День Конституції припадає на неділю.

День Конституції Литви пов’язаний із подією, яка відбулася 25 жовтня 1992 року. Того дня громадяни країни голосували на референдумі за нову Конституцію. Литва на той час уже відновила незалежність від Радянського Союзу, але їй потрібно було закріпити правила роботи держави та визначити повноваження її головних інституцій. Конституція мала стати основою для демократичного розвитку країни, захисту прав людини й організації державної влади. Саме тому документ винесли на всенародне голосування, щоб рішення ухвалили самі громадяни.

За офіційними даними Конституційного суду Литви, у референдумі взяли участь понад 1,9 мільйона людей — приблизно 75% громадян, які мали право голосу. Більшість учасників підтримала новий основний закон. Це стало важливим кроком у формуванні політичної системи незалежної Литви після десятиліть радянського панування. Конституцію ухвалили саме 25 жовтня, тому ця дата щороку нагадує литовцям про право самостійно визначати майбутнє своєї держави.

Водночас Конституція не почала діяти в день референдуму. Її офіційно ввели в дію 2 листопада 1992 року. Документ замінив тимчасову правову основу, яка діяла після відновлення незалежності, та визначив повноцінну систему державних інституцій. Конституція закріпила статус Литви як незалежної демократичної республіки, а також визначила принципи роботи парламенту, президента, уряду й судової влади.

Чому Конституція стала важливою для незалежної Литви

Щоб зрозуміти значення цього документа, варто згадати події початку 1990-х років. 11 березня 1990 року Литва проголосила відновлення незалежності. Країна почала переходити від радянської системи управління до власної державної моделі, але цей процес потребував часу. Спочатку основою правового устрою став тимчасовий закон, який допомагав організувати роботу влади в перехідний період. Конституція 1992 року мала завершити цей етап і встановити стабільні правила для подальшого розвитку країни.

Основний закон визначив, як працюють головні органи влади та які межі їхніх повноважень. Він закріпив поділ державної влади між парламентом, президентом, урядом і судовою системою. Такий принцип потрібен, щоб повноваження не зосереджувалися в руках однієї установи чи посадової особи. Конституція також проголошує, що державні інституції мають служити людям, а сама держава є незалежною та демократичною республікою. Ці положення стали важливою частиною правової системи сучасної Литви.

Окреме місце в документі займають права та свободи людини. Конституція встановлює основні гарантії для громадян і визначає принципи, яких мають дотримуватися державні органи. Вона також закріплює право народу бути джерелом державної влади та здійснювати її безпосередньо або через обраних представників. Це означає, що громадяни впливають на політичне життя не лише під час виборів, а й через інші передбачені законом механізми. Саме такі принципи лежать в основі демократичної держави.

Що записано в Конституції Литви

Конституція починається з преамбули — вступної частини, у якій литовський народ пояснює, на яких цінностях ґрунтується держава. У ній згадано багатовікову історію Литви, боротьбу за свободу та незалежність, збереження рідної мови, писемності й звичаїв. Також у вступі наголошено на прагненні створити відкрите, справедливе суспільство та правову державу. Це не просто формальний текст перед основними статтями, а короткий виклад ідей, які країна вважає важливими для свого розвитку.

Перша стаття Конституції прямо визначає Литву як незалежну демократичну республіку. Інші положення встановлюють, що суверенітет належить народу, а державна влада обмежена Конституцією. Документ описує повноваження Сейму — литовського парламенту, президента, уряду та судів. Він також визначає правила проведення виборів і формування державних органів. Завдяки цьому Конституція слугує основою для законодавства країни, а інші правові акти мають відповідати її положенням.

Цікаво, що Конституція Литви не є незмінним документом. Від часу її ухвалення до неї вносили поправки, зокрема у зв’язку зі змінами в державному устрої та міжнародному становищі країни. У 2004 році до складових Конституції додали конституційний акт про членство Литви в Європейському Союзі. Це відобразило новий етап розвитку країни, яка приєдналася до ЄС і НАТО того самого року. Водночас основні принципи незалежності, демократії та верховенства права залишилися фундаментом литовської державності.

Як у Литві відзначають День Конституції

День Конституції — це насамперед нагода згадати про значення основного закону та роль громадян у житті держави. На відміну від свят, які супроводжуються великими народними гуляннями, ця дата має передусім правовий і громадянський зміст. До неї можуть приурочувати освітні заходи, лекції, зустрічі з юристами та обговорення роботи державних інституцій. У школах і навчальних закладах ця тема допомагає пояснити молоді, як працює Конституція та чому важливо знати свої права.

Окрему увагу приділяють правовій освіті. Учні й студенти можуть вивчати основні положення Конституції, обговорювати права та обов’язки громадян і знайомитися з історією референдуму 1992 року. Такі заняття допомагають зрозуміти, що Конституція — це не лише юридичний документ, який зберігається в державних установах. Вона впливає на повсякденне життя, адже визначає принципи роботи влади, захисту прав людини та функціонування державних органів. Водночас конкретні заходи до свята можуть відрізнятися залежно від установи й року.

Для багатьох литовців ця дата також є приводом замислитися над тим, як країна змінилася після відновлення незалежності. Конституція стала частиною переходу від тимчасового управління до стабільнішої демократичної системи. Вона закріпила правила, за якими працюють державні органи, та визначила принципи взаємодії влади й суспільства. Тому відзначення цього дня не обов’язково потребує великих урочистостей: його значення полягає передусім у пам’яті про історичне рішення та розумінні власних громадянських прав.

Цікаві факти про Конституцію Литви

Конституцію ухвалили на референдумі. Це означає, що остаточне рішення щодо основного закону ухвалювали не лише депутати парламенту. Громадяни самі прийшли на голосування й висловили свою позицію. У референдумі взяли участь понад 1,9 мільйона людей, а явка становила близько 75% виборців. Такий спосіб ухвалення документа підкреслив роль народу у формуванні державного устрою.

Дату свята обрали за днем голосування. День Конституції відзначають саме 25 жовтня, оскільки цього дня 1992 року відбувся референдум. Водночас документ набрав чинності пізніше — 2 листопада. Тож дата свята нагадує не про початок дії закону, а про рішення громадян підтримати його. Це важлива відмінність, яку часто не враховують у коротких описах свята.

Конституція має історичну преамбулу. У ній згадано давню державність Литви, її правові традиції та боротьбу за незалежність. Також окремо наголошено на збереженні литовської мови, писемності й звичаїв. У вступі сформульовано прагнення до відкритого та справедливого суспільства. Ці слова показують, як автори документа пов’язали сучасний державний устрій із національною історією.

Основний закон змінювався разом із країною. Після ухвалення Конституції до неї вносили поправки, а в 2004 році її доповнили положенням, пов’язаним із членством Литви в Європейському Союзі. Це приклад того, як конституційні документи можуть відображати важливі політичні зміни. Водночас змінювати Конституцію складніше, ніж звичайний закон, адже вона має особливий статус у правовій системі. Такий порядок допомагає захищати її основні положення від довільних змін.

Коли відзначають День Конституції Литви у 2026 році

У 2026 році День Конституції Литви припадає на неділю, 25 жовтня. Щороку ця дата нагадує про референдум 1992 року, на якому громадяни підтримали основний закон незалежної держави. Конституція визначила принципи роботи державних органів, закріпила демократичний лад і права людини. Її ухвалення стало одним із важливих етапів формування сучасної Литви після відновлення незалежності.

День Конституції — це не лише річниця історичного голосування. Він нагадує, що правила державного життя ґрунтуються на законі, а громадяни мають права й можливості впливати на майбутнє країни. Знання Конституції допомагає краще розуміти, як працюють органи влади, де проходять межі їхніх повноважень і які гарантії має людина. Саме в цьому полягає головний зміст дати, яку Литва відзначає 25 жовтня.

Читай нас у