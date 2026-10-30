Свято 30 жовтня 2026 — День Декларації словацької нації: річниця події

30 жовтня у Словаччині вшановують річницю Декларації словацької нації — документа, ухваленого в 1918 році на тлі розпаду Австро-Угорської імперії. Тоді словацькі політичні діячі заявили про право свого народу самостійно визначати майбутнє та підтримали створення спільної держави з чехами. Це рішення стало одним із важливих кроків до появи Чехословаччини й посіло особливе місце в історії словацької державності.

Історія цієї дати почалася наприкінці Першої світової війни. У 1918 році Австро-Угорська імперія, до складу якої входили землі сучасної Словаччини, стрімко втрачала владу. Війна виснажила країну, економіка переживала кризу, а народи імперії дедалі активніше вимагали права самостійно вирішувати свою долю. Чехи й словаки також прагнули позбутися старого політичного порядку та створити власну державу. Для словацького національного руху це був шанс перейти від багаторічної боротьби за права мови й культури до конкретних політичних рішень.

На той час словацькі землі перебували під владою Угорського королівства, яке входило до складу Австро-Угорщини. Словацька мова та національна культура розвивалися в умовах сильного політичного тиску й мадяризації — політики поширення угорської мови та культури. Словацькі діячі виступали за можливість розвивати власну освіту, видавати книжки, працювати в громадських установах і брати участь у політичному житті. Однак шлях до цього був складним: національний рух не мав повної свободи дій, а представники словацького населення не могли вільно визначати майбутнє своїх земель.

Ситуація почала змінюватися наприкінці війни. У січні 1918 року президент США Вудро Вільсон оприлюднив свої відомі «Чотирнадцять пунктів», серед яких були принципи, пов’язані з правами народів Австро-Угорщини. Ідея національного самовизначення стала важливим аргументом для політичних рухів, які прагнули змінити кордони Європи. Чехословацькі політичні діячі за кордоном активно працювали над міжнародним визнанням майбутньої держави. Серед ключових постатей цього процесу були Томаш Гарріг Масарик, Едвард Бенеш і генерал Мілан Растислав Штефаник. Їхня дипломатична діяльність допомогла створити умови для появи незалежної Чехословаччини.

Що сталося 30 жовтня 1918 року

Вирішальні події відбулися в місті Мартін, яке тоді мало назву Турчанський Святий Мартін. 30 жовтня там зібралися представники словацького політичного, культурного та громадського життя. Вони створили Словацьку національну раду й ухвалили документ, який увійшов в історію як Декларація словацької нації, або Мартінська декларація. Учасники зустрічі заявили, що саме Словацька національна рада має право виступати від імені словацького народу. Це було важливе політичне рішення: словацькі діячі більше не визнавали за угорським урядом права одноосібно вирішувати долю словаків.

У декларації йшлося про право народів на самовизначення та підтримку нового політичного устрою. Її автори заявили про готовність словаків долучитися до спільної держави з чехами. Документ також містив заклик до миру після років війни. Його ухвалення стало відкритим проявом політичної волі словацьких представників у момент, коли стара імперська система вже розпадалася.

Окремо варто згадати про те, що відбулося в Празі двома днями раніше. 28 жовтня 1918 року Чехословацький національний комітет у Празі проголосив створення Чехословаччини. Проте словацькі представники в Мартіні на момент ухвалення своєї декларації ще не знали про ці події. Вони діяли самостійно, спираючись на власні політичні обговорення та прагнення визначити майбутнє словаків. Саме тому історики розглядають празьке проголошення та Мартінську декларацію як два взаємопов’язані акти, що допомогли закласти основи нової держави.

Чому декларація була настільки важливою

Значення документа полягало не лише в підтримці створення спільної держави з чехами. Він також засвідчив, що словацькі політичні діячі прагнули самостійно представляти інтереси свого народу. Раніше словаки не мали власної незалежної держави в сучасному розумінні, а їхні землі перебували в межах Угорського королівства. Декларація стала одним із ключових кроків до зміни цієї ситуації. Вона допомогла закріпити політичні прагнення словаків у момент, коли після завершення війни в Європі формувався новий порядок.

У документі також відобразилося тодішнє бачення відносин між чехами та словаками. Його автори говорили про спільний чехословацький народ і підтримували створення єдиної держави. Це відповідало політичним умовам 1918 року, коли спільний проєкт мав допомогти обом народам здобути незалежність від Австро-Угорщини. Водночас у наступні десятиліття питання співіснування чехів і словаків, їхніх політичних прав та національної самобутності неодноразово ставало предметом дискусій. Тому Мартінську декларацію варто розглядати саме в контексті свого часу — як важливий крок до створення Чехословаччини, а не як проголошення незалежної Словаччини в її сучасних кордонах.

Поява Чехословаччини відкрила для словаків нові можливості в освіті, культурі та політичному житті. Почали розвиватися національні установи, зросло значення словацької мови в суспільному просторі, а словацькі діячі отримали ширші можливості впливати на державні рішення. Водночас побудова спільної держави не розв’язала всіх питань одразу. Чехи й словаки мали різний історичний досвід, а дискусії про розподіл повноважень між двома частинами країни тривали й надалі.

Чехословаччина проіснувала в різних політичних формах до кінця 1992 року. 1 січня 1993-го після мирного поділу країни виникли дві незалежні держави — Чехія та Словаччина. Отже, Мартінська декларація не проголошувала створення сучасної Словацької Республіки, але стала однією з важливих віх довгого шляху до її державності. Саме тому її значення зберігається й сьогодні.

Цікаві факти про Мартінську декларацію

Декларацію ухвалили через два дні після проголошення Чехословаччини в Празі. На перший погляд це може здаватися дивним: якщо нову державу вже проголосили, навіщо було ухвалювати ще один документ? Річ у тім, що словацькі політичні діячі в Мартіні не знали про празькі події та самостійно формулювали позицію щодо майбутнього свого народу. Їхнє рішення стало окремим підтвердженням підтримки спільної держави з чехами.

Мартінська декларація мала не лише символічне, а й політичне значення. Вона проголошувала, що представляти словаків має Словацька національна рада, а не угорська влада. Це було чітке заперечення старого порядку, за якого майбутнє словацьких земель визначалося без повноцінної участі самих словаків. У документі також ішлося про право на самовизначення та необхідність миру після війни. Таким чином, декларація поєднала національні прагнення з конкретними політичними вимогами.

Документ став важливим символом словацької національної ідентичності. Його значення не зводиться лише до створення Чехословаччини. Він нагадує про зусилля людей, які прагнули зберегти власну мову, культуру та право брати участь у політичному житті. У сучасній Словаччині цю подію згадують як одну з ключових віх формування модерної словацької нації.

Як у Словаччині вшановують цю дату

Щороку 30 жовтня в Словаччині згадують ухвалення Декларації словацької нації. У різні роки до річниці проводили офіційні пам’ятні заходи за участю представників державної влади, військових і громадськості. Зокрема, у 2019 році річницю відзначали церемонією в Братиславі на площі Мілана Растислава Штефаника. Такі заходи нагадують про людей, які брали участь у формуванні словацького політичного руху та підтримали створення спільної держави з чехами.

Особливе місце в історії цієї події посідає місто Мартін, де декларацію ухвалили. Саме з ним пов’язана назва документа — Мартінська декларація. У місті та в культурно-історичних установах Словаччини зберігають пам’ять про події 1918 року, а історики й освітяни розповідають про їхнє значення для становлення сучасної словацької нації. До річниць можуть приурочувати історичні лекції, публічні обговорення, виставки та інформаційні заходи. Їхня мета — пояснити, чому рішення, ухвалене понад століття тому, залишається важливою частиною національної історії.

Водночас ця дата не має усталених народних традицій, подібних до різдвяних чи великодніх звичаїв. Ідеться насамперед про історичне вшанування, а не про масове святкування з особливими обрядами. Формат заходів може відрізнятися залежно від року, міста та організаторів. Тому некоректно стверджувати, що в усій країні 30 жовтня обов’язково проводять однакові церемонії або що існує єдиний традиційний спосіб відзначення.

Є ще один важливий нюанс. У 2018 році, до сторіччя ухвалення декларації, 30 жовтня було окремо визначено державним святом. Однак це рішення стосувалося саме 2018 року. У чинному переліку пам’ятних дат Словаччини річниця Декларації словацької нації залишається пам’ятним днем, а не щорічним державним святом із вихідним. У 2026 році 30 жовтня припадає на п’ятницю, але для більшості людей це звичайний робочий день.

Чому про цю подію пам’ятають сьогодні

Річниця Декларації словацької нації нагадує, що становлення держави — це не одна подія, а тривалий історичний процес. У 1918 році словацькі представники скористалися моментом, коли стара імперія розпадалася, і заявили про право свого народу визначати майбутнє. Їхнє рішення стало частиною ширшого руху, який привів до створення Чехословаччини. А вже через десятиліття політичні зміни в Центральній Європі відкрили шлях до появи незалежних Чехії та Словаччини.

Для сучасної Словаччини ця дата є нагодою згадати людей, які відстоювали національні права та працювали над створенням нових політичних інституцій. Вона також нагадує про значення мови, культури й права народів брати участь у визначенні власного майбутнього. Водночас історія декларації показує, що державність не завжди виникає миттєво: вона може формуватися через переговори, політичні рішення, міжнародні обставини та тривалу роботу кількох поколінь.

30 жовтня — це не просто дата в календарі. Це нагадування про рішення, яке допомогло змінити долю словаків у переломний момент європейської історії. Мартінська декларація не створила сучасну незалежну Словаччину безпосередньо, але стала однією з важливих сходинок на шляху до її державності. Саме тому її річницю й сьогодні вшановують як частину історичної пам’яті країни.

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