У Бангкоку, Таїланд, президент Групи Світового банку Аджай Банга заявив, що установа прагне забезпечити 19 млрд доларів фінансування проєктів у сфері критично важливих мінералів у 2026–2030 фінансових роках. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Банга оголосив про цю ціль під час пленарного засідання щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. За його словами, Світовий банк має намір уп’ятеро збільшити обсяг своєї діяльності у сфері критично важливих мінералів протягом п’яти років.

Ціль фінансування

Новий план реалізації Metals and Minerals передбачає 19 млрд доларів фінансування критично важливих мінералів у 2026–2030 фінансових роках. Для порівняння, у 2021–2025 фінансових роках цей обсяг становив 3,6 млрд доларів.

Світовий банк також визначив 20 країн, з якими може співпрацювати над проєктами розвитку у цій сфері.

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Співпраця з країнами

Цього тижня банк запустив перші домовленості з країнами спільно з партнерами з багатосторонніх банків розвитку. Їхня мета — розвивати місцеві галузі, щоб більше робочих місць і доданої вартості залишалося в країнах-партнерах.

Сполучені Штати, найбільший акціонер Світового банку, закликали установу збільшити фінансування розвитку критично важливих мінералів. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що банк має активніше підтримувати видобуток і переробку через зниження ризиків проєктів, фінансування та інвестиції в необхідну інфраструктуру, зокрема в проєкти глибоководного видобутку.

Банга не згадував глибоководний видобуток у своїй заяві. Водночас план Світового банку передбачає обережний підхід до цього нового сектору: будь-яка участь та інвестиції мають відповідати політикам установи.

Також Банга повідомив, що у 2026 фінансовому році, який завершився 30 червня, Група Світового банку залучила 112 млрд доларів приватного капіталу. Разом із кредитуванням із власного балансу загальний обсяг фінансування групи сягнув 230 млрд доларів.

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