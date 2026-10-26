Свято 26 жовтня: 2026 — Національний день Австрії: історія, традиції та цікаві факти

26 жовтня в Австрії відзначають Національне свято Австрійської Республіки — день, пов’язаний із відновленням державної самостійності країни після Другої світової війни та проголошенням постійного нейтралітету. Саме цього дня у 1955 році австрійський парламент ухвалив закон про нейтралітет, а з 1965 року дату офіційно відзначають як національне свято. У 2026 році воно припадає на понеділок, а державні установи традиційно готують для громадян відкриті заходи та екскурсії.

Історія австрійського Національного свята починається після Другої світової війни. Після поразки нацистської Німеччини Австрія опинилася під контролем чотирьох союзних держав — США, Великої Британії, Франції та Радянського Союзу. Країну поділили на окупаційні зони, а Відень також перебував під спільним контролем союзників. Попри відновлення демократичних органів влади, Австрія ще не могла повністю самостійно визначати свій політичний курс. Ситуація змінилася лише через десять років після завершення війни, коли країна уклала Державний договір і повернула собі повний суверенітет.

Важливою датою стало 15 травня 1955 року. Тоді представники Австрії та чотирьох держав, які її окупували, підписали Державний договір у палаці Бельведер у Відні. Документ передбачав припинення окупації та відновлення незалежної австрійської держави. Договір набув чинності 27 липня 1955 року, після чого почалося виведення іноземних військ. Останні союзні військові залишили Австрію до 25 жовтня. Наступного дня парламент країни ухвалив закон про постійний нейтралітет — саме ця подія згодом стала основою Національного свята.

Чому святкують саме 26 жовтня

26 жовтня 1955 року Національна рада Австрії ухвалила конституційний закон про нейтралітет. У ньому країна заявила про намір зберігати незалежність і не вступати до військових союзів. Це рішення стало важливим символом самостійного політичного курсу після років окупації. Спочатку дату відзначали як День прапора, а в 1965 році її офіційно перейменували на Національне свято Австрії. Через два роки окремий закон закріпив 26 жовтня як національне свято на законодавчому рівні. Відтоді цей день щороку нагадує австрійцям про відновлення суверенітету, державну незалежність і рішення країни обрати постійний нейтралітет.

Варто розрізняти дві події, які іноді плутають. Державний договір підписали 15 травня 1955 року, а закон про нейтралітет ухвалили 26 жовтня того самого року. Саме друга дата стала національним святом. Тому Австрія відзначає не день підписання документа про завершення окупації, а день, коли її парламент закріпив політичний курс держави після повернення незалежності. Ця різниця допомагає краще зрозуміти, чому дата має таке значення для сучасної австрійської історії.

Що означає нейтралітет Австрії

Поняття нейтралітету стало однією з основ австрійської зовнішньої політики. Закон 1955 року передбачає, що країна не вступатиме до військових союзів і не дозволятиме іншим державам створювати військові бази на своїй території. Так Австрія прагнула зберегти незалежність і не опинитися на боці одного з військових блоків у протистоянні між Сходом і Заходом під час Холодної війни. Водночас нейтралітет не означає, що держава має припинити дипломатичні, культурні чи торговельні відносини з іншими країнами. Він передусім стосується військової сфери та поведінки держави під час міжнародних збройних конфліктів.

Згодом Австрія стала членом міжнародних організацій, зокрема Організації Об’єднаних Націй у 1955 році та Європейського Союзу у 1995 році. Вступ до ЄС не скасував австрійського нейтралітету, однак поставив питання про те, як поєднувати його з міжнародними зобов’язаннями та співпрацею у сфері безпеки. Тому нейтралітет залишається предметом політичних і суспільних дискусій у країні. Для багатьох австрійців він і досі є важливою частиною національної ідентичності, пов’язаною з досвідом війни та відновленням незалежності. Водночас конкретне застосування нейтралітету залежить від законодавства, міжнародних угод і політичних рішень Австрії.

Як австрійці святкують 26 жовтня

Національне свято супроводжується офіційними церемоніями, культурними заходами та подіями для всієї родини. По всій країні вивішують червоно-біло-червоні прапори — у кольорах австрійського державного прапора. У Відні одним із головних місць святкування стає площа Гельденплац, де Австрійські збройні сили демонструють техніку, обладнання та різні напрями своєї роботи. Також відбуваються урочисті церемонії складання присяги новобранцями. Для відвідувачів це можливість побачити військову техніку зблизька, дізнатися більше про роботу армії та поспілкуватися з військовослужбовцями. Програма може змінюватися щороку, але зазвичай поєднує державні церемонії з відкритими заходами для громадян.

Ще одна помітна традиція — відкриті двері державних установ. У День Австрії громадяни можуть відвідати парламент, канцелярію федерального канцлера, установи президента та окремі міністерства. Для гостей організовують екскурсії, під час яких можна побачити зали засідань, історичні приміщення та місця, зазвичай недоступні для широкої публіки. У парламенті проводять зустрічі з депутатами, розповідають про роботу законодавчого органу та готують програми для дітей. Такі заходи дають змогу не лише відзначити державне свято, а й краще зрозуміти, як працюють австрійські демократичні інституції.

Свято не обмежується офіційними подіями. В Австрії також організовують спортивні заходи, зокрема масові забіги та прогулянки, а федеральні музеї можуть відчиняти двері безкоштовно або пропонувати спеціальні умови відвідування. Це дає можливість провести вихідний активно, сходити на виставку чи познайомитися з історією країни. В окремих містах відбуваються концерти та інші культурні події. Для багатьох родин 26 жовтня — нагода провести час разом, відвідати цікаві місця або вирушити на прогулянку. Отже, Національне свято має не лише політичний, а й суспільний вимір: воно об’єднує історичну пам’ять, культуру та відпочинок.

Що відбудеться 26 жовтня 2026 року

У 2026 році Національне свято Австрії припадає на понеділок, 26 жовтня. Цього дня парламент країни традиційно проведе День відкритих дверей: відвідувачі зможуть побачити зали Національної ради та Федеральної ради, історичну залу Федеральних зборів і приміщення, які зазвичай закриті для публіки. За інформацією парламенту, у 2026 році він працюватиме для відвідувачів із 10:00 до 16:00, а останній вхід запланований приблизно на 14:00. Для екскурсій передбачена попередня реєстрація на часові проміжки, щоб зменшити черги.

Окрема програма запланована на площі Гельденплац у Відні. За повідомленням офісу федерального президента, серед подій — покладання вінка, церемонія складання присяги новобранцями та телевізійне звернення президента до громадян. Урядові установи також готують екскурсії й інші заходи, а точний розклад залежить від конкретної локації. Тому тим, хто планує відвідати святкування, варто заздалегідь перевірити інформацію на офіційних сайтах.

Цікаві факти про Національне свято Австрії

Свято з’явилося через десять років після завершення Другої світової війни. Саме стільки часу знадобилося країні, щоб повернути повний суверенітет після періоду окупації.

Державний договір і закон про нейтралітет — різні документи. Перший підписали 15 травня 1955 року, а другий парламент ухвалив 26 жовтня.

Спочатку це був День прапора. Назву «Національне свято Австрії» дата отримала у 1965 році, а згодом її статус закріпили окремим законом.

Нейтралітет не забороняє міжнародних відносин. Австрія може підтримувати дипломатичні та економічні зв’язки з іншими країнами, а також брати участь у роботі міжнародних організацій.

Свято відкриває доступ до державних установ. У Відні громадяни можуть побачити приміщення парламенту й урядових установ, які зазвичай не відвідують у повсякденному житті.

Національне свято Австрії — це не просто вихідний у календарі. Воно нагадує про шлях країни від післявоєнної окупації до відновлення суверенітету та про політичне рішення, яке визначило її зовнішній курс на десятиліття. Щороку 26 жовтня австрійці вшановують цю сторінку історії, а відкриті заходи дають їм змогу ближче познайомитися з державними інституціями. У 2026 році святкування знову поєднає офіційні церемонії, військові демонстрації, екскурсії та культурні події.

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