Світовий банк планує мобілізувати для Нігерії $5,79 млрд — Premium Times Nigeria

Група Світового банку планує мобілізувати для Нігерії до 5,79 млрд доларів приватного фінансування для сільського господарства та цифрової інфраструктури. Президент Нігерії Бола Тінубу заявив, що ініціатива допоможе підприємствам розширювати діяльність і залучати інвестиції в економіку, повідомляє Premium Times Nigeria.

За словами Тінубу, Нігерія запровадила економічні реформи, покликані створити міцнішу основу для інвестицій і поліпшити можливості для заробітку населення.

Підтримка фермерів, малого бізнесу та освіти

За даними Світового банку, ініціатива має допомогти фермерам, які шукають якісне насіння перед посівною, власникам малих підприємств, що не можуть отримати доступний кредит, а також студентам, яким складно підключитися до цифрових класів.

Для залучення приватного капіталу планують поєднати програми за підтримки Світового банку, фінансування Міжнародної фінансової корпорації та інструменти зниження ризиків від Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій. У банку заявили, що такий підхід має спрямувати приватні кошти у сектори, важливі для зростання й економічної трансформації Нігерії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оптоволоконна мережа та інвестиційний портфель

Ініціатива також має підтримати урядовий проєкт Project BRIDGE, який передбачає розгортання 90 тис. кілометрів нової оптоволоконної інфраструктури та розширення цифрового підключення по всій країні. Загальнонаціональну мережу відкритого доступу планують будувати, утримувати у власності та експлуатувати у межах державно-приватного партнерства.

У Світовому банку очікують, що перший раунд відбору інвесторів залучить щонайменше 156 млн доларів приватного капіталу. Подальше фінансування потенційно може відкрити до 1,1 млрд доларів приватних інвестицій до 2030 року.

Тінубу також заявив, що Нігерія сформувала портфель із 65 проєктів, готових до інвестування, для яких шукають 78,5 млрд доларів. За його словами, міністр фінансів і координатор економіки Тайво Оєделе та голова Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо представили ці можливості на Nigeria Investors Forum у Бангкоку під час щорічних зборів МВФ і Світового банку 2026 року.

Читай нас у