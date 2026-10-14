TAIEX на Тайвані впав на 961 пункт через розпродаж технологічних акцій — Taipei Times

Тайванський фондовий індекс TAIEX знизився на 960,65 пункту, або на 1,95%, до 48 341,31 пункту. Акції провідного виробника чипів Taiwan Semiconductor Manufacturing Co втратили 1,97%. Як повідомляє Taipei Times, падіння відбулося після нічнього розпродажу технологічних акцій у США та на тлі стрибка цін на нафту після атаки хуситів на аеропорт у Саудівській Аравії.

Розпродаж на Тайвані

Обсяг торгів на основному майданчику Тайванської фондової біржі зріс до 1,125 трлн тайванських доларів, або 35,22 млрд доларів США, проти 894,52 млрд тайванських доларів у понеділок. Три найбільші інституційні інвестори сукупно здійснили чистий продаж акцій на 198,446 млрд тайванських доларів. Іноземні інвестори продали акції на нетто-суму 165,342 млрд тайванських доларів — це третій за масштабом чистий розпродаж за всю історію, за даними біржі.

Аналітик Moore Securities Investment Consulting Адам Лін пов'язав початкові втрати з падінням американських напівпровідникових компаній: Philadelphia Semiconductor Index знизився на 2,67%. За його словами, продажі посилилися після різкого спаду технологічних акцій у Південній Кореї та на тлі ринкових спекуляцій, зокрема щодо можливої затримки постачань платформи Nvidia Vera Rubin.

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Тиск на виробників пам'яті

Папери тайванського постачальника пам'яті Nanya Technology Corp подешевшали на 7,4%. На південнокорейському ринку індекс KOSPI в певний момент втрачав понад 6%, а за підсумками торгів знизився на 5,5%. Акції SK Hynix впали на 10%, Samsung Electronics — більш ніж на 7%.

Тиск на сектор посилили повідомлення про прогрес китайської CXMT Corp у технології, що має підвищити щільність пам'яті. За даними цих повідомлень, компанія розглядала випуск нового серверного продукту на базі цієї технології до кінця року.

У Японії Nikkei 225 втратив 1,8%. Акції Kioxia Holdings Corp впали більш ніж на 13%, Tokyo Electron Ltd — більш ніж на 7%, а Advantest Corp — більш ніж на 8%. Додаткове занепокоєння інвесторів викликали коментарі генерального директора Broadcom Хока Тана, який порівняв інвестиційний ажіотаж навколо штучного інтелекту з азартною грою та заявив, що галузь ще не знайшла сталої бізнес-моделі.

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