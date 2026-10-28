Свято 28 жовтня 2026 — Міжнародний день анімації: як з'явилися перші мультфільми

Щороку 28 жовтня у світі відзначають Міжнародний день анімації — свято мультфільмів, мальованих історій і мистецтва оживляти нерухомі зображення. Його започаткували у 2002 році, щоб привернути увагу до анімації та людей, які створюють її за допомогою малюнків, ляльок, пластиліну й комп’ютерних технологій. Дата пов’язана з подією, що відбулася в Парижі ще у 1892 році й стала важливою в історії анімаційного мистецтва.

Міжнародний день анімації щороку припадає на 28 жовтня. У 2026 році він буде у середу. Свято присвячене не лише мультфільмам, які дивляться діти, а й усій анімаційній індустрії: від короткометражних авторських робіт до повнометражного кіно, рекламних роликів, музичних кліпів і візуальних ефектів. Ініціатором свята стала Міжнародна асоціація анімаційного кіно — ASIFA. Організація започаткувала його у 2002 році, щоб популяризувати анімацію в різних країнах і показати, наскільки різноманітним може бути це мистецтво. Ідея полягала не в тому, щоб створити ще один великий фестиваль, а в тому, щоб зробити анімацію доступнішою для широкої аудиторії. Тому до святкування можуть долучатися кінотеатри, культурні центри, навчальні заклади, художники, аніматори й усі, хто цікавиться мультфільмами.

За інформацією ASIFA, з часом свято поширилося на десятки країн. У різних містах організовують покази, творчі зустрічі, лекції та майстер-класи. Частина подій присвячена відомим роботам, а частина знайомить глядачів із новими авторами, експериментальними техніками й короткометражними фільмами.

Чому свято відзначають саме 28 жовтня

Дата пов’язана з французьким винахідником Емілем Рейно. 28 жовтня 1892 року він уперше публічно показав у паризькому музеї Гревен рухомі мальовані зображення за допомогою власного винаходу — оптичного театру, або Théâtre Optique. Цю подію вважають однією з ключових в історії анімації, адже глядачі могли побачити на екрані не просто окремі малюнки, а послідовність зображень, що створювала враження руху.

До цього Рейно вже працював над пристроями, які допомагали оживляти малюнки. У 1877 році він розробив праксиноскоп — оптичний прилад, який давав змогу бачити рух завдяки швидкій зміні зображень. Згодом винахідник удосконалив свою техніку й створив оптичний театр. Він запатентував його у 1888 році, а через чотири роки представив публіці мальовані вистави, які називали «світловими пантомімами».

Це був важливий крок у розвитку екранної анімації. Рейно не просто демонстрував коротку циклічну послідовність рухів, а намагався розповідати історії за допомогою персонажів і декорацій. Саме тому його роботи часто згадують серед ранніх попередників сучасних мультфільмів. На честь цієї події ASIFA й обрала 28 жовтня датою міжнародного свята.

Як працював оптичний театр

Винахід Рейно був значно складнішим, ніж звичайна іграшка з малюнками, що швидко змінюються. Для показу він використовував довгу гнучку стрічку з намальованими вручну фазами руху. На стрічці були спеціальні отвори, а зображення проходили через систему дзеркал і лінз, завдяки чому проєктувалися на екран. Окрема проєкція могла показувати нерухомий фон, на якому рухалися персонажі.

Рейно сам керував пристроєм і міг змінювати темп показу. Це давало йому більше контролю над історією, ніж у багатьох ранніх оптичних іграшках. Він міг рухати стрічку вперед або назад і підлаштовувати перебіг сцен. Покази супроводжувалися музикою, яку спеціально створювали для вистав.

Глядачі приходили до музею Гревен, щоб побачити незвичне видовище. У той час кіно в сучасному розумінні ще не стало звичною розвагою, тому можливість побачити на екрані рухомих мальованих персонажів справляла сильне враження. Покази «світлових пантомім» тривали до 1900 року. Дві роботи Рейно, які збереглися, — «Бідний П’єро» та «Навколо кабінки» — дають уявлення про те, як виглядала його анімація.

Як відзначають Міжнародний день анімації

У різних країнах свято проходить по-різному. Найпоширеніший формат — спеціальні покази анімаційних фільмів. Глядачам демонструють як відомі роботи, так і короткометражки незалежних авторів, студентські фільми та експериментальні проєкти. Такі програми дають змогу побачити, наскільки по-різному художники можуть працювати з рухом, кольором, музикою та історіями.

Ще один популярний формат — майстер-класи. Учасники можуть спробувати створити власний короткий мультфільм, намалювати персонажа, зняти покадрову анімацію або попрацювати з пластиліном і папером. Для цього не завжди потрібне складне обладнання: інколи достатньо смартфона, простого застосунку й кількох десятків малюнків. Такі заняття допомагають зрозуміти, скільки часу й уваги потребує навіть коротка сцена.

Також проводять виставки ескізів, розкадрувань, персонажів і фонових малюнків. Відвідувачі можуть побачити, як змінюється задум від перших начерків до готового кадру. На лекціях аніматори розповідають про роботу над фільмами, пошук стилю, створення персонажів і технічні виклики. А професійні зустрічі допомагають авторам обмінюватися досвідом і знайомитися з роботами колег з інших країн. ASIFA підтримує міжнародний обмін анімаційними фільмами, щоб глядачі могли відкривати для себе роботи з різних культур. Тому свято не має єдиного сценарію, обов’язкового для всіх. У кожній країні програму формують місцеві організації, художники та культурні установи.

Цікаві факти про анімацію

Перші анімаційні покази з’явилися задовго до сучасних мультфільмів. Ще до появи кіно винахідники експериментували з оптичними пристроями, які створювали ілюзію руху. Вони використовували швидку зміну малюнків, дзеркала та світло. Такі експерименти стали основою для розвитку різних анімаційних і кінематографічних технологій.

Раніше малюнки доводилося створювати вручну. У традиційній мальованій анімації художники готували багато зображень, кожне з яких трохи відрізнялося від попереднього. Коли їх показували швидко одне за одним, виникало враження безперервного руху. Для кількох секунд готової сцени могли знадобитися десятки або навіть сотні окремих малюнків.

Анімація — це не лише малювання. Мультфільми створюють різними способами: за допомогою ляльок, пластиліну, паперових фігурок, піску, предметів і комп’ютерної графіки. У покадровій анімації автор фотографує об’єкт, трохи змінює його положення й робить наступний кадр. Коли кадри відтворюються послідовно, предмет ніби рухається самостійно.

Анімація може розповідати складні історії без слів. У деяких фільмах немає діалогів, але емоції героїв передаються через рух, колір, музику та виразні деталі. Такий підхід дає змогу глядачам із різних країн зрозуміти історію без перекладу. Саме тому анімація стала популярною формою міжнародного культурного обміну.

У створенні мультфільму бере участь ціла команда. Окрім аніматорів, над фільмом можуть працювати сценаристи, режисери, художники персонажів, фахівці зі світла, монтажери, композитори й актори озвучування. У великих проєктах кожен етап може виконувати окрема команда. Навіть коротка сцена часто проходить кілька етапів роботи, перш ніж потрапити на екран

Анімація не обмежується кінотеатрами. Її використовують у відеоіграх, рекламі, освітніх матеріалах, музичних кліпах і наукових візуалізаціях. За допомогою анімації можна показати процеси, які складно зняти звичайною камерою, наприклад рух планет, роботу клітин або будову технічних пристроїв. Тому це мистецтво поєднує творчість, технології та науку.

Як долучитися до свята

Щоб відзначити Міжнародний день анімації, не обов’язково бути художником або працювати в кіноіндустрії. Найпростіший спосіб — подивитися анімаційний фільм, на який раніше не вистачало часу, або відкрити для себе роботи незалежних авторів. Можна влаштувати домашній кіновечір із друзями чи родиною й обговорити, як створювалися улюблені персонажі.

Ще один варіант — спробувати зробити власну коротку анімацію. Для цього можна намалювати кілька кадрів у блокноті, створити рухому сцену з паперових фігурок або зняти коротке відео з предметами, змінюючи їхнє положення після кожного кадру. Навіть проста вправа допомагає побачити, як формується ілюзія руху. Якщо хочеться долучитися до професійної спільноти, варто пошукати покази, виставки та майстер-класи у своєму місті або онлайн. Організатори в різних країнах оголошують власні програми на 28 жовтня та найближчі до цієї дати дні. Інформацію про міжнародні ініціативи публікує ASIFA та її національні осередки.

Міжнародний день анімації нагадує, що за кожним мультфільмом стоять ідея, праця та фантазія багатьох людей. Від мальованих стрічок Еміля Рейно до сучасної комп’ютерної графіки анімація постійно змінюється, але її головний принцип залишається тим самим: нерухомі зображення можуть оживати й розповідати історії.

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