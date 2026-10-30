Свєнчковський пройшов на територію Конституційного трибуналу Польщі — RMF24

Президент Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свєнчковський пройшов на територію установи у Варшаві після пошкодження захисного кріплення на хвіртці огорожі. Перед будівлею трибуналу на алеї Шуха зібралися демонстранти та політики, повідомляє RMF24.

Спроба відчинити хвіртку

Після прибуття Свєнчковського учасники зібрання почали намагатися відчинити хвіртку, що веде на територію Конституційного трибуналу. Сам Свєнчковський запитав присутніх, чи має хтось лом.

Згодом до хвіртки підійшов один з учасників протесту, який назвався слюсарем, і спробував її відчинити. Під час цього було видно іскри. Свєнчковський заявив, що спроба відкрити хвіртку відбувалася за його наказом. Після пошкодження захисного кріплення він пройшов на територію трибуналу, став перед шеренгою поліцейських і, тримаючи посвідчення, закликав впустити президента установи.

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Поліція та учасники зібрання

На території трибуналу поліція встановила бар’єри, сформувавши другу лінію охорони. Раніше правоохоронці затримали трьох людей, які проникли через огорожу. Вулицю біля будівлі також перекрили.

Серед присутніх були лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, колишня президентка Конституційного трибуналу Юлія Пшиленбська, а також представники Конфедерації Польської Корони на чолі з Гжегожем Брауном. Учасники зібрання тримали польські прапори, плакати та прапори «Солідарності».

За даними PAP, Анна Корвін-Пйотровська, яка має найдовший суддівський стаж у Конституційному трибуналі, видала розпорядження про місячну перерву у виконанні службових обов’язків Свєнчковським та віцепрезидентом трибуналу Бартошем Соханьським. Варшавська поліція заявила, що проводить передбачені законом дії на території установи після повідомлення судді Корвін-Пйотровської про можливі загрози життю чи здоров’ю суддів і працівників трибуналу.

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