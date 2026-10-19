Світовий банк прогнозує скорочення економіки Лівану на 6,4% — France 24

За даними France 24, Світовий банк прогнозує, що економіка Лівану у 2026 році скоротиться на 6,4%, а інфляція становитиме близько 17,5%.

Тривалість кризи

Економічна криза в Лівані триває з 2019 року. France 24 зазначає, що слабке відновлення, яке спостерігалося торік, було зірване новим загостренням війни Ізраїлю з «Хезболлою».

За оцінкою Світового банку, наведеною виданням, обидва показники є прогнозом на поточний рік. Це не дані про вже зафіксовані результати.

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Вплив інфляції

France 24 повідомляє, що наслідки кризи помітні в повсякденному житті країни. Зростання розриву відчувається у становищі домогосподарств і бізнесів, а також у споживчих звичках населення.

У сюжеті йдеться про те, як інфляція тисне на домогосподарства. Матеріал про ситуацію в Лівані підготували кореспонденти Серж Бербері та Рене Девіс і оприлюднили 19 жовтня 2026 року.

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