У четвер, 26 листопада 2026 року, американці відзначатимуть День подяки — одне з найважливіших родинних свят у США. Цього дня сім’ї збираються за великим столом, дякують за все хороше, що сталося протягом року, і готують традиційні страви. Головною зіркою святкової вечері зазвичай стає запечена індичка, яку подають із картоплею, журавлинним соусом, начинкою та гарбузовим пирогом.

День подяки, або Thanksgiving Day, у Сполучених Штатах щороку святкують у четвертий четвер листопада. Тому дата постійно змінюється, але завжди припадає на період із 22 до 28 листопада. У 2026 році свято випадає на 26 листопада, а наступного року американці відзначатимуть його 25 листопада.

Це федеральне свято, тому державні установи, банки та багато компаній у цей день не працюють. Для мільйонів американців це ще й можливість провести час із рідними, особливо якщо члени родини живуть у різних містах або штатах. Дороги та аеропорти напередодні свята стають дуже завантаженими, адже люди вирушають додому на сімейну вечерю. Часто святкування не обмежується одним днем: родичі приїжджають заздалегідь, а вихідні проводять разом.

Головна ідея Дня подяки — зупинитися серед щоденних справ і згадати, за що людина вдячна. Хтось дякує за здоров’я, родину та друзів, хтось — за роботу, нові можливості або підтримку у складний період. Для багатьох це насамперед сімейне свято, яке не обов’язково пов’язане з релігією.

Звідки з’явився День подяки

Історію сучасного американського Дня подяки найчастіше пов’язують із подією, яка відбулася восени 1621 року в Плімутській колонії на території сучасного штату Массачусетс. Англійські переселенці, яких часто називають пілігримами, пережили важку першу зиму в Новому Світі. Багато людей померли від хвороб і голоду, а ті, хто залишився, мали навчитися виживати в незнайомих умовах.

Важливу роль у цьому відіграли представники корінного народу вампаноаг. Вони допомогли переселенцям освоїтися на новій території, показали, як вирощувати місцеві культури, зокрема кукурудзу, а також поділилися знаннями про навколишню природу. Коли восени колоністи зібрали перший успішний урожай, вони влаштували святкове застілля. До них приєднався лідер вампаноаг Оусамекін, відомий також як Массасойт, із приблизно 90 представниками свого народу.

За історичними свідченнями, святкування тривало три дні. Учасники їли дичину, рибу та інші доступні продукти. Вампаноаги, зокрема, принесли на частування п’ять оленів. Водночас історики наголошують: ми не знаємо точного меню того застілля, а популярна картинка з індичкою, картопляним пюре та гарбузовим пирогом не відповідає документально підтвердженому опису події 1621 року.

Важливо пам’ятати й інший бік цієї історії. Для корінних народів Північної Америки події, які відбулися після прибуття європейських колоністів, стали початком втрати земель, конфліктів і витіснення з рідних територій. Тому частина представників корінних народів сприймає День подяки не лише як свято, а й як привід згадати про колонізацію та її наслідки. Сьогодні в США дедалі частіше говорять про цю історію з різних поглядів, а не лише як про дружню зустріч переселенців і місцевих жителів.

Як День подяки став загальнонаціональним святом

Після подій 1621 року подібні дні подяки проводили в різних американських колоніях. Проте спільної для всієї країни дати тоді ще не було. Свята могли відзначати в різні місяці, залежно від урожаю, релігійних традицій і рішень місцевої влади.

У 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон проголосив 26 листопада днем загальнонаціональної подяки. Це було одне з перших офіційних святкувань такого типу вже в незалежній американській державі. Однак традиція ще не стала щорічною: наступні президенти могли обирати інші дати, а іноді свято взагалі не проводили на загальнонаціональному рівні.

Важливу роль у закріпленні Дня подяки відіграла письменниця та редакторка Сара Джозефа Гейл. Протягом багатьох років вона писала статті й зверталася до політиків із закликами встановити спільне щорічне свято. Її кампанія тривала десятиліттями й зрештою привернула увагу президента Авраама Лінкольна.

У 1863 році, під час Громадянської війни в США, Лінкольн оголосив про національний День подяки, який мали відзначати в останній четвер листопада. Президент закликав американців згадати про те, за що вони можуть бути вдячними, попри війну та розкол країни. Так свято набуло загальнонаціонального значення й поступово стало щорічною традицією.

Але навіть після цього дата не залишалася незмінною. У 1939 році президент Франклін Рузвельт переніс День подяки на тиждень раніше, щоб подовжити період різдвяних покупок і підтримати торгівлю під час економічної кризи. Рішення викликало плутанину: частина штатів підтримала нову дату, а інші продовжили святкувати за старою. У 1941 році Конгрес остаточно визначив правило: День подяки відзначають у четвертий четвер листопада. Саме ця дата діє й сьогодні.

Як американці святкують День подяки

Найважливіша частина свята — сімейна вечеря. За одним столом збираються батьки, діти, бабусі й дідусі, брати, сестри, друзі та інші близькі люди. У деяких родинах вечерю готують разом: хтось відповідає за індичку, хтось — за гарніри, а хтось приносить десерт. Часто кожен гість має свою традиційну страву, яку готує щороку.

Перед початком вечері в багатьох сім’ях заведено по черзі говорити, за що кожен вдячний. Це може бути коротка промова, молитва або просто кілька слів про важливі події року. Деякі родини згадують людей, яких не вистачає за святковим столом. Інші влаштовують невеликі сімейні ігри, переглядають старі фотографії або разом дивляться телевізор.

На столі зазвичай є не лише індичка. До неї подають картопляне пюре, запечену батату, кукурудзу, овочі, хлібну начинку, підливу з м’ясного соку та журавлинний соус. На десерт часто готують гарбузовий, яблучний або пекановий пиріг. У кожної родини є власні рецепти, тому меню може суттєво відрізнятися залежно від штату, походження та смаків господарів.

Ще одна важлива традиція — допомога тим, хто потребує підтримки. Напередодні свята благодійні організації та волонтери роздають продуктові набори, організовують безкоштовні обіди й збирають кошти для людей, які не можуть дозволити собі святкову вечерю. У багатьох містах ресторани, церкви та громадські центри готують частування для самотніх людей, бездомних і малозабезпечених родин.

Парад, американський футбол і святкові розваги

День подяки у США давно перетворився не лише на домашнє свято, а й на масштабну подію з телевізійними трансляціями, парадами та спортивними матчами. Одна з найвідоміших традицій — парад Macy’s у Нью-Йорку. Його вперше провели у 1924 році. Тоді вулицями міста пройшли працівники у святкових костюмах, музиканти та тварини із зоопарку, а сам захід мав назву різдвяного параду.

Згодом головною візитівкою події стали величезні повітряні кулі у формі популярних персонажів мультфільмів, коміксів і кіно. Щороку їх супроводжують оркестри, танцювальні колективи, платформи з декораціями та виступи артистів. Парад транслюють по телебаченню, а на вулиці Нью-Йорка приходять подивитися на нього тисячі людей. Для багатьох американців перегляд цієї події став частиною ранку Дня подяки.

Не менш популярний елемент свята — американський футбол. У цей день традиційно проводять матчі Національної футбольної ліги NFL. Ігри на День подяки мають давню історію: професійні футбольні команди грали цього дня ще на початку XX століття, а згодом трансляції матчів стали звичною частиною святкової програми. Родини можуть дивитися футбол під час приготування вечері або вже після застілля. Ще одна традиція — початок великого сезону різдвяних покупок. Наступний день після Дня подяки називають Чорною п’ятницею. Саме тоді магазини пропонують великі знижки, а покупці починають активно купувати подарунки до Різдва. Для багатьох американців це один із найнасиченіших торговельних днів року.

Як президент США «помилує» індичку

Одна з найвідоміших і водночас найкумедніших традицій Дня подяки — церемонія помилування індички в Білому домі. Напередодні свята президент США бере участь у спеціальному заході, під час якого одну або кількох індичок символічно звільняють від участі у святковій вечері. Після церемонії птахів відправляють до місця, де вони житимуть і надалі.

Історія цієї традиції має кілька етапів. У 1947 році Національна федерація виробників індички вперше офіційно подарувала птаха президенту Гаррі Трумену. У наступні десятиліття президенти іноді відправляли подарованих індиків назад на ферми, однак формальне помилування в сучасному вигляді пов’язують із президентом Джорджем Бушем — старшим. У 1989 році він провів церемонію, яка згодом стала щорічною традицією.

У 2026 році церемонія відбулася 24 листопада. Американці обрали імена для двох індиків — Freedom і Feathers, а президент помилував Freedom. Ця подія щороку привертає увагу журналістів і стає приводом для жартів у соцмережах. Попри гумористичний характер, церемонія вже стала частиною офіційного святкового календаря Білого дому.

Чому на День подяки готують саме індичку

Індичка стала головною стравою американського Дня подяки не відразу. Немає достовірних доказів, що саме її подавали на святковому застіллі 1621 року. У ранніх описах згадуються дикі птахи, оленина та інші продукти, але точного меню історики не знають. Тож сучасна традиція не є прямим повторенням тієї вечері.

Популярність індички зростала поступово. Це великий птах, якого зручно готувати для численної родини. Однієї індички вистачає на багато порцій, а м’ясо можна використовувати й наступного дня — для сендвічів, салатів, супів або запіканок. У XIX столітті індичка дедалі частіше з’являлася в кулінарних книжках і газетних матеріалах про День подяки.

Згодом вона стала настільки впізнаваним символом свята, що без неї багато американців уже не уявляють святкової вечері. Водночас не всі родини готують цілу тушку. Дехто обирає лише грудку, стегна або навіть альтернативні основні страви — шинку, яловичину чи вегетаріанські запіканки. Але саме запечена індичка залишається найвідомішим символом Thanksgiving.

Три американські рецепти індички до Дня подяки

Якщо хочеться відчути атмосферу американського свята, можна приготувати індичку за одним із традиційних рецептів. Нижче — три варіанти з різними смаками: класична запечена птиця з травами, індичка з журавлинно-апельсиновою глазур’ю та пряна індичка в каджунському стилі. Рецепти можна адаптувати під розмір птиці або приготувати з окремих частин, якщо ціла індичка завелика для вашої компанії.

1. Класична запечена індичка з вершковим маслом і травами

Це один із найпопулярніших варіантів для святкового столу. Секрет соковитого м’яса — у вершковому маслі, яке допомагає зробити шкірку рум’яною, та ароматних травах. Усередину можна покласти цибулю, лимон і часник: вони додадуть птиці приємного запаху під час запікання. Така індичка добре поєднується з картопляним пюре, овочами та м’ясною підливою.

Інгредієнти:

ціла індичка вагою 4–5 кг;

150 г вершкового масла кімнатної температури;

4 зубчики часнику;

1 лимон;

1 велика цибулина;

кілька гілочок розмарину та чебрецю;

1 столова ложка подрібненої петрушки;

сіль і чорний перець за смаком;

2 столові ложки оливкової олії;

250 мл курячого бульйону або води.

Приготування:

Якщо індичка заморожена, заздалегідь розморозьте її в холодильнику. Не залишайте птицю відтавати на кухонному столі. Перед приготуванням дістаньте індичку з упаковки, видаліть пакетики з потрухами та добре обсушіть паперовими рушниками. Змішайте м’яке вершкове масло з подрібненим часником, петрушкою, листочками розмарину та чебрецю. Додайте сіль і чорний перець. Частину суміші обережно розподіліть під шкірою на грудці, а рештою змастіть індичку зовні. Лимон розріжте навпіл, цибулю — на великі частини. Покладіть їх усередину птиці разом із кількома гілочками трав. Не набивайте порожнину надто щільно: повітря має вільно циркулювати під час запікання. Перекладіть індичку у форму для запікання грудкою догори. Злегка змастіть шкіру оливковою олією. На дно форми влийте бульйон або воду. Накрийте птицю фольгою, якщо не хочете, щоб шкіра надто швидко підрум’янилася. Запікайте в духовці, розігрітій до 165 °C. Час залежить від ваги птиці, тому орієнтуйтеся не лише на годинник, а й на кулінарний термометр. Наприкінці приготування фольгу можна зняти, щоб шкірка стала золотистою та хрусткою. Коли м’ясо досягне безпечної температури, дістаньте індичку з духовки й залиште відпочити щонайменше на 20 хвилин. Після цього наріжте її порційними шматками. Подавайте з овочами, картоплею та соусом із соку, який залишився у формі.

2. Індичка з журавлинно-апельсиновою глазур’ю

Цей варіант особливо добре підходить для святкового столу, адже поєднує солодкуватий апельсиновий смак із легкою кислинкою журавлини. Глазур утворює на м’ясі апетитну блискучу скоринку, а розмарин додає приємного трав’яного аромату. Такий рецепт можна приготувати як із цілої індички, так і з окремих частин — грудки та стегон. Для зручності нижче наведено варіант із частинами птиці.

Інгредієнти:

приблизно 2,5–3 кг індички, розділеної на великі частини;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль і чорний перець за смаком;

200 мл журавлинного соку;

150 мл апельсинового соку;

3 столові ложки апельсинового джему;

1 чайна ложка подрібненого свіжого розмарину;

30 г вершкового масла;

150 мл курячого бульйону;

кілька гілочок розмарину, часточки апельсина та жменя журавлини для подачі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 °C. Частини індички обсушіть паперовими рушниками, змастіть оливковою олією, посоліть і поперчіть. Викладіть на деко або у велику форму шкіркою догори. Для глазурі змішайте в невеликій каструлі журавлинний та апельсиновий соки. Додайте апельсиновий джем і розмарин. Доведіть суміш до кипіння, а потім варіть на невеликому вогні приблизно 10–15 хвилин, поки вона трохи не загусне. Зніміть каструлю з вогню та додайте вершкове масло. Перемішайте, щоб воно розчинилося. За потреби додайте дрібку солі. Глазур має бути густою, але залишатися достатньо рідкою, щоб її можна було наносити пензликом. Поставте індичку в духовку й запікайте приблизно 60–70 хвилин. Потім дістаньте форму та змастіть птицю частиною глазурі. Влийте на дно форми курячий бульйон, щоб соки не підгоряли. Поверніть індичку в духовку ще приблизно на 20–30 хвилин або до повної готовності. За цей час можна ще один-два рази нанести глазур. Якщо шкірка починає надто швидко темніти, прикрийте птицю фольгою. Готову індичку перекладіть на велике блюдо, змастіть залишками глазурі й залиште на 20–30 хвилин. Прикрасьте розмарином, апельсиновими часточками та журавлиною. Сік із форми можна використати для соусу.

3. Пряна індичка в каджунському стилі

Для тих, хто хоче відійти від класичного вершкового смаку, підійде каджунський варіант. Каджунська кухня походить із традицій франкомовних переселенців у Луїзіані та відома насиченими спеціями й пікантними смаками. У цьому рецепті індичку натирають сумішшю паприки, часнику, перцю та сушених трав. М’ясо виходить ароматним, із легкою гостринкою та рум’яною скоринкою.

Інгредієнти:

ціла індичка вагою 4–5 кг;

100 г вершкового масла;

3 столові ложки оливкової олії;

2 чайні ложки солодкої паприки;

1 чайна ложка копченої паприки;

1 чайна ложка сушеного часнику;

1 чайна ложка сушеної цибулі;

1 чайна ложка сушеного орегано;

½ чайної ложки кайєнського перцю або менше, якщо не любите гостре;

сіль і чорний перець за смаком;

1 цибулина;

1 лимон;

2–3 гілочки чебрецю;

200 мл курячого бульйону.

Приготування:

Змішайте солодку й копчену паприку, сушений часник, цибулю, орегано, кайєнський перець, сіль і чорний перець. Вершкове масло залиште за кімнатної температури, щоб воно стало м’яким. Додайте до масла приблизно половину суміші спецій і добре перемішайте. Решту спецій з’єднайте з оливковою олією. Так ви отримаєте дві суміші: одну для м’яса під шкірою, іншу — для зовнішньої поверхні індички. Обережно відокремте шкіру від грудки пальцями, не пошкоджуючи її. Розподіліть під нею пряне масло. Зовні натріть індичку сумішшю олії та спецій. Цибулю й лимон розріжте на великі шматки та покладіть усередину птиці разом із чебрецем. Перекладіть індичку у форму для запікання, влийте на дно курячий бульйон. Запікайте в духовці за температури 165 °C до повної готовності. Якщо шкірка стає надто темною, накрийте її фольгою. Наприкінці приготування фольгу можна прибрати, щоб отримати хрустку скоринку. Перевірте температуру термометром у найтовстішій частині грудки та стегна. Коли індичка буде готова, залиште її відпочити щонайменше на 20 хвилин, а потім наріжте. Подавайте з кукурудзою, картопляним пюре або запеченими овочами.

Як безпечно приготувати індичку

Під час приготування великої птиці важливо не поспішати з розморожуванням і не визначати готовність лише за кольором шкірки. Заморожену індичку найкраще розморожувати в холодильнику. На кожні 4–5 фунтів ваги, тобто приблизно 1,8–2,3 кг, потрібно орієнтовно 24 години. Наприклад, птиці вагою 4–5 кг може знадобитися кілька днів, тому підготовку варто почати заздалегідь.

Не залишайте сиру індичку розморожуватися за кімнатної температури: зовнішні частини можуть нагрітися до температури, за якої швидко розмножуються бактерії, поки середина ще залишається замороженою. Також не потрібно мити сиру птицю під краном — бризки можуть рознести бактерії на раковину, стільницю та посуд.

Найнадійніший спосіб перевірити готовність — кулінарний термометр. Температура всередині найтовстіших частин грудки, стегна та крила має становити щонайменше 74 °C. Якщо індичку готують із начинкою всередині, вона також повинна прогрітися до цієї температури. Після духовки птиці варто дати постояти приблизно 20 хвилин: так її буде легше нарізати, а соки рівномірніше розподіляться всередині м’яса.

Цікаві факти про День подяки

Перша відома вечеря тривала три дні. Святкування врожаю в Плімуті восени 1621 року не було одноденним застіллям, як сучасний День подяки. За історичними описами, воно тривало три дні.

Індичка не була підтвердженою головною стравою першого святкування. Учасники їли дичину, оленину та інші продукти, але точного меню історики не мають. Традиція подавати індичку сформувалася значно пізніше.

У свята є власний парад із майже столітньою історією. Перший парад Macy’s у Нью-Йорку відбувся в 1924 році. Згодом величезні повітряні кулі стали його головною візитівкою.

Дата свята колись спричинила плутанину. У 1939 році президент Франклін Рузвельт переніс День подяки на тиждень раніше. Частина штатів не погодилася з рішенням, тому два роки американці фактично святкували у різні дні.

Наступного дня починається Чорна п’ятниця. День подяки відкриває один із найактивніших періодів передріздвяних покупок у США. Магазини готують знижки, а покупці починають шукати подарунки до зимових свят.

Свято має різне значення для різних американців. Для багатьох це день родинної зустрічі та вдячності. Водночас частина корінних народів використовує цю дату, щоб нагадати про наслідки колонізації та вшанувати історію своїх громад.

День подяки залишається одним із найвпізнаваніших американських свят. Його традиції змінювалися протягом століть: від святкування врожаю в колоніях до великої родинної вечері з індичкою, телевізійним парадом і футбольними матчами. Але головна ідея залишається незмінною — провести час із близькими та згадати про те, за що варто бути вдячними.

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