Свято 9 жовтня2026 — Міжнародний день пива і піци: історія смачного поєднання

9 жовтня у світі відзначають Міжнародний день пива і піци — неофіційне гастрономічне свято одного з найпопулярніших поєднань у світі. Його започаткували у 2016 році, а ідея належить веброзробнику та любителю піци й пива Ніку Сауліно. У 2026 році День пива і піци припадає на п’ятницю, тож для прихильників цього поєднання дата ще й зручно збігається з початком вихідних.

Міжнародний день пива і піци — досить молоде свято. Його започаткували у 2016 році. Ініціатором став Нік Сауліно — веброзробник і великий шанувальник піци та пива. Він звернув увагу на те, що для безлічі популярних продуктів уже існують окремі тематичні дні, а для класичного поєднання піци та пива такого приводу не було. Тому Сауліно вирішив створити власне свято і присвятити його саме цій парі.

Для нового свята обрали 9 жовтня. Дата не пов’язана з якоюсь давньою історичною подією чи традиційним італійським фестивалем. Це сучасна ініціатива, яка поширилася через інтернет, календарі гастрономічних дат, заклади харчування та соціальні мережі. Згодом 9 жовтня почали використовувати як привід для тематичних акцій, дегустацій і зустрічей друзів.

Саме тому важливо не плутати цей день з Міжнародним днем пива, який відзначають у першу п’ятницю серпня, або з окремими днями піци. День пива і піци присвячений саме їхньому поєднанню. Його головна ідея проста — згадати про два продукти, які давно стали частиною повсякденного життя в багатьох країнах. А заодно зібратися за столом із друзями чи родиною.

Чому саме пиво і піца

Піца та пиво добре поєднуються не лише через популярність. У них є смаки, які доповнюють один одного. Піца часто містить сир, томатний соус, м’ясо, спеції та солону хрустку скоринку. Пиво має газованість, легку гіркоту і різну вираженість солодких або солодових нот. Разом ці характеристики створюють поєднання, яке для багатьох здається дуже природним.

Газованість пива допомагає освіжити смак після жирної та сирної їжі. Вона створює відчуття свіжості в роті після кожного шматочка. Гіркота хмелю може добре контрастувати із солоним сиром або гострими начинками. А більш солодові сорти можуть доповнювати підсмажену скоринку та карамелізовані смаки. Саме тому вибір напою можна підлаштовувати не просто під піцу загалом, а під конкретну начинку.

Є ще один простий момент. І піца, і пиво чудово підходять для компанії. Піцу легко розділити на кількох людей, а за столом можна спробувати різні смаки. Саме ця невимушена атмосфера і зробила поєднання популярним у кафе, пабах, піцеріях та вдома. Тому свято фактично присвячене не тільки їжі та напою, а й спільному відпочинку.

Історія піци набагато давніша за саме свято

Хоча сучасна піца асоціюється насамперед з Італією, її історія почалася не у 2016 році і навіть не в сучасному вигляді італійської кухні. Люди протягом тисячоліть готували пласкі коржі з тіста та додавали до них різні продукти. Подібні страви існували в різних культурах Середземномор’я та Близького Сходу. Вони були простими, недорогими та зручними для їжі. Саме слово «pizza» має дуже давню письмову історію. Одне з найстаріших відомих письмових згадувань цього слова датується 997 роком і походить із міста Гаета в Італії. Водночас це ще не була піца в тому вигляді, який ми знаємо сьогодні. Звична нам страва сформувалася значно пізніше, а особливу роль у її розвитку відіграв Неаполь.

Важливу роль у сучасному вигляді піци відіграли помідори. Після появи їх у Європі вони поступово стали використовуватися в італійській кухні. Згодом поєднання тіста, томатного соусу, сиру та інших начинок перетворилося на основу сучасної піци. А вже з Італії страва почала активно поширюватися світом. У різних країнах піца змінилася під місцеві смаки. У Нью-Йорку популярною стала тонка піца, яку зручно складати навпіл. У Чикаго з’явилася глибока піца з товстим коржем. У Детройті відома квадратна піца з хрусткими краями. Тому сьогодні слово «піца» може означати десятки зовсім різних за виглядом і смаком страв.

А що відомо про історію пива

Пиво має ще давнішу історію. Свідчення його виробництва сягають кількох тисячоліть до нашої ери. Дослідники пов’язують ранню історію пивоваріння з культурами Стародавньої Месопотамії та Єгипту. Для давніх людей це був не просто напій для відпочинку. Пиво також було частиною харчування і мало важливе місце в повсякденному житті. Протягом століть рецепти пива сильно змінювалися. Різні народи використовували місцеві зернові, воду, трави та інші інгредієнти. Згодом хміль став одним із ключових компонентів пивоваріння в Європі. Сьогодні існують сотні різних стилів пива — від легких лагерів до темних стаутів та інших крафтових варіантів.

Цікаво, що сучасна різноманітність пива чудово підходить для експериментів із піцою. Легкий лагер може добре доповнити просту сирну або овочеву піцу. Пиво з вираженою хмелевою гіркотою часто поєднують із гострими начинками. Темні сорти можуть підкреслювати смак грибів, копченого м’яса або добре підсмаженої скоринки. Тобто навіть у межах одного свята можна спробувати багато різних комбінацій.

Як правильно поєднувати пиво і піцу

Для поєднання піци та пива немає одного правильного правила. Тут багато залежить від особистого смаку. Проте є кілька простих принципів, які допомагають експериментувати. Легші сорти пива зазвичай не перебивають ніжні начинки, а більш насичені можуть краще впоратися з гострими або жирними продуктами.

Наприклад, лагер або пільзнер можна спробувати з класичною сирною піцою, овочами чи легкою начинкою. Освіжаючий смак такого пива не буде занадто сильно конкурувати з їжею. Для піци з пепероні або іншою гострою начинкою можна вибрати більш ароматне пиво з вираженою хмелевою гіркотою. Воно допомагає врівноважити жирність і гостроту.

До піци з грибами, копченим м’ясом або сильно підсмаженою скоринкою можна підібрати темніші сорти. Їхні обсмажені та солодові нотки можуть перегукуватися зі смаками скоринки. А якщо хочеться чогось незвичайного, можна взяти фруктове або пшеничне пиво та поекспериментувати з піцою, де є гострі, солодкуваті чи фруктові компоненти. Головне правило тут просте: поєднання має подобатися саме вам.

Як відзначають День пива і піци

У цього свята немає складного офіційного ритуалу. Його можна відзначити у піцерії, пабі або просто вдома. Один із найпопулярніших варіантів — замовити кілька різних піц і взяти до них різні види пива. Тоді можна порівняти смаки та визначити, яке поєднання сподобалося найбільше.

Ще один варіант — влаштувати домашню pizza party . Можна приготувати тісто, поставити на стіл кілька начинок і дозволити кожному зробити власну піцу. Це особливо добре працює для компанії друзів або сімейного вечора. А поки тісто підходить, можна підготувати різні соуси та безалкогольні напої.

У піцеріях і пивних закладах до 9 жовтня можуть приурочувати спеціальні пропозиції, дегустації та тематичні меню. Деякі заклади пропонують спробувати кілька сортів напою разом із різними видами піци. Такий формат дозволяє не просто поїсти, а й зрозуміти, як різні смаки працюють разом.

Ще одна традиція — фотографувати свою піцу та напій і ділитися знімками в соцмережах. Для цього використовують, зокрема, хештеги #BeerAndPizzaDay, #BeerAndPizza та #PizzaAndBeer. Так свято, яке спочатку було просто ідеєю одного ентузіаста, отримує нових учасників у різних країнах.

Цікаві факти про пиво і піцу

Піца та пиво сьогодні настільки звичне поєднання, що складно уявити, що колись вони були зовсім не такими, як зараз. Піца не завжди мала томатний соус, багато сиру та десятки варіантів начинок. Пиво також протягом тисячоліть змінювалося залежно від технологій та продуктів, доступних пивоварам. Сучасна класична пара сформувалася вже після довгої історії розвитку обох продуктів.

Ще один цікавий факт — піца має величезну кількість регіональних варіантів . Навіть в Італії вона може сильно відрізнятися залежно від міста. А після поширення в інших країнах з’явилися власні стилі та рецепти. Тому День пива і піци можна перетворити на справжню гастрономічну подорож, не виїжджаючи з міста.

Саме свято також показує, як у сучасному світі можуть народжуватися нові традиції. У 2016 році це була просто ідея Ніка Сауліно, який вирішив присвятити окремий день улюбленому поєднанню. Після цього дату почали підхоплювати календарі та заклади, а в соцмережах з’явилися публікації від людей з різних країн. Сьогодні 9 жовтня День пива і піци вже фігурує в міжнародних календарях тематичних дат.

День пива і піци у 2026 році

У 2026 році Міжнародний день пива і піци відзначатимуть у п’ятницю, 9 жовтня. Це буде десята річниця від започаткування свята у 2016 році. Дата залишається незмінною — 9 жовтня щороку. Це не офіційний вихідний і не державне свято. Його сенс значно простіший — зібратися разом, скуштувати улюблену піцу та підібрати до неї напій. Для тих, хто не вживає алкоголь, організатори свята окремо пропонують безалкогольні альтернативи, зокрема безалкогольне пиво або інші напої.

А головна традиція цього дня фактично не потребує складних правил. Можна обрати класичну «Маргариту», піцу з м’ясом, грибами чи овочами, спробувати нову начинку або взагалі приготувати її самостійно. Головне — не поспішати, насолодитися їжею та провести час із близькими. Адже саме заради такого простого задоволення і створили це незвичайне гастрономічне свято.

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