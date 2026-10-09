Свято 9 жовтня 2026 — Всесвітній день пошти: історія та цікаві факти

9 жовтня у світі відзначають Всесвітній день пошти. Ця дата пов’язана зі створенням Всесвітнього поштового союзу, який понад 150 років тому допоміг країнам домовитися про спільні правила міжнародного листування. Сьогодні пошта — це вже не тільки листи й листоноші, а величезна система, яка доставляє посилки, документи, товари та навіть надає фінансові послуги.

Всесвітній день пошти щороку відзначають 9 жовтня. Саме цього дня у 1874 році в Берні, столиці Швейцарії, представники 22 країн підписали Бернський договір. Він започаткував Генеральний поштовий союз — організацію, яка згодом отримала назву Всесвітній поштовий союз, або ВПС. Офіційно Всесвітній день пошти з’явився набагато пізніше. Його проголосили у 1969 році на Всесвітньому поштовому конгресі в Токіо. Відтоді 9 жовтня стало днем, коли у різних країнах говорять про значення поштового зв’язку та його роль у житті людей.

Дата невипадкова. Вона збігається з річницею створення Всесвітнього поштового союзу. У 2024 році організація відзначила вже 150 років від моменту підписання Бернського договору. За цей час пошта пройшла шлях від паперових листів і марок до складної міжнародної системи доставки та цифрових сервісів.

Навіщо створили Всесвітній поштовий союз

У XIX столітті відправити лист в іншу країну було значно складніше, ніж зараз. Різні держави мали власні правила, тарифи та поштові системи. Для міжнародної кореспонденції часто доводилося укладати окремі двосторонні угоди. Через це лист міг проходити через кілька країн, і на кожному етапі виникали нові правила та платежі. З розвитком торгівлі та міжнародних зв’язків така система стала незручною. Потрібні були спільні правила, які дозволили б простіше пересилати пошту через кордони. Саме тому у 1874 році представники 22 держав зібралися у Берні та домовилися створити єдиний поштовий простір для міжнародного обміну листами.

Нову організацію спочатку назвали Генеральним поштовим союзом. Уже через чотири роки, у 1878-му, через швидке розширення її складу назву змінили на Всесвітній поштовий союз. Сьогодні це спеціалізована установа ООН, яка допомагає країнам співпрацювати у сфері поштового зв’язку.

Як пошта змінила світ

Пошта протягом століть була одним із головних способів передавати інформацію на великі відстані. Ще задовго до появи сучасних поштових служб правителі використовували гінців, а на важливих маршрутах створювали спеціальні станції для зміни коней і швидшої доставки повідомлень. Поступово можливість надсилати листи отримували не лише державні установи чи заможні люди, а й звичайні громадяни.

Велику роль у розвитку пошти відіграла реформа у Великій Британії в 1840 році. Сер Роуленд Гілл запропонував систему, за якої відправник заздалегідь оплачував пересилання листа. Тоді ж з’явилася знаменита поштова марка «Пенні Блек», яку вважають першою у світі поштовою маркою. Такий підхід значно спростив користування поштою та став важливим кроком у розвитку сучасної поштової системи.

Міжнародна пошта також поступово ставала швидшою. На початку XX століття до доставки почали активно залучати авіацію. У 1911 році французький пілот Анрі Пеке здійснив один із перших офіційних авіапоштових рейсів в Індії. Він перевіз приблизно 6500 поштових відправлень із Аллахабада до Найні. Політ тривав 27 хвилин, а відстань становила близько 10 кілометрів.

Що сьогодні робить пошта

Сьогодні пошта значно ширша за звичайні листи. Поштові оператори доставляють посилки, документи, покупки з інтернет-магазинів та інші відправлення. У багатьох країнах поштові мережі також допомагають людям отримувати фінансові послуги, здійснювати платежі та грошові перекази. За даними ООН, через поштові мережі базовими фінансовими послугами користуються понад 1,5 мільярда людей у світі.

Особливо важливою пошта залишається для людей у невеликих населених пунктах і віддалених районах. Там поштове відділення може бути одним із небагатьох місць, де людина може отримати не лише посилку чи лист, а й доступ до інших необхідних послуг. Саме тому Всесвітній день пошти нагадує не тільки про традиційне листування, а й про соціальну роль поштової мережі. Пошта також залишається важливою для бізнесу. Через неї щодня рухаються товари, документи та комерційні відправлення між містами й країнами. З розвитком онлайн-торгівлі значення посилок і логістики лише зросло. Тож навіть у час месенджерів та електронної пошти фізична поштова мережа нікуди не зникла.

Цікаві факти про пошту

Історія пошти має чимало незвичайних фактів. Наприклад, перший відомий поштовий документ знайшли в Єгипті, і він датується приблизно 255 роком до нашої ери . Водночас організовані системи передачі повідомлень існували ще раніше — ними користувалися правителі та державні структури.

Цікаво, що перші країни-засновниці міжнародного поштового союзу були не лише європейськими. Серед 22 держав, які підписали Бернський договір у 1874 році, були Єгипет, США, Османська імперія та інші країни. Саме ця угода дозволила поступово створити спільні правила для міжнародної пошти.

Ще один цікавий факт стосується поштових марок. Всесвітній поштовий союз має одну з найбільших міжнародних поштових колекцій. У його Міжнародному бюро в Берні зберігається понад 180 тисяч марок з різних країн світу. Для колекціонерів такі експонати мають не лише матеріальну, а й історичну цінність.

Пошта також має власний пам’ятник у Берні. Його називають монументом «Навколо світу». Скульптура зображує п’ятьох посланців, які символізують п’ять континентів і передають листи один одному. Пам’ятник відкрили у 1909 році, і він став одним із символів міжнародної поштової співпраці.

Як відзначають Всесвітній день пошти

У різних країнах цей день проходить по-різному. Поштові оператори можуть презентувати нові послуги, проводити тематичні заходи та організовувати дні відкритих дверей у відділеннях, сортувальних центрах і поштових музеях. Так люди можуть побачити, як працює пошта не лише за віконцем, а й за лаштунками. Окреме місце займає філателія — колекціонування поштових марок та інших знаків поштової оплати. До Всесвітнього дня пошти в різних країнах проводять виставки, випускають спеціальні марки та поштові штемпелі. Іноді створюють пам’ятні сувеніри, присвячені історії пошти або певній події.

Ще одна традиція — різноманітні конкурси для дітей та молоді. Всесвітній поштовий союз проводить міжнародний конкурс написання листів для школярів віком від 9 до 15 років. Його започаткували у 1971 році, щоб заохочувати дітей до письма та допомагати їм розвивати навички спілкування через листи. Щороку в ньому беруть участь понад мільйон дітей з різних країн. У деяких країнах 9 жовтня також нагороджують працівників пошти за хорошу роботу. Проводять конференції, семінари, культурні та спортивні заходи. Також можуть відзначати переможців національних етапів міжнародного конкурсу написання листів.

Чому цей день важливий зараз

На перший погляд може здатися, що в епоху месенджерів, електронної пошти та відеодзвінків звичайна пошта вже не має такого значення. Але насправді її роль просто змінилася. Тепер люди рідше відправляють паперові листи, зате значно частіше замовляють товари, отримують документи та пересилають посилки. Поштові оператори при цьому продовжують залишатися частиною великої міжнародної інфраструктури.

Саме тому Всесвітній день пошти — це не лише привід згадати старі листи, марки та листонош. Це можливість побачити, наскільки сильно змінилася система за останні півтора століття. Від гінців і паперових конвертів вона прийшла до міжнародної логістики, цифрових сервісів та доставки мільярдів відправлень. Але головна ідея залишилася тією самою — допомагати людям залишатися на зв’язку, навіть коли між ними сотні або тисячі кілометрів.

У 2026 році Всесвітній день пошти припадає на п’ятницю, 9 жовтня. Цього дня у світі вкотре говоритимуть про роботу поштових служб, людей, які щодня доставляють відправлення, та про те, як пошта продовжує змінюватися разом із суспільством.

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