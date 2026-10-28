Свято 28 жовтня 2026 — Всесвітній день дзюдо: як японське бойове мистецтво стало спортом

Щороку 28 жовтня у світі відзначають Всесвітній день дзюдо — свято японського бойового мистецтва, яке стало одним із найпопулярніших видів спорту. Ця дата пов’язана з днем народження Дзіґоро Кано — засновника сучасного дзюдо, який прагнув навчити людей не лише захищатися, а й поважати інших, контролювати себе та працювати над власним характером. Щороку міжнародна дзюдо-спільнота обирає тему свята, щоб нагадати про цінності, які виходять далеко за межі спортивного килима.

Всесвітній день дзюдо щороку припадає на 28 жовтня. У 2026 році його відзначатимуть у середу. Свято об’єднує спортсменів, тренерів, суддів, уболівальників і всіх, хто цікавиться дзюдо. Його головна мета — розповісти про цей вид спорту, зробити його доступнішим і нагадати про принципи, на яких він побудований. Дату обрали не випадково. Саме 28 жовтня 1860 року народився Дзіґоро Кано — японський педагог і засновник дзюдо. Міжнародна федерація дзюдо почала проводити Всесвітній день дзюдо у 2011 році. Водночас у 2010 році була заснована Всесвітня федерація дзюдо, яка також започаткувала окрему ініціативу на честь Дзіґоро Кано. Тому ці дати іноді пов’язують між собою, хоча офіційна щорічна кампанія Міжнародної федерації дзюдо стартувала у 2011 році.

Щороку свято має окрему тему. Вона допомагає зосередити увагу на певній цінності дзюдо та показати, як її можна застосовувати в повсякденному житті. У різні роки темами були повага, наполегливість, честь, єдність, мужність, дружба, добробут і мир. У 2026 році Міжнародна федерація дзюдо присвятила Всесвітній день дзюдо темі приналежності до спільноти — відчуттю, що кожна людина має своє місце в клубі, команді та великій родині дзюдо.

Як виникло дзюдо

Історія дзюдо почалася в Японії наприкінці XIX століття. Його засновник Дзіґоро Кано вивчав традиційні японські бойові мистецтва, зокрема дзюдзюцу. Він прагнув зберегти ефективні прийоми, але водночас зробити тренування безпечнішими й перетворити їх на систему фізичного та морального виховання. У 1882 році Кано заснував школу Кодокан у Токіо. Саме цей рік вважають початком сучасного дзюдо. Назва походить від японських слів, які можна передати як «м’який шлях». Ідея полягала в тому, щоб використовувати силу та рух суперника, а не покладатися лише на власну фізичну потужність. Важливими були рівновага, правильний момент для дії, техніка й уміння оцінювати ситуацію.

Кано хотів, щоб його система допомагала людині розвиватися не лише фізично. Він вважав, що тренування мають виховувати дисципліну, відповідальність і повагу до інших. У дзюдо важливо не просто виконати прийом, а навчитися контролювати власні дії та дбати про партнера. Саме тому під час тренувань учні багато працюють у парах і поступово вчаться довіряти одне одному.

Згодом дзюдо поширилося за межами Японії. Його почали викладати в інших країнах, проводити міжнародні турніри та створювати національні федерації. У 1951 році заснували Міжнародну федерацію дзюдо, яка координує розвиток цього спорту на світовому рівні. Сьогодні дзюдо поєднує традиції японських бойових мистецтв із сучасними спортивними правилами.

Хто такий Дзіґоро Кано

Дзіґоро Кано народився 28 жовтня 1860 року в Японії. Він був не лише майстром бойових мистецтв, а й педагогом, який багато уваги приділяв освіті та вихованню молоді. У юності Кано був фізично не надто міцним і шукав спосіб навчитися захищатися. Саме це привело його до вивчення дзюдзюцу, а згодом — до створення власної системи. Кано не хотів просто навчити людей перемагати в сутичках. Він прагнув зробити тренування інструментом особистого розвитку. У його розумінні людина мала ставати сильнішою не лише тілом, а й характером. Вона повинна була вміти працювати в команді, поважати інших і відповідально використовувати свої навички.

Одним із головних принципів, пов’язаних із філософією Кано, є «максимально ефективне використання енергії». Це означає, що успіх залежить не тільки від сили, а й від правильного руху, розрахунку та вміння використати ситуацію. Інший важливий принцип — взаємна допомога й добробут. Людина розвивається сама, але водночас допомагає розвиватися іншим.

Кано також відіграв важливу роль у поширенні спорту та фізичного виховання в Японії. Він став першим японським членом Міжнародного олімпійського комітету. Його робота допомогла закласти основу для міжнародного визнання дзюдо. Сьогодні його ім’я згадують не лише в історії бойових мистецтв, а й у розмовах про освіту через спорт.

Як відзначають Всесвітній день дзюдо

Свято не має одного обов’язкового сценарію. Клуби, спортивні школи та національні федерації самі обирають, як долучитися до міжнародної ініціативи. Найчастіше організовують відкриті тренування, показові виступи, навчальні заняття для дітей і дорослих та зустрічі з досвідченими спортсменами. Такі події дають змогу познайомитися з дзюдо навіть тим, хто раніше ніколи не виходив на татамі.

У деяких клубах проводять тренування, на які запрошують друзів і членів родин спортсменів. Новачкам показують базові рухи, вчать правильно падати й пояснюють, чому в дзюдо так багато уваги приділяють безпеці. Для дітей можуть організовувати ігрові заняття, щоб вони вчилися рухатися, тримати рівновагу й дотримуватися правил. Досвідчені спортсмени натомість можуть відпрацьовувати техніку, брати участь у спільних тренуваннях або проводити майстер-класи.

Ще один формат — розмови про історію дзюдо та його цінності. Тренери пояснюють, чому повага до суперника важлива навіть під час напруженого поєдинку, як працювати з поразками та чому самоконтроль не менш важливий за фізичну підготовку. Такі зустрічі допомагають побачити в дзюдо не лише боротьбу за результат, а й систему виховання. Міжнародна федерація дзюдо щороку готує матеріали до свята: плакати, логотипи та інформаційні набори для клубів і федерацій. Учасники можуть ділитися фотографіями, відео й історіями про свої заходи в соціальних мережах. Завдяки цьому події в різних країнах стають частиною однієї міжнародної ініціативи.

Які цінності пропагує дзюдо

Дзюдо часто називають спортом характеру. Під час тренувань спортсмени вчаться не лише виконувати кидки та утримання, а й дотримуватися правил, поважати тренера та партнера. На татамі не можна діяти безконтрольно: кожен прийом має виконуватися з урахуванням безпеки іншої людини. Це формує звичку відповідати за власні дії. Одна з основ дзюдо — повага. Перед поєдинком і після нього спортсмени вклоняються одне одному. Цей жест не означає покірність або визнання переваги суперника. Він символізує готовність дотримуватися правил, цінувати партнера та ставитися до нього гідно незалежно від результату боротьби.

Не менш важливі самоконтроль і наполегливість. На тренуваннях не все виходить із першого разу: потрібно багато разів повторювати рухи, працювати над помилками й поступово вдосконалювати техніку. Поразки також є частиною спортивного шляху. Вони допомагають побачити слабкі місця та зрозуміти, над чим потрібно працювати далі. Ще один принцип — взаємна допомога. Партнери тренуються разом, а отже, успіх одного залежить і від готовності іншого працювати, дотримуватися правил та підтримувати безпечні умови. Саме цей принцип пояснює, чому в дзюдо велике значення мають не тільки особисті перемоги, а й розвиток усієї спільноти.

Цікаві факти про дзюдо

Дзюдо стало олімпійським видом спорту в Токіо. Чоловічі змагання вперше включили до програми Олімпійських ігор у 1964 році, коли Ігри проходили в Японії. Для країни, де виникло дзюдо, це стало символічною подією. У 1968 році дзюдо не було в олімпійській програмі, але повернулося на Ігри 1972 року. Жіночі змагання стали повноцінною частиною олімпійської програми в Барселоні у 1992 році.

Дзюдо тренують на татамі. Так називають спеціальне покриття, на якому відбуваються заняття та поєдинки. Воно допомагає зменшити ризик травм під час падінь і кидків. Спортсмени зазвичай займаються в спеціальному костюмі — дзюдогі, який часто називають кімоно. Його міцна тканина витримує захвати й активні рухи.

У дзюдо використовують систему поясів. Колір пояса показує рівень підготовки спортсмена, хоча конкретна система може відрізнятися залежно від країни, віку та організації. Білий пояс зазвичай отримують початківці, а темніші кольори в багатьох системах позначають поступове зростання майстерності. Чорний пояс не означає, що людина вже знає все: він свідчить про досягнення певного рівня та можливість продовжувати поглиблене навчання.

Перемогти можна не лише силою. У дзюдо важливі баланс, точність і вміння використати рух суперника. Спортсмен може створити можливість для кидка, змістивши центр ваги опонента або змусивши його зробити крок у невдалий момент. Тому техніка та тактика часто мають не менше значення, ніж фізична потужність.

Дзюдо підходить не лише професійним спортсменам. Ним займаються діти, підлітки, дорослі та ветерани спорту. Існують адаптовані формати занять для людей з інвалідністю, зокрема для спортсменів із порушеннями слуху. Мета таких програм — дати людям можливість тренуватися, розвивати навички та бути частиною спортивної спільноти. Саме доступність і відчуття приналежності стали темою Всесвітнього дня дзюдо у 2026 році.

Як долучитися до свята

Щоб відзначити Всесвітній день дзюдо, не обов’язково вже вміти виконувати кидки або мати спортивний досвід. Можна знайти найближчий клуб і дізнатися, чи проводять там відкрите тренування для новачків. Перед першим заняттям варто уточнити, який одяг потрібен і чи можна прийти без спеціального костюма. Тренер допоможе освоїти базові рухи та пояснить правила безпечної роботи в парі.

Якщо займатися дзюдо поки не плануєте, можна переглянути поєдинки, познайомитися з історією цього спорту або дізнатися більше про його засновника. Для родин із дітьми хорошим варіантом стане відвідування показового виступу чи пробного заняття. А спортсмени можуть долучитися до тематичного тренування, запросити друга або поділитися історією про те, чого їх навчив спорт.

Всесвітній день дзюдо нагадує, що бойове мистецтво може бути не лише способом змагатися, а й засобом виховання та спілкування. Його головні принципи — повага, самоконтроль, наполегливість і взаємна допомога — важливі як на татамі, так і поза ним. Саме тому 28 жовтня дзюдоїсти в різних країнах говорять не тільки про спортивні досягнення, а й про те, як зробити свою спільноту відкритою та підтримувальною.

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