У Шотландії перший міністр Джон Свінні заявив на конференції Шотландської національної партії (SNP) в Абердіні, що кампанія за другий референдум про незалежність уже почалася. Про це повідомляє The Guardian. SNP планує запустити загальнонаціональну ініціативу Choose Scotland, щоб переконувати жителів Шотландії у перевагах виходу зі складу Сполученого Королівства.

Кампанія Choose Scotland

Свінні назвав Choose Scotland найпродуманішою кампанією в історії SNP. За його словами, її підтримає фонд із шестизначною сумою. Метою ініціативи є формування суспільного консенсусу щодо виходу Шотландії з унії.

На конференції Свінні також заявив, що умови для прихильників незалежності стають сприятливішими. Водночас він не має повноважень самостійно призначити новий референдум: для проведення голосування потрібна згода уряду у Вестмінстері.

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Розрахунок на вибори

Представники SNP вважають, що найреалістичнішим шляхом до нового референдуму може бути парламент без парламентської більшості у Вестмінстері. За такого сценарію націоналісти, на їхню думку, могли б відігравати ключову роль у формуванні майбутнього прогресивного уряду та порушити питання нового голосування на переговорах.

Нині SNP має в парламенті Великої Британії вісім депутатів. Заступниця першого міністра Дженні Гілрут заявила, що партія підтримала б дострокові загальні вибори, оскільки це могло б активізувати рух за незалежність. Депутатка Лара Берд припустила, що за близьких результатів виборів SNP могла б вести переговори про ще один референдум із наступним урядом у Вестмінстері.

Останнє моделювання Electoral Calculus прогнозує вузьку перемогу Лейбористської партії та 28 місць для SNP, хоча попередні опитування допускали для партії вищий результат. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, зі свого боку, закликав шотландський уряд зосередитися на практичних проблемах, зокрема на кризі вартості життя, а не на конституційному питанні.

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