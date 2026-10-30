Свято 30 жовтня 2026 — День Франкенштейна: історія монстра, який став легендою

У п’ятницю, 30 жовтня 2026 року, відзначають День Франкенштейна — тематичну дату, присвячену одному з найвідоміших творів літератури жахів. Його головний герой, учений Віктор Франкенштейн, намагається створити живу істоту, але не готовий відповідати за наслідки свого експерименту. Роман Мері Шеллі вийшов понад 200 років тому, проте досі надихає режисерів, письменників і художників та змушує замислитися над межами науки й людської відповідальності.

День Франкенштейна пов’язують із романом англійської письменниці Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей». У деяких календарях цю дату відзначають в останню п’ятницю жовтня. У 2026 році вона припадає на 30 жовтня — напередодні Геловіну, коли особливо популярні історії про монстрів, привидів і таємничі експерименти. Водночас є календарі, які вказують іншу дату — 30 серпня, день народження авторки. Єдиного загальновизнаного календаря цього тематичного свята немає, тому дати можуть відрізнятися залежно від джерела.

День Франкенштейна не належить до офіційних державних свят. Це радше нагода згадати відомий літературний твір, переглянути екранізації або відкрити для себе історію, яка стала частиною світової культури. Його відзначають переважно шанувальники готики, фантастики, горорів і класичної літератури. Дата наприкінці жовтня особливо вдало вписується в атмосферу Геловіну, коли люди шукають моторошні історії для вечірнього читання чи перегляду. Проте роман Мері Шеллі — це не лише історія про страшну істоту, а й розповідь про самотність, відповідальність і небезпечне прагнення людини підкорити природу.

Хто така Мері Шеллі та як вона вигадала Франкенштейна

Мері Шеллі народилася 30 серпня 1797 року в Лондоні. Вона виросла в родині, де цінували літературу, філософію та суспільні дискусії. Її мати, Мері Волстонкрафт, була відомою письменницею та однією з ранніх захисниць прав жінок, а батько, Вільям Ґодвін, — філософом і політичним мислителем. Мері рано зацікавилася літературою, а згодом стала однією з найвідоміших авторок англійського романтизму. Найбільшу славу їй приніс саме роман про Віктора Франкенштейна та створену ним істоту.

Ідея твору виникла влітку 1816 року, коли Мері перебувала у Швейцарії разом із поетом Персі Біші Шеллі, за якого згодом вийшла заміж. Вони проводили час поблизу Женевського озера в товаристві поета Джорджа Байрона та лікаря Джона Полідорі. Літо видалося незвично холодним і дощовим, тож компанія часто залишалася в приміщенні та читала історії про привидів. Одного разу Байрон запропонував кожному спробувати написати власну моторошну розповідь. Саме це змагання стало поштовхом до появи майбутнього роману Мері Шеллі.

Спочатку письменниця задумала коротку історію, але згодом розвинула її в повноцінний роман. За її власними спогадами, важливу роль відіграло уявлення про вченого, який створює живу істоту з неживої матерії. Шеллі цікавили питання життя і смерті, можливості науки та наслідків людських амбіцій. Вона не просто хотіла налякати читачів незвичайним створінням, а й запропонувала їм замислитися над тим, що відбувається, коли людина отримує силу, до якої морально не готова. Так звичайне літературне змагання перетворилося на початок історії, яка пережила свою авторку на багато поколінь.

Про що роман «Франкенштейн, або Сучасний Прометей»

Роман уперше опублікували в Лондоні 1818 року. На той момент Мері Шеллі було лише 20 років. Перше видання вийшло анонімно, без зазначення імені авторки на титульній сторінці. Через це читачі та критики сперечалися, хто саме написав книжку, а деякі припускали, що до її створення доклав руку Персі Біші Шеллі, який написав передмову. Ім’я Мері з’явилося на наступному виданні 1823 року. У 1831 році вона опублікувала перероблену версію роману, яка стала найвідомішою для сучасних читачів.

У центрі історії — молодий учений Віктор Франкенштейн, який прагне розкрити таємницю життя. Він захоплюється наукою й настільки одержимий своєю метою, що майже не помічає нічого навколо. Зрештою Віктор створює істоту з частин людських тіл і дає їй життя. Однак, побачивши результат експерименту, він жахається власного творіння та відмовляється від нього. Створіння залишається наодинці зі світом, у якому його бояться через зовнішність і не хочуть приймати.

Попри моторошний сюжет, роман не зводиться до протистояння людини й монстра. Створіння виявляється здатним думати, відчувати, вчитися та прагнути близькості з іншими. Воно хоче, щоб його почули й визнали, але постійне відторгнення поступово змінює його поведінку. Віктор, своєю чергою, мусить зіткнутися з наслідками власного рішення, проте не знаходить способу виправити ситуацію. Так історія порушує питання, хто насправді несе відповідальність за появу зла — той, кого суспільство вважає чудовиськом, чи той, хто створив його й залишив напризволяще.

Чому Франкенштейна називають Сучасним Прометеєм

Повна назва книжки — «Франкенштейн, або Сучасний Прометей». Це посилання на давньогрецький міф про титана Прометея, який викрав у богів вогонь і передав його людям. За цей вчинок він зазнав жорстокого покарання. У міфі Прометей символізує прагнення здобути знання та силу, які раніше були недоступні людству. Мері Шеллі використала цей образ, щоб провести паралель між міфологічним героєм і вченим, який намагається розкрити таємницю життя.

Віктор Франкенштейн теж хоче зробити те, що здається недосяжним. Він прагне вийти за межі звичайних людських можливостей і підкорити процес, який традиційно вважали загадкою природи. Проте на відміну від героя, який може лише мріяти про відкриття, Віктор справді створює нову істоту. Проблема полягає в тому, що він думає про власне досягнення, але майже не замислюється над тим, що буде після нього. Він не готується до відповідальності за створене життя і не намагається забезпечити йому місце у світі.

Саме тому роман і сьогодні залишається актуальним. Людство постійно розвиває нові технології, досліджує генетику, штучний інтелект і можливості медицини. Книжка не дає простих відповідей на питання, де мають проходити межі наукових експериментів. Натомість вона нагадує, що технічна можливість щось зробити ще не означає, що людина готова до всіх наслідків. Іноді найважливішим відкриттям стає не саме створення чогось нового, а розуміння відповідальності за власні дії.

Франкенштейн — це вчений, а не монстр

Одна з найпоширеніших помилок полягає в тому, що ім’я Франкенштейн використовують для позначення самого монстра. Насправді у романі так звати вченого Віктора Франкенштейна, який створив живу істоту. Його творіння не отримує власного імені. У книжці його називають створінням, істотою або іншими словами, що підкреслюють його незвичайне походження. Проте в кіно, мультфільмах, коміксах і рекламних матеріалах ім’я Франкенштейн поступово почали вживати саме щодо монстра.

Причина цієї плутанини зрозуміла: у багатьох екранізаціях створіння стало впізнаванішим за свого творця. Його зовнішність — велике тіло, пласке чоло, шрами та металеві елементи біля шиї — міцно закріпилася в масовій культурі. Для багатьох людей цей образ знайомий навіть без прочитання роману. Тому ім’я вченого з часом перейшло на його творіння, хоча це не відповідає задуму авторки.

У самій книжці істота значно складніша за звичний образ мовчазного монстра, який лякає людей. Вона вчиться розмовляти, читає, спостерігає за людськими стосунками та намагається зрозуміти, чому її відштовхують. Вона здатна відчувати біль, образу й самотність, а також мріє про дружбу та прийняття. Її поведінка змінюється не лише через власні вчинки, а й через жорстоке ставлення інших. Це робить персонажа не просто страшним, а трагічним і змушує читача запитати себе, що саме перетворює когось на чудовисько.

Як Франкенштейн став зіркою кіно

Історія Мері Шеллі давно вийшла за межі книжкових сторінок. Її неодноразово переносили на сцену, екранізували та переосмислювали в різних жанрах — від класичних фільмів жахів до комедій і мультфільмів. Однією з перших кіноверсій став короткометражний німий фільм «Франкенштейн», створений компанією Edison Manufacturing Company у 1910 році. Його зняв режисер Джей Сірл Доулі, а продюсером виступив Томас Едісон. Стрічка була чорно-білою, а її тривалість у збереженій версії становить приблизно 13 хвилин. Фільм зберігся в колекції Національного центру збереження аудіовізуальних матеріалів Бібліотеки Конгресу США.

Важливу роль у формуванні знайомого сьогодні образу монстра відіграла екранізація 1931 року. Саме кінематограф зробив його зовнішність впізнаваною в усьому світі. Зображення великого створіння з важкою ходою, шрамами та характерною головою стало одним із найвідоміших символів горору. Пізніше цей образ багато разів відтворювали, пародіювали й змінювали. З’являлися нові версії історії, у яких творіння Франкенштейна могло бути не лише загрозливим, а й кумедним, добрим або навіть героїчним персонажем.

Популярність персонажа пояснюється тим, що його можна по-різному показувати залежно від часу й аудиторії. Для одних це страшна істота, яка переслідує людей, для інших — самотній герой, який прагне любові та розуміння. Деякі автори зосереджуються на небезпеці наукових експериментів, а інші — на тому, як суспільство ставиться до тих, хто відрізняється від більшості. Через це історія Франкенштейна залишається відкритою для нових прочитань. Кожне покоління може побачити в ній власні страхи та питання.

Цікаві факти про Франкенштейна та його авторку

Мері Шеллі почала працювати над історією ще підліткою. Влітку 1816 року їй було 18 років. Ідея виникла під час перебування у Швейцарії, де компанія друзів вирішила позмагатися у створенні страшних історій. Згодом задум перетворився на роман, який авторка допрацьовувала протягом кількох років.

1816 рік називали «роком без літа». Це було пов’язано з наслідками потужного виверження вулкана Тамбора в Індонезії у 1815 році. В атмосферу потрапила велика кількість вулканічного попелу та аерозолів, що вплинуло на клімат і спричинило незвично холодну погоду в різних частинах світу. У Швейцарії дощі й похмуре небо заважали звичному літньому відпочинку. Саме за таких обставин компанія Мері Шеллі проводила вечори за читанням історій про привидів, а згодом — за літературним змаганням.

У першому виданні ім’я авторки не вказали. Роман побачив світ 1818 року анонімно. Оскільки Персі Біші Шеллі написав передмову, деякі читачі припускали, що саме він є автором книжки. Водночас історія рукопису та дослідження тексту підтверджують роль Мері Шеллі в створенні роману. Її ім’я зазначили в наступному виданні 1823 року.

Створіння Франкенштейна не має імені. У романі Віктор Франкенштейн — це ім’я вченого, а не його творіння. Істота не отримує імені навіть після того, як починає самостійно мислити й говорити. Така деталь підкреслює її ізольованість: вона існує, але не має родини, місця в суспільстві чи навіть імені, яке могло б стати частиною її особистості.

Першу відому кіноверсію створили ще в 1910 році. Це була коротка німa стрічка, знята компанією Томаса Едісона. Вона значно відрізнялася від пізніших екранізацій і пропонувала власне трактування сюжету. Фільм став одним із перших прикладів того, як літературний персонаж почав жити окремим життям у кіно.

Роман часто називають одним із ранніх творів наукової фантастики. У ньому наукове відкриття стає рушієм сюжету, а питання життя та створення людини поєднуються з моральними дилемами. Водночас це готичний роман із похмурою атмосферою, таємницями та драматичними подіями. Саме поєднання науки, жаху й філософських питань допомогло твору пережити свою епоху.

Як відзначають День Франкенштейна

Оскільки День Франкенштейна не має єдиної офіційної програми, кожен може відзначити його у власний спосіб. Найпростіший варіант — прочитати роман Мері Шеллі або повернутися до нього, якщо ви знайомилися з книжкою ще в школі. Текст може здивувати тих, хто знає Франкенштейна лише за фільмами: літературний герой набагато складніший, а сама історія зосереджена не тільки на страху, а й на самотності, відторгненні та відповідальності.

Інший варіант — влаштувати вечір кіно. Можна переглянути класичні екранізації, порівняти їх із сучасними інтерпретаціями або подивитися, як змінювався образ створіння протягом десятиліть. Цікаво звернути увагу на те, що різні режисери по-різному показують його характер: в одних фільмах воно здається бездумною загрозою, в інших — істотою, яка страждає через ставлення до неї. Таке порівняння допомагає побачити, як одна історія може змінюватися залежно від поглядів суспільства.

День також можна присвятити літературі жахів загалом. Роман Мері Шеллі став важливою частиною жанру, але він не єдиний твір, який поєднує моторошні події з роздумами про людську природу. Читачі можуть обрати готичні історії, наукову фантастику або сучасні книжки про експерименти, які виходять з-під контролю. Для тих, хто любить творчість, це ще й нагода намалювати власну версію Франкенштейна, створити тематичний костюм або написати коротку історію про наукове відкриття з несподіваними наслідками.

Ще одна ідея — обговорити основні питання роману з друзями. Чи винен учений у тому, що сталося? Чи можна назвати його творіння злим від самого початку? Чи мала істота шанс стати іншою, якби люди не відштовхували її? Такі дискусії показують, що класична література може бути не менш актуальною за сучасні фільми й серіали. І навіть якщо людина не любить горори, вона може знайти в цій історії теми, які стосуються кожного: відповідальність за свої рішення, потреба в близькості та право бути прийнятим.

Чому історія Франкенштейна залишається актуальною

Минуло понад два століття відтоді, як Мері Шеллі придумала свого героя, але її роман не втратив значення. Однією з причин є питання про межі людських можливостей. Віктор Франкенштейн прагне досягти неймовірного результату, проте не думає достатньо про те, як його відкриття вплине на інших. Це нагадує про те, що будь-який значний винахід потребує не лише знань і сміливості, а й відповідального ставлення до наслідків.

Інша важлива тема — самотність і відторгнення. Створіння Франкенштейна не народжується з готовим бажанням завдавати шкоди. Воно намагається зрозуміти світ, шукає спілкування та хоче бути частиною людського життя. Однак страх і неприйняття з боку інших поступово руйнують ці спроби. Через це роман порушує непросте питання: чи завжди ми правильно оцінюємо того, хто здається нам чужим або незрозумілим?

Книжка також нагадує, що створити щось нове — лише частина справи. Важливо розуміти, що буде з цим відкриттям далі та хто відповідатиме за його наслідки. Ця думка стосується не лише науки, а й повсякденного життя: рішення людини можуть впливати на інших навіть тоді, коли вона не планувала завдати шкоди. Тому історія Франкенштейна залишається значно більшою, ніж просто моторошна казка про ожилого монстра.

День Франкенштейна — гарна нагода згадати, що за одним із найвідоміших образів горору стоїть серйозна літературна історія. Мері Шеллі створила не просто страшного персонажа, а цілий світ питань про людські амбіції, самотність і моральний вибір. Її роман продовжує надихати митців і читачів, бо змушує дивитися не лише на зовнішність монстра, а й на вчинки тих, хто його створив. І, можливо, саме це робить Франкенштейна настільки живим у культурі навіть через понад 200 років після появи книжки.

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