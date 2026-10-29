Свято 29 жовтня 2026 — День коронації короля Камбоджі

Щороку 29 жовтня в Камбоджі відзначають День коронації короля Нородома Сіамоні. Саме цього дня 2004 року він офіційно зійшов на престол після зречення свого батька, короля Нородома Сіанука. У 2026 році виповнюється 22 роки від цієї події. До свята в країні проводять урочисті заходи, вітають монарха, а ввечері влаштовують святкові феєрверки.

День коронації в Камбоджі пов’язаний із важливою подією в сучасній історії країни — сходженням на престол короля Нородома Сіамоні. Його попередник, Нородом Сіанук, був однією з найвідоміших політичних постатей Камбоджі. Він відігравав значну роль у житті країни протягом десятиліть, зокрема в період здобуття незалежності від Франції та подальших політичних змін. У жовтні 2004 року Сіанук зрікся престолу через вік і стан здоров’я. Після цього Камбоджі потрібно було визначити нового монарха.

Наступника обрала Рада престолу — спеціальний орган, який бере участь у визначенні нового короля відповідно до камбоджійських правил престолонаслідування. 14 жовтня 2004 року рада підтримала кандидатуру принца Нородома Сіамоні. Він був сином Нородома Сіанука та королеви-матері Нородом Монінеат Сіанук. На той момент Сіамоні мав значний досвід роботи у сфері культури, зокрема танцю та музики, але не був відомий як активний політичний діяч. Його обрання стало початком нового етапу в історії камбоджійської монархії.

Офіційна церемонія коронації відбулася 29 жовтня 2004 року. Вона стала кульмінацією кількох днів урочистостей, до яких долучилися представники королівської родини, буддійські ченці, державні діячі та іноземні гості. Саме цю дату згодом закріпили як щорічний День коронації. Відтоді 29 жовтня нагадує про зміну монарха та продовження королівської традиції в Камбоджі. Нині це офіційне державне свято й вихідний день для працівників державного та приватного секторів.

Хто такий король Нородом Сіамоні

Нородом Сіамоні народився 14 травня 1953 року в Пномпені — столиці Камбоджі. Він є старшим сином колишнього короля Нородома Сіанука та королеви-матері Нородом Монінеат Сіанук. Значну частину дитинства й молодості майбутній монарх провів за кордоном. У 1960-х роках він навчався в Празі, де здобував освіту в галузі музики та класичного танцю. Пізніше продовжив навчання, пов’язане з мистецтвом і кінематографом.

До сходження на престол Сіамоні багато років працював у культурній сфері. Він викладав класичний танець у Франції, займався розвитком кхмерського мистецтва та представляв Камбоджу в міжнародних культурних організаціях. У 1990-х роках він став представником країни при ЮНЕСКО в Парижі. Така біографія відрізнялася від звичного образу політика, який усе життя будує кар’єру в державному управлінні. Сіамоні був передусім відомий як людина, пов’язана з культурою, мистецтвом і міжнародною співпрацею.

Після обрання королем він повернувся до Камбоджі й прийняв нову роль у державному житті. Відтоді його ім’я нерозривно пов’язане з монархією країни. Водночас Камбоджа є конституційною монархією, тому король не керує державою одноосібно. Його роль визначена конституцією та охоплює представницькі, державні й символічні функції. Монарх уособлює безперервність державної традиції, тоді як повсякденне політичне управління здійснюють уряд та інші конституційні інституції.

Як проходила коронація у 2004 році

Коронація Нородома Сіамоні була не просто офіційною церемонією передачі влади. Вона поєднувала державний протокол, королівські звичаї та релігійні обряди, важливі для традицій Камбоджі. Урочистості тривали кілька днів і проходили на території Королівського палацу в Пномпені. До них долучилися члени королівської родини, високопосадовці, представники духовенства та дипломати. На завершальну частину заходів очікували велику кількість людей, які хотіли побачити нового короля.

Важливе місце в церемонії посідали буддійські обряди. Під час одного з етапів коронації монахи молилися за благополуччя нового монарха та його правління. Відбувалися й традиційні ритуали з підношеннями, запалюванням пахощів і використанням квітів. У церемоніях також брали участь представники брахманської релігійної традиції, яка історично вплинула на королівські обряди регіону. Таке поєднання елементів відображає складну культурну історію Камбоджі, де буддизм посідає центральне місце в суспільному житті, але частина стародавніх церемоніальних звичаїв збереглася донині.

Коронація мала й офіційну сторону: новий король отримав належні титули та був представлений як глава держави. Для країни це було підтвердженням того, що після зречення Нородома Сіанука монархічна інституція продовжує існувати. Утім, обряди 2004 року не варто сприймати як точний сценарій святкування кожного наступного 29 жовтня. Щорічна річниця коронації нині має інший формат і зосереджена на вшануванні монарха та пам’яті про день його сходження на престол.

Як у Камбоджі відзначають День коронації

29 жовтня є офіційним державним вихідним у Камбоджі. Це означає, що державні установи та школи зазвичай не працюють, а графіки роботи окремих компаній і банків змінюються відповідно до святкового календаря. Водночас це не обов’язково день масових вуличних гулянь у кожному населеному пункті. Формат святкування залежить від місцевих традицій, офіційної програми та організацій, які проводять заходи. Головна увага зосереджена на королі й значенні монархії для держави.

Однією з традицій є поширення офіційних привітань на адресу монарха. Їх транслюють на національному телебаченні й радіо, а також публікують у соціальних мережах. До річниці долучаються муніципальні та провінційні адміністрації, які організовують місцеві урочистості. У публічному просторі з’являються повідомлення з побажаннями королю здоров’я та довгих років життя. Такі привітання є частиною офіційного вшанування глави держави.

Ще один елемент святкування — вечірні феєрверки. Їх організовують як символічне завершення урочистого дня. У столиці Пномпені святкові заходи привертають увагу мешканців і гостей міста, хоча точна програма може змінюватися щороку. В інших населених пунктах відзначення може бути скромнішим і включати переважно офіційні привітання та місцеві церемонії. За даними державного інформаційного агентства Камбоджі, у 2026 році до річниці також заплановані офіційні заходи по всій країні та вечірній феєрверк.

Для багатьох громадян це також нагода згадати історію королівської родини та роль монархії в житті країни. Камбоджійська культура приділяє значну увагу повазі до старших, релігійних традицій і державних символів. Однак не слід вважати, що всі мешканці святкують цей день однаково: хтось стежить за офіційними подіями, хтось проводить вихідний із родиною, а хтось сприймає його насамперед як додатковий неробочий день. У містах, де відбуваються масові заходи, можливі тимчасові зміни руху транспорту та обмеження доступу до окремих громадських місць.

Чим королівська монархія важлива для Камбоджі

Камбоджа має давню монархічну історію, яка сягає часів кхмерських держав Південно-Східної Азії. Королівська влада протягом століть була тісно пов’язана з релігією, культурою та уявленнями про єдність країни. Проте сучасна монархія істотно відрізняється від давніх форм правління. Нині її статус і повноваження визначені конституцією, а король виконує роль глави держави в межах конституційної системи. Тому День коронації — це не лише вшанування конкретної людини, а й нагадування про історичну інституцію, яка продовжує існувати в сучасній Камбоджі.

Після десятиліть політичних потрясінь у XX столітті монархія знову стала частиною державної системи Камбоджі на початку 1990-х років. У 1993 році країна відновила конституційну монархію після періоду конфліктів і політичних змін. Нородом Сіанук повернувся на престол, а після його зречення в 2004 році королем став Нородом Сіамоні. Саме тому його коронація має значення не лише як особиста подія в житті монарха, а і як етап у новітній історії держави.

Водночас роль короля не слід плутати з повноваженнями уряду. Камбоджа має парламент, уряд і судову систему, які діють відповідно до конституційного устрою. Король є важливим державним символом, але щоденні політичні рішення ухвалюють інші органи влади. Такий розподіл повноважень — одна з ключових особливостей сучасної конституційної монархії.

Цікаві факти про короля та свято

Король має незвичну для монарха біографію. До сходження на престол Нородом Сіамоні був професійно пов’язаний із класичним танцем і музикою. Він навчався мистецтва в Європі, викладав балет у Франції та представляв Камбоджу в культурних організаціях. Цей досвід вирізняє його серед багатьох сучасних монархів, чия кар’єра до сходження на престол була пов’язана переважно з військовою чи державною службою.

Короля обирає Рада престолу. У Камбоджі престол не переходить автоматично до старшої дитини монарха. Нового короля визначає Рада престолу відповідно до конституційних і правових правил. Саме цей орган обрав Нородома Сіамоні в жовтні 2004 року після зречення його батька.

Коронація тривала кілька днів. У 2004 році урочистості охоплювали низку церемоній, а не одну коротку подію. У програмі були релігійні обряди, зустрічі з представниками держави й королівської родини та офіційне проголошення нового монарха. Цей формат показував, що коронація має одночасно духовне, культурне та державне значення.

День коронації та день народження короля — різні свята. Нородом Сіамоні народився 14 травня 1953 року, а на престол зійшов 29 жовтня 2004 року. Тому в Камбоджі окремо відзначають його день народження та річницю коронації. Обидві дати включені до офіційного календаря державних свят.

У 2024 році відзначали 20-річчя коронації. Тоді виповнилося два десятиліття від дня, коли Сіамоні став королем. У 2026 році країна відзначає вже 22-гу річницю цієї події. Щорічне повернення до цієї дати дає змогу згадати про зміну монарха та продовження королівської традиції.

Коли відзначають День коронації у 2026 році

У 2026 році День коронації короля Камбоджі припадає на четвер, 29 жовтня. Дата щороку залишається незмінною, адже вона прив’язана до конкретної історичної події 2004 року. Цього дня країна відзначатиме 22 роки від моменту, коли Нородом Сіамоні офіційно став монархом. У державному календарі Камбоджі свято позначене як офіційний вихідний.

Якщо планувати поїздку до Камбоджі на цей період, варто враховувати можливі зміни в роботі державних установ, банків і деяких підприємств. Туристичні об’єкти, ресторани та готелі можуть працювати за власним графіком, тому години роботи краще перевірити заздалегідь. У столиці можна стежити за офіційними повідомленнями про святкові заходи, а також за можливими обмеженнями руху поблизу місць проведення церемоній. Водночас не варто очікувати, що кожне місто матиме однакову програму святкування.

День коронації нагадує камбоджійцям про подію, яка визначила початок правління Нородома Сіамоні. Він поєднує державну традицію, повагу до королівської родини та елементи культурної спадщини країни. Для одних це передусім офіційне свято, для інших — нагода згадати історію сучасної Камбоджі. А 29 жовтня 2026 року стане ще однією річницею коронації монарха, який перебуває на престолі вже 22 роки.

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