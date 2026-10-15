Світовий банк оцінив програму реформ у Пакистані як помірно задовільну — Dawn

Світовий банк оцінив реалізацію програми Pakistan Public Resources for Inclusive Development — Multiphase Programmatic Approach у Пакистані обсягом 700 млн доларів як помірно задовільну. Водночас загальний рівень ризиків для програми банк визначив як суттєвий, повідомляє Dawn.

Програма має підтримати макроекономічну стабільність, підвищити якість державних послуг, мобілізувати внутрішні доходи та поліпшити якість бюджетних видатків. Однією з її цілей є підвищення співвідношення податкових надходжень до валового внутрішнього продукту Пакистану з 12,3% у червні 2025 року до 15% до червня 2030 року.

Ризики та фінансування

Світовий банк пояснив оцінку високими ризиками у політичній сфері та державному управлінні. Також він вказав на помірні або суттєві ризики, пов’язані з макроекономічною ситуацією, секторальними стратегіями й політикою, інституційною спроможністю, фідуціарними питаннями, екологічними та соціальними стандартами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними банку, для програми здійснено авансове перерахування 164,52 млн доларів. Водночас у Світовому банку зазначили, що за більшістю показників, від яких залежить виділення коштів, зафіксовано значний прогрес. Уряд Пакистану також запускає компонент технічної допомоги та пов’язані механізми реалізації програми.

Затримки у статистичній реформі

Банк повідомив уряду про затримки зі створенням керівної ради Пакистанського бюро статистики та призначенням головного статистика. Посада залишається вакантною з 24 вересня 2026 року. Умови програми передбачають, що вона не має бути незайнятою під час її виконання, а чинному державному службовцю не можна формально делегувати повноваження головного статистика.

Окремо Світовий банк надав від помірної до суттєвої оцінку ризиків програмі Connected Punjab вартістю 70 млн доларів, розрахованій до червня 2031 року. Вона охоплює розширення широкосмугового доступу, цифрові державні послуги, готовність до використання штучного інтелекту та розвиток безготівкових розрахунків.

Читай нас у