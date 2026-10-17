Тайвань передасть 17 країнам до 24 876 тонн рису — Taipei Times

Тайвань цього року передасть до 24 876 тонн білого рису з державних запасів 17 країнам Африки, Латинської Америки та Азії, які терміново потребують продовольчої допомоги. Про це у Всесвітній день продовольства повідомило Агентство сільського господарства та продовольства при Міністерстві сільського господарства Тайваню, пише Taipei Times.

Продовольча допомога для 17 країн

Рис виростили на Тайвані. Його надаватимуть безоплатно в межах Програми гуманітарної продовольчої допомоги, яку Тайвань започаткував 2002 року. Цьогоріч програма увійшла у свій 25-й рік.

В агентстві заявили, що продовольча допомога не впливає на внутрішню продовольчу безпеку Тайваню та міжнародну торгівлю. Завантаження рису для відправлення вже розпочалося.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Доставку організують із неурядовими організаціями

За транспортування та розвантаження відповідатиме Міністерство закордонних справ Тайваню у співпраці з неурядовими організаціями, серед яких Буддійський благодійний фонд Цзи Цзи, World Vision Taiwan і Good Neighbors Taiwan.

Ці організації допомагатимуть доставляти продовольчу допомогу людям із вразливих груп у віддалених районах. Серед її отримувачів, за даними агентства, будуть самотні літні люди, біженці та сироти.

Рис пройшов перевірку безпечності на Тайвані, відповідає стандарту якості CNS Grade 2 і пакується у стійкі до падіння мішки вагою 10 або 30 кілограмів, щоб зберегти зерно під час тривалого перевезення. На кожному мішку надрукують прапор Тайваню та напис Love From Taiwan.

Читай нас у