31 жовтня 2026 — Гелловін: як давнє кельтське свято перетворилося на ніч жахів

Щороку 31 жовтня вулиці багатьох міст перетворюються на декорації до фільмів жахів: будинки прикрашають павутинням і гарбузами, діти перевдягаються у привидів та відьом, а дорослі влаштовують тематичні вечірки. Сьогодні Гелловін асоціюється з костюмами, солодощами й моторошними історіями, однак його історія набагато давніша за сучасні вечірки. Коріння свята сягає кельтських обрядів, а його назва та частина традицій з'явилися вже під впливом християнства.

Більшість дослідників пов'язують походження Гелловіну з давнім кельтським святом Самайн. Його відзначали народи, які жили на територіях сучасної Ірландії, Шотландії, Уельсу та частини інших регіонів Західної Європи. Саме слово «Самайн» походить із давньоірландської мови. Свято припадало на кінець жовтня — початок листопада та символізувало завершення теплого сезону й початок зими.

Для давніх кельтів зміна пір року мала особливе значення. Вони жили переважно землеробством і скотарством, тому завершення збору врожаю означало підготовку до холодів, коли їжі та світла ставало менше. Самайн був своєрідним переходом від світлої половини року до темної. Вважалося, що саме в цей період звичний порядок світу змінюється, а межа між світом живих і потойбіччям стає майже непомітною.

За давніми віруваннями, у ніч Самайну душі померлих могли повертатися до своїх домівок, а разом із ними — з'являтися й інші надприродні істоти. Люди вірили, що духи здатні як допомагати живим, так і завдавати їм шкоди. Тому намагалися задобрити невидимих гостей, залишали для них їжу та напої, а також проводили обряди, покликані захистити оселі й худобу.

Однією з головних частин святкування були великі багаття. Навколо них збиралися громади, проводили обряди, співали й танцювали. Вогонь мав символічне значення: він уособлював захист, очищення та світло перед довгою зимою. За деякими історичними описами, люди гасили домашні вогнища, а потім запалювали їх знову від спільного священного багаття, переносячи таким чином його символічний захист до своїх осель.

Існувала й традиція перевдягатися. Люди могли вдягати шкури тварин, маски та незвичний одяг. Одне з пояснень цього звичаю пов'язане з вірою в духів: маскування мало допомогти не привертати їхньої уваги або не дати їм упізнати людину. Водночас важливо розуміти, що точні значення давніх обрядів не завжди можна відновити: частина відомостей походить із пізніших записів і переказів. Так Самайн став святом, у якому переплелися завершення врожайного сезону, пам'ять про померлих, страх перед зимою та віра в потойбічний світ.

Як давнє свято отримало християнську назву

З поширенням християнства на Британських островах давні місцеві звичаї поступово почали співіснувати з церковними святами. Замість того щоб зникнути за один день, частина традицій змішувалася з новими релігійними практиками. Саме так поступово сформувалося поєднання звичаїв, яке згодом стало основою сучасного Гелловіну. Важливу роль у цьому процесі відіграло свято Дня всіх святих. У VIII столітті папа Григорій III переніс його відзначення на 1 листопада. Цього дня віряни вшановували всіх святих — відомих і тих, чиї імена не увійшли до церковного календаря. Згодом святкування поширилося на всю Західну церкву.

Наступний день, 2 листопада, згодом став Днем усіх померлих вірних — часом молитви за душі померлих. Його запровадження традиційно пов'язують із діяльністю абата Одилона Клюнійського на межі X–XI століть. Таким чином у церковному календарі з'явився цілий період, присвячений пам'яті святих і померлих. Але звідки взялася сама назва Halloween? Вона має християнське походження. Англійське All Hallows' Eve означає «вечір напередодні Дня всіх святих». Слово hallow у давнішій англійській мові означало святого або святиню. З часом словосполучення скоротилося до Hallowe'en, а згодом набуло сучасного написання Halloween.

Отже, назва свята пов'язана з християнською традицією, тоді як його давні корені — із Самайном. Протягом століть ці звичаї перепліталися, і в результаті 31 жовтня стало вечором, у якому поєдналися народні вірування, церковний календар і місцеві обряди.

Джек і диявол — легенда, яка подарувала світу гарбузові ліхтарі

Один із найвідоміших символів Гелловіну — гарбуз із вирізаними очима, носом і зловісною усмішкою. Його називають ліхтарем Джека, або Jack-o'-lantern. За цим образом стоїть стара ірландська легенда про чоловіка, якому вдалося перехитрити самого диявола. Історія має кілька версій, але найпопулярніша розповідає про скупого та хитрого чоловіка на ім'я Джек. Одного разу він зустрів диявола й запросив його випити. Коли настав час розраховуватися, Джек не захотів витрачати власні гроші. Він запропонував своєму гостю перетворитися на монету, якою можна було б оплатити напій.

Диявол погодився. Щойно він набув форми монети, Джек поклав його до кишені, де лежав срібний хрест. Через це нечиста сила втратила можливість повернути собі людську подобу. Щоб вибратися, дияволу довелося пообіцяти, що він не забиратиме душу Джека до пекла. Лише після цього чоловік випустив його. Минув час, і Джек помер. Однак на небесах йому не знайшлося місця через його гріховне життя. До пекла він також не потрапив: диявол дотримався обіцянки й відмовився приймати чоловіка. Замість цього він кинув йому жарину, щоб той міг освітлювати собі дорогу в темряві.

Джек поклав жарину всередину порожньої ріпи й відтоді нібито блукав світом, не знаходячи спокою. Так у легенді з'явився образ Джека з ліхтарем, який став одним із головних символів Гелловіну. Згодом в Ірландії та Шотландії люди почали вирізати страшні обличчя на ріпі, буряках і картоплі, а всередину ставити свічки або жарини. Такі ліхтарі розміщували біля дверей і вікон, щоб відлякувати злих духів і самого Джека. Коли ірландські та шотландські переселенці прибули до Північної Америки, вони привезли із собою цей звичай. Там ріпу поступово замінив гарбуз — більший, м'якший і значно зручніший для вирізання.

Варто зауважити, що легенда про Джека — саме фольклорна історія, а не історично підтверджена подія. Її відомі письмові версії почали з'являтися в XIX столітті. Проте саме вона допомогла закріпити за гарбузовими ліхтарями їхню моторошну назву та особливе місце у святкуванні.

Чому на Гелловін ходять від дверей до дверей і просять солодощі

Сучасна традиція trick-or-treat — коли діти у костюмах обходять будинки й просять цукерки — також має давніші європейські попередники. Один із них називався souling. У середньовічній Англії та Ірландії бідні люди напередодні Дня всіх святих і Дня всіх померлих ходили від дому до дому та просили так звані «душевні пиріжки» — soul cakes. Натомість вони обіцяли молитися за померлих родичів господарів.

Згодом у деяких місцевостях цю традицію перейняли діти. Вони також ходили до сусідів, співали пісні, читали молитви або виконували невеликі вистави, сподіваючись отримати їжу чи гроші. В інших регіонах існували звичаї переодягання та обходу осель, які називали mumming або guising.

Звичай у сучасному вигляді сформувався значно пізніше, особливо у Північній Америці. Наприкінці XIX — на початку XX століття святкування поступово перетворювалося на громадську розвагу. А після Другої світової війни, коли стало доступніше виробництво солодощів і дитячих костюмів, trick-or-treat набуло масового поширення у США. Сьогодні діти стукають у двері й вигукують «Trick or treat!». Цю фразу можна перекласти як «Цукерки або капості!». Господарі зазвичай дають їм солодощі, а відмова, за жартівливою логікою традиції, може обернутися невеличкою витівкою. Звісно, у сучасному святкуванні це переважно гра, а не справжня погроза.

Як Гелловін став святом кіно жахів

Сучасний образ Гелловіну важко уявити без кінематографа. Саме фільми зробили його не лише народним святом із костюмами й солодощами, а й справжнім культурним символом страху. Відьми, привиди, маніяки в масках, покинуті будинки та темні вулиці стали впізнаваними образами, які щороку повертаються на екрани наприкінці жовтня.

Звісно, кіно зверталося до теми Гелловіну ще до появи сучасних хорорів. Наприклад, у 1952 році Disney випустила короткометражний мультфільм Trick or Treat, у якому Дональд Дак разом із племінниками святкує Гелловін і стикається з відьмою. А у 1966 році на телебаченні вийшов анімаційний спецвипуск It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. Він розповідав про Лінуса, який чекає на появу Великого гарбуза — казкового персонажа, що нібито має прилетіти в ніч Гелловіну. Ці роботи показували свято не лише як привід лякатися, а й як частину дитячої культури.

Однак справжнім поворотним моментом для жанру став фільм «Гелловін» режисера Джона Карпентера, який вийшов у 1978 році. У центрі сюжету — Майкл Маєрс, небезпечний убивця, який повертається до рідного містечка в ніч Гелловіну. Його образ у білій масці став одним із найвідоміших у жанрі слешерів — фільмів жахів, у яких злочинець переслідує та вбиває своїх жертв.

Стрічка Карпентера стала комерційно успішною та вплинула на подальший розвиток хорорів. Вона закріпила за 31 жовтня особливу атмосферу: темні вулиці, дитячі костюми, будинки з прикрасами та відчуття, що за звичайною святковою метушнею може ховатися небезпека. Після цього з'явилися численні продовження, а сам Майкл Маєрс перетворився на одного з культових персонажів кіно жахів.

Згодом Гелловін став важливою частиною сюжетів багатьох інших фільмів. У франшизі «Крик» святкові маски та костюми стали частиною гри зі страхом, а в стрічці «Фокус-покус» глядачам показали більш казковий і комедійний бік свята. «Жах перед Різдвом» поєднав гелловінську естетику з різдвяною атмосферою, а «Кораліна у світі кошмарів» запропонувала моторошну казку, яка полюбилася і дітям, і дорослим.

Завдяки кіно Гелловін отримав власну візуальну мову. Глядачі почали асоціювати його з темними силуетами, свічками, павутинням, гарбузами, скелетами та страшними масками. А персонажі з популярних фільмів стали одними з найпоширеніших варіантів костюмів для святкових вечірок.

Як Гелловін відзначають сьогодні

Наймасштабніше Гелловін святкують у США та Канаді. У цих країнах до 31 жовтня готуються заздалегідь: прикрашають будинки, подвір'я й магазини, купують костюми, організовують тематичні заходи. Деякі власники осель перетворюють свої двори на цілі моторошні декорації з механічними скелетами, штучними могилами, павутинням і підсвічуванням. Для дітей головною розвагою залишається trick-or-treat. Вони ходять вулицями у костюмах, збирають солодощі та змагаються, хто отримає найбільше частувань. Дорослі влаштовують вечірки, конкурси на найкращий образ, перегляди фільмів жахів і тематичні вечері.

В Ірландії, звідки походить значна частина традицій свята, Гелловін також має особливе місце. Там проводять костюмовані паради, фестивалі та вуличні заходи. Серед традиційних частувань — barmbrack, солодкий хліб із сухофруктами, у якому колись запікали невеликі предмети-передбачення. Знайдена прикраса або інший символ могли, за повір'ями, підказувати, що чекає на людину в майбутньому.

У Мексиці наприкінці жовтня та на початку листопада відзначають Día de los Muertos — День мертвих. Його часто плутають із Гелловіном через яскраві образи скелетів і черепів, однак це окрема традиція з власною історією та значенням. Родини створюють домашні вівтарі на честь померлих, прикрашають їх квітами чорнобривців, фотографіями, свічками та улюбленою їжею тих, кого згадують. Це не стільки свято страху, скільки день пам'яті, любові та зв'язку між поколіннями.

У Великій Британії Гелловін також супроводжується костюмованими вечірками, прикрашанням осель і дитячими обходами будинків. Водночас тут зберігаються й інші осінні звичаї, зокрема традиція нічних багать і святкування Ночі Гая Фокса 5 листопада. Ці події мають різне походження, хоча в календарі вони розташовані зовсім поруч.

В Україні Гелловін теж став помітною частиною осіннього календаря розваг. У містах проводять костюмовані вечірки, тематичні фестивалі, квести, кінопокази та фотосесії. Кав'ярні й ресторани прикрашають інтер'єри гарбузами, павутинням і свічками, а магазини пропонують солодощі та декор у відповідній стилістиці. Для багатьох це насамперед привід перевтілитися на вечір, провести час із друзями й додати трохи містики до звичайних осінніх днів.

Водночас ставлення до свята залишається різним. Частина людей сприймає його як веселу культурну традицію, інші не підтримують через релігійні переконання або вважають чужим для української культури. Тож кожен сам вирішує, чи долучатися до святкування.

Цікаві факти про Гелловін, про які ви могли не знати

1. Спочатку ліхтарі вирізали не з гарбузів.

В Ірландії та Шотландії для цього використовували ріпу, буряк та інші коренеплоди. Вони були значно меншими й твердішими за гарбузи, тому вирізати на них страшні обличчя було непросто. Звичний нам гарбузовий ліхтар став популярним уже в Північній Америці.

2. Чорний і помаранчевий кольори мають символічне значення.

Помаранчевий пов'язують із осіннім урожаєм, гарбузами та вогнем, а чорний — із темрявою, смертю й завершенням року. Разом вони стали впізнаваною кольоровою гамою свята.

3. Гелловін колись називали «Ніччю всіх святих».

Сучасна назва Halloween утворилася від англійського All Hallows' Eve — вечора напередодні Дня всіх святих. З часом довге словосполучення скоротилося, а назва набула звичного сьогодні вигляду.

4. У старих гелловінських традиціях люди намагалися дізнатися майбутнє.

У Шотландії та Ірландії існували ворожіння на кохання й шлюб. Наприклад, дівчата могли чистити яблуко так, щоб шкірка залишилася довгою смужкою, а потім кидали її через плече. За формою, у яку вона падала, нібито можна було визначити першу літеру імені майбутнього чоловіка.

5. Яблука стали частиною гелловінських розваг не випадково.

Гра bobbing for apples — коли учасники намагаються зубами дістати яблуко з миски або діжки з водою — має давні європейські корені. Її пов'язують із традиціями ворожіння та осінніми святкуваннями. Сьогодні це одна з класичних розваг на тематичних вечірках.

6. У США Гелловін перетворився на величезну індустрію.

Костюми, декорації, солодощі, прикраси та тематичні заходи щороку формують масштабний ринок. Американці витрачають мільярди доларів на підготовку до свята, а магазини починають продавати гелловінські товари задовго до 31 жовтня.

7. Не всі костюми на Гелловін мають бути страшними.

Спочатку маскування було пов'язане з народними віруваннями про духів і потойбічний світ. Сьогодні ж люди перевдягаються у будь-кого: від вампірів і відьом до кіногероїв, співаків, політиків, мультяшних персонажів і навіть їжі. Головне — незвичний образ і трохи фантазії.

8. У Мексиці є свято, яке часто плутають із Гелловіном.

Día de los Muertos, або День мертвих, відзначають 1 і 2 листопада. Попри схожі образи черепів і скелетів, це окрема мексиканська традиція. Її головна ідея — вшанувати померлих родичів, згадати їхнє життя та символічно запросити їх додому за допомогою родинних вівтарів, фотографій, квітів і частувань.

9. Один із найвідоміших фільмів про Гелловін знімали з невеликим бюджетом.

Культовий хорор Джона Карпентера «Гелловін» 1978 року став надзвичайно успішним, хоча його бюджет був скромним за мірками кіноіндустрії. Для маски Майкла Маєрса використали перероблену маску актора Вільяма Шетнера, яку пофарбували та змінили її вигляд. Так народився один із найвідоміших образів у фільмах жахів.

10. У Гелловіну є власна «страшна» гастрономія.

Окрім солодощів і цукерок, у різних країнах готують спеціальні осінні страви. В Ірландії популярний barmbrack — солодкий хліб із сухофруктами, у США — гарбузовий пиріг, а в багатьох країнах Європи наприкінці жовтня та на початку листопада готують страви, пов'язані з осіннім урожаєм і поминальними традиціями.

Чому Гелловін досі не втрачає популярності

За кілька тисячоліть Гелловін пройшов довгий шлях: від давнього свята завершення врожаю до вечора, який асоціюється з костюмами, солодощами та кіно жахів. У ньому змішалися кельтські вірування, християнські дати, ірландські легенди, американська масова культура й сучасна індустрія розваг.

Його популярність пояснюється просто: це свято дозволяє на один вечір змінити звичний образ, приміряти на себе роль казкового чи моторошного персонажа та безпечно погратися зі страхом. Тут є місце і для дитячих солодощів, і для дорослих вечірок, і для старих легенд, які передають із покоління в покоління.

А гарбуз із вирізаною усмішкою нагадує, що за сучасними декораціями стоїть історія, яка почалася задовго до появи кінотеатрів, тематичних костюмів і цукерок у яскравих обгортках.

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