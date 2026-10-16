Світовий банк підтримуватиме газові проєкти там, де це доречно — Climate Home News

Президент Світового банку Аджай Банга на щорічній зустрічі установи в Бангкоку, Таїланд, заявив, що банк і надалі підтримуватиме окремі газові проєкти в країнах, що розвиваються, поряд із відновлюваною енергетикою, гідро- та атомною генерацією. Про це повідомляє Climate Home News.

За словами Банги, домогосподарства, шахти, заводи, ферми й міста, що зростають, потребують надійної та доступної базової генерації. Він зазначив, що підхід Світового банку передбачає поєднання відновлюваних джерел енергії, гідроенергетики, газу там, де це доречно, атомної енергетики, мереж передачі, електромереж і систем накопичення енергії.

Підтримка енергетичних проєктів

Світовий банк припинив підтримку вугільних проєктів приблизно десять років тому, а торік уперше не профінансував жодного нафтового проєкту. Банк також більше не підтримує розвідку газу, однак фінансує деякі проєкти, пов’язані з його транспортуванням і використанням.

Серед них — проєкт вартістю 140 млн доларів, покликаний допомогти Беніну, Кот-д’Івуару та Того імпортувати скраплений природний газ. Водночас фінансування чистої енергетики Світовим банком у 2023–2025 роках становило трохи менш як 10 млрд доларів на рік, тоді як фінансування викопного палива було меншим за 1,5 млрд доларів щороку.

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Тиск США та позиція активістів

Заява Банги прозвучала на тлі тиску з боку США, які закликають Світовий банк розширити підтримку газових проєктів. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що банк має скасувати заборону на фінансування розвідки та видобутку газу й нафти. На його думку, це могло б сприяти розширенню доступу до електроенергії в Африці.

Кліматичні активісти, навпаки, закликають повністю припинити фінансування викопного палива. Представник організації Recourse Суніл Ачарія заявив, що викопний газ робить країни вразливими до коливань світових ринків і боргів, а державні кошти слід спрямовувати на відновлювану енергетику.

У липні Світовий банк під тиском США скасував ціль спрямовувати 45% свого фінансування на проєкти з кліматичними вигодами, але продовжив план дій щодо зміни клімату. У червні 2025 року банк також скасував заборону на підтримку атомної енергетики. Банга повідомив, що у співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії установа підтримуватиме модернізацію чинних атомних електростанцій.

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