Свято 29 жовтня 2026 — Всесвітній день боротьби з інсультом: історія та важливі факти

Щороку 29 жовтня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом. Його мета — нагадати про небезпеку цього стану, навчити людей розпізнавати перші симптоми та пояснити, чому допомогу потрібно викликати негайно. У 2026 році головний заклик кампанії — «Кожна хвилина має значення», адже швидка реакція може врятувати життя та зменшити наслідки ураження мозку.

Всесвітній день боротьби з інсультом щороку проводять 29 жовтня. Його започаткувала Всесвітня організація боротьби з інсультом у 2006 році. Ініціатива виникла, щоб привернути увагу до проблеми, яка щороку впливає на життя мільйонів людей у різних країнах. У 2010 році організація оголосила інсульт надзвичайною проблемою громадського здоров’я. Це стало ще одним кроком до того, щоб зробити профілактику, своєчасне лікування та реабілітацію доступнішими для людей.

Відтоді 29 жовтня медичні заклади, громадські організації та фахівці проводять інформаційні кампанії. Вони розповідають про причини інсульту, його перші ознаки та способи знизити ризик захворювання. Окрема увага приділяється людям, які вже пережили інсульт, а також їхнім родинам і тим, хто допомагає їм відновлюватися. Цей день також нагадує, що боротьба з інсультом не обмежується роботою лікарів. Важливу роль відіграють обізнаність суспільства, контроль стану здоров’я та швидка реакція людей, які опинилися поруч із людиною з ознаками інсульту.

Чому ця дата важлива

Інсульт виникає тоді, коли порушується кровопостачання мозку. Це може статися через закупорення судини або крововилив у мозок. Через нестачу крові та кисню клітини мозку починають пошкоджуватися, а наслідки можуть бути дуже серйозними. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2021 році у світі сталося близько 11,9 мільйона нових випадків інсульту. Загалом із наслідками цього стану жили приблизно 93,8 мільйона людей. За оцінкою Всесвітньої організації боротьби з інсультом, приблизно кожна четверта доросла людина може пережити інсульт протягом життя.

Небезпека полягає в тому, що симптоми часто виникають раптово. Людина може втратити здатність нормально говорити, відчути слабкість у руці чи нозі або помітити, що одна сторона обличчя опустилася. Іноді до цих ознак додаються запаморочення, порушення рівноваги, проблеми із зором або раптовий сильний головний біль.

У такій ситуації не можна чекати, що все мине само собою. Чим швидше людина отримає медичну допомогу, тим більше шансів вчасно розпочати лікування та зменшити пошкодження мозку. Навіть якщо симптоми зникли за кілька хвилин, це не означає, що небезпека минула. Короткочасні прояви можуть бути ознакою транзиторної ішемічної атаки, яка також потребує термінової медичної оцінки. Саме тому Всесвітній день боротьби з інсультом присвячений не лише поширенню інформації, а й навчанню конкретних дій. Люди мають знати, як розпізнати небезпечні симптоми та що робити, якщо вони з’явилися в них самих або в когось поруч.

Як розпізнати інсульт

Один із найпростіших способів запам’ятати основні симптоми — міжнародний принцип FAST. Його назва утворена з перших літер англійських слів, які нагадують про три характерні ознаки та необхідність негайно діяти.

F — Face, обличчя. Попросіть людину усміхнутися. Якщо один кутик рота опустився або обличчя стало асиметричним, це може бути ознакою інсульту.

A — Arms, руки. Попросіть підняти обидві руки. Якщо одна рука слабшає, опускається або людина не може її втримати, потрібно терміново звернутися по допомогу.

S — Speech, мовлення. Зверніть увагу, чи може людина чітко говорити та розуміти слова. Раптова нечітка мова, плутанина або труднощі з вимовою можуть свідчити про інсульт.

T — Time, час. Якщо з’явилася хоча б одна з цих ознак, негайно викликайте екстрену медичну допомогу. Не чекайте, поки стан погіршиться.

Розширений варіант B.E. F.A.S.T. також нагадує про раптову втрату рівноваги та зміни зору. Людина може несподівано відчути сильне запаморочення, втратити координацію або перестати нормально бачити. Якщо ви підозрюєте інсульт, викликайте швидку допомогу за номером 103 або 112. За можливості запам’ятайте час появи перших симптомів і повідомте його медикам. Не давайте людині їжу, напої чи ліки без вказівки медичного працівника та не намагайтеся самостійно доправити її до лікарні, якщо можна викликати бригаду екстреної допомоги.

Що присвячують Всесвітньому дню боротьби з інсультом

Щороку Всесвітня організація боротьби з інсультом проводить міжнародну інформаційну кампанію. Її завдання — пояснити людям, як розпізнавати симптоми, зменшувати ризики та підтримувати тих, хто пережив інсульт. До кампанії долучаються медичні установи, громадські організації, фахівці з реабілітації та самі пацієнти. У різних країнах цього дня організовують лекції, відкриті зустрічі з медиками, освітні заходи та інформаційні акції. Деякі заклади проводять перевірки артеріального тиску й розповідають про інші чинники ризику. Також поширюють плакати, відео та матеріали для соціальних мереж, які допомагають запам’ятати основні симптоми інсульту.

Ще один важливий напрям — історії людей, які пережили інсульт. Вони розповідають про перші симптоми, лікування, відновлення та труднощі, з якими зіткнулися після хвороби. Такі історії допомагають краще зрозуміти, наскільки сильно інсульт може змінити повсякденне життя людини та її родини. Окрему увагу приділяють підтримці близьких і доглядальників. Після інсульту людина може потребувати тривалої реабілітації, допомоги з пересуванням, відновленням мовлення та поверненням до звичних справ. Тому кампанія нагадує не лише про порятунок життя в перші години, а й про важливість подальшої допомоги.

Яка тема кампанії у 2026 році

У 2026 році Всесвітня організація боротьби з інсультом продовжує кампанію під гаслом «Every M1nute Counts», що українською можна передати як «Кожна хвилина має значення». Її головна мета — навчити людей помічати симптоми інсульту та діяти без зволікань. Організатори закликають не відкладати звернення по допомогу й поширювати знання про ознаки інсульту серед рідних, друзів і колег. Для цього підготували інформаційні матеріали, плакати та інтерактивні завдання, які допомагають перевірити свої знання. Люди також можуть долучатися до місцевих заходів і поширювати матеріали кампанії в соціальних мережах.

Основна думка цьогорічної кампанії проста: важливо не лише знати про інсульт, а й розуміти, як діяти в перші хвилини. Навіть якщо людина не має медичної освіти, вона може помітити характерні ознаки та викликати допомогу. Це може стати вирішальним кроком для своєчасного лікування.

Як зменшити ризик інсульту

Хоча повністю виключити ризик інсульту неможливо, певні звички допомагають його знизити. Один із найважливіших чинників — контроль артеріального тиску. Підвищений тиск значно збільшує ризик пошкодження судин, тому варто регулярно його вимірювати та виконувати рекомендації лікаря. Не менш важливо стежити за рівнем холестерину та цукру в крові. Діабет, деякі захворювання серця, надмірна вага й малорухливий спосіб життя також можуть підвищувати ризик. Якщо людина має хронічні захворювання, їй варто регулярно проходити огляди та не змінювати призначене лікування без консультації з лікарем.

Здорове харчування також має значення. Фахівці радять їсти більше овочів і фруктів, обмежувати надмірну кількість солі та насичених жирів, а також підтримувати регулярну фізичну активність. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, якщо стан здоров’я це дозволяє.

Ще один важливий крок — відмова від куріння та обмеження вживання алкоголю. Тютюн пошкоджує судини, а надмірне вживання алкоголю може сприяти підвищенню тиску та іншим проблемам зі здоров’ям. Зміни способу життя не замінюють лікування, якщо воно потрібне, але допомагають зменшити ризик у поєднанні з медичним наглядом.

Чому важливо пам’ятати про людей після інсульту

Наслідки інсульту можуть бути різними. Одні люди відновлюються майже повністю, іншим потрібні місяці або роки реабілітації. Деякі пацієнти мають труднощі з ходьбою, рухами рук, мовленням, пам’яттю або виконанням повсякденних завдань. Відновлення часто потребує допомоги кількох фахівців. Фізична терапія допомагає працювати над рухами та рівновагою, заняття з фахівцем із мовлення — відновлювати спілкування, а психологічна підтримка допомагає впоратися з емоційними труднощами. План реабілітації залежить від стану людини та визначається медичною командою.

Не менш важливою є підтримка сім’ї та друзів. Після інсульту людина може переживати через втрату самостійності, зміну звичного життя або повільне відновлення. Розуміння, терпіння та допомога близьких можуть полегшити цей період. Всесвітній день боротьби з інсультом нагадує, що увага до проблеми потрібна не лише 29 жовтня. Знання симптомів, контроль чинників ризику та своєчасна медична допомога важливі щодня. А для людини, яка пережила інсульт, не менш важливі доступна реабілітація та підтримка на шляху до відновлення.

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