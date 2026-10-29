Свято 29 жовтня 2026 — Всесвітній день псоріазу нагадує про життя без стигми

Щороку 29 жовтня у світі відзначають Міжнародний, або Всесвітній, день псоріазу. Його мета — розповісти про це хронічне захворювання, розвінчати поширені міфи та нагадати, що люди з псоріазом потребують не осуду, а розуміння й доступного лікування. У 2026 році міжнародна кампанія зосереджена на молоді та проходить під гаслом «Побачте більше, ніж шкіру».

Міжнародний день псоріазу започаткували у 2004 році з ініціативи Міжнародної федерації асоціацій псоріазу (IFPA). До створення цього дня долучилися пацієнтські організації, які прагнули привернути увагу до проблем людей із цим захворюванням. Вони хотіли, щоб про псоріаз говорили відкрито, а пацієнти могли отримувати належну медичну допомогу та підтримку.

Датою проведення обрали 29 жовтня. У цей день люди з різних країн об’єднуються, щоб ділитися досвідом, поширювати перевірену інформацію та привертати увагу до потреб пацієнтів. Згодом ініціатива перетворилася на міжнародну кампанію, до якої долучаються медичні фахівці, громадські організації та люди, які підтримують пацієнтів.

У 2014 році держави — члени Всесвітньої організації охорони здоров’я підтримали резолюцію, яка визнала псоріаз серйозною неінфекційною хворобою, що потребує більшої уваги. Це допомогло посилити обговорення проблеми на міжнародному рівні. Зокрема, йдеться про доступ до діагностики, лікування та інформації про захворювання. Сьогодні Всесвітній день псоріазу відзначають у понад 70 країнах. Щороку організатори обирають окрему тему, щоб звернути увагу на різні аспекти життя з хворобою. Це може бути доступність лікування, психічне здоров’я, підтримка сім’ї або боротьба зі стигмою.

Що таке псоріаз і чому про нього важливо говорити

Псоріаз — це хронічне запальне захворювання, яке найчастіше вражає шкіру. Воно не є заразним, тому передати його іншій людині через дотик, обійми, рукостискання чи спільні речі неможливо. Водночас помітні прояви хвороби нерідко стають причиною незручних запитань, упередженого ставлення та соціальної ізоляції. За псоріазу клітини шкіри оновлюються швидше, ніж зазвичай. Через це можуть з’являтися червоні ділянки, вкриті сухими світлими лусочками. Висипання часто виникають на ліктях, колінах, волосистій частині голови та інших ділянках тіла, але прояви в різних людей відрізняються. У деяких випадках люди відчувають свербіж, біль, тріщини або дискомфорт.

Псоріаз не обмежується лише шкірою. У частини людей розвивається псоріатичний артрит — захворювання, яке спричиняє запалення суглобів і може обмежувати рухливість. Також псоріаз пов’язаний із підвищеним ризиком деяких інших проблем зі здоров’ям, зокрема серцево-судинних захворювань. Тому важливо не ігнорувати симптоми та звертатися до лікаря.

Перебіг хвороби може змінюватися з часом. Періоди загострення чергуються з періодами, коли симптоми слабшають. На стан можуть впливати стрес, інфекції, травмування шкіри та інші чинники. Водночас у кожної людини перебіг захворювання індивідуальний. Наразі псоріаз не має способу остаточного вилікування, який підходив би всім пацієнтам. Проте існують різні методи лікування, що допомагають контролювати симптоми та покращувати якість життя. Вибір залежить від тяжкості захворювання, його проявів і загального стану здоров’я людини.

Чому псоріаз досі оточений міфами

Одна з головних проблем, на яку звертають увагу організатори міжнародної кампанії, — упереджене ставлення до людей із псоріазом. Через видимі зміни шкіри оточення іноді помилково вважає, що захворювання може передаватися під час контакту. Насправді це не так, і уникати людини через псоріаз немає жодних підстав. Інша поширена помилка — думка, що хвороба виникає лише через погану гігієну. Псоріаз не є наслідком недостатнього догляду за шкірою. Це складне захворювання, пов’язане з роботою імунної системи та генетичною схильністю. На його перебіг можуть впливати різні зовнішні й внутрішні чинники.

Через стереотипи люди з псоріазом можуть соромитися власної зовнішності, приховувати шкіру під одягом навіть у спеку або уникати басейнів, спортзалів і громадських заходів. Дехто стикається з неприємними коментарями в навчальних закладах чи на роботі. Такі ситуації можуть посилювати тривогу, знижувати самооцінку та призводити до самотності.

Особливо складним це може бути для дітей, підлітків і молодих дорослих. У цьому віці люди формують коло спілкування, будують стосунки та вчаться приймати себе. Видимі прояви захворювання можуть впливати на впевненість у собі та бажання брати участь у звичних заняттях. Тому важливо пояснювати, що псоріаз не визначає особистість людини й не робить її менш гідною поваги. Саме на подоланні таких упереджень зосереджена міжнародна кампанія. Її завдання — допомогти суспільству краще зрозуміти людей із псоріазом і не зводити їхній досвід лише до стану шкіри.

Яка тема Всесвітнього дня псоріазу у 2026 році

У 2026 році кампанія проходить під гаслом «Look Beyond My Skin», що українською можна перекласти як «Побачте більше, ніж шкіру». Цього року організатори приділяють особливу увагу молодим людям, які живуть із псоріазом і псоріатичним артритом. Головна ідея — показати, що за зовнішніми проявами хвороби стоїть людина зі своїми почуттями, планами, мріями та повсякденними турботами.

Молодість часто пов’язана з важливими змінами: навчанням, першою роботою, новими знайомствами та побудовою стосунків. Якщо людина стикається з нерозумінням або насмішками через псоріаз, їй може бути складніше почуватися впевнено серед однолітків. Через це деякі молоді люди замовчують свій стан або намагаються приховати симптоми. Організатори закликають молодь відкрито розповідати про власний досвід, якщо люди готові ним ділитися. Такі історії допомагають іншим краще зрозуміти, як захворювання впливає на повсякденне життя. Вони також дають змогу людям із подібним досвідом побачити, що вони не самі.

Окремий акцент кампанії — на підтримці з боку родини, друзів, учителів і роботодавців. Важливо не змушувати людину пояснювати свій діагноз і не ставити незручних запитань про її зовнішність. Натомість варто слухати, поважати особисті межі та за потреби допомагати знайти достовірну інформацію. Таким чином, гасло 2026 року закликає змінити погляд на псоріаз: бачити не лише симптоми, а й саму людину.

Як відзначають Міжнародний день псоріазу

У цього дня немає обов’язкових традицій, як у державних чи релігійних свят. Основна увага зосереджена на просвітницьких заходах, підтримці пацієнтів і поширенні інформації. У різних країнах програми можуть відрізнятися залежно від можливостей місцевих організацій та потреб людей із захворюванням.

Медичні установи й пацієнтські спільноти проводять лекції, онлайн-зустрічі та відкриті обговорення. Під час таких заходів розповідають про симптоми псоріазу, сучасні підходи до лікування та важливість своєчасного звернення до дерматолога. Іноді організовують консультації з фахівцями, де люди можуть поставити запитання та дізнатися більше про доступну допомогу. Ще один напрям — поширення особистих історій. Люди діляться досвідом життя з псоріазом, розповідають про лікування, труднощі та підтримку, яку отримують від близьких. Такі розповіді допомагають зменшувати відчуття ізоляції й показують, що досвід кожної людини індивідуальний.

Активно використовують і соціальні мережі. Організації публікують інформаційні матеріали, відео та історії учасників кампанії. У 2026 році для поширення повідомлень використовують, зокрема, хештег #LookBeyondMySkin. Долучитися можна, поділившись перевіреною інформацією або розповівши, чому важливо ставитися до людей із псоріазом без упереджень. Також можна підтримати місцеві організації пацієнтів, які допомагають людям знаходити інформацію, спілкуватися з іншими та орієнтуватися в питаннях лікування. Для цього не обов’язково організовувати масштабну подію. Навіть розмова з друзями чи колегами про те, що псоріаз не заразний, може допомогти зруйнувати поширений міф.

Як підтримати людину з псоріазом

Найпростіший спосіб підтримати людину з псоріазом — ставитися до неї так само, як і до будь-кого іншого. Не варто розглядати її шкіру як привід для жартів, уникати дотиків або робити припущення про стан здоров’я. Псоріаз не передається від людини до людини, тому звичайне спілкування та побутовий контакт безпечні. Якщо людина сама розповідає про своє захворювання, варто вислухати її без осуду. Не потрібно нав’язувати поради щодо лікування, рекомендувати сумнівні засоби чи стверджувати, що хвороба мине, якщо просто змінити спосіб життя. Найкраще запитати, чи потрібна їй підтримка, і поважати її бажання говорити або не говорити про діагноз.

Важливо пам’ятати й про емоційний стан. Хронічне захворювання може впливати на настрій, сон, стосунки та впевненість у собі. Якщо людина переживає через реакцію оточення, їй можуть допомогти підтримка близьких, спілкування з іншими пацієнтами та, за потреби, консультація фахівця з психічного здоров’я. Не менш важливо підтримувати право людини на належне лікування. Якщо симптоми посилюються або з’являється біль у суглобах, варто звернутися до лікаря. Самостійно призначати собі препарати чи припиняти лікування без консультації з фахівцем не слід.

Міжнародний день псоріазу нагадує, що розуміння починається з простих речей: достовірної інформації, поваги та готовності слухати. Ці принципи важливі не лише 29 жовтня, а й протягом усього року.

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