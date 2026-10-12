Тайвань планує подвоїти військову поліцію до 11 тисяч військових — Taipei Times

Міністерство національної оборони Тайваню планує збільшити чисельність Військової поліції з 5 600 до 11 000 військовослужбовців та розширити її функції до бойових операцій. Це передбачено п’ятирічним планом структури сил, повідомляє Taipei Times.

Оборона Тайбея та критичної інфраструктури

Згідно з документом, командування Військової поліції має трансформуватися зі структури, зосередженої на підтриманні порядку та охороні президента, на моторизовані піхотні сили. Їхнім завданням буде оборона столичного регіону Тайбея й критично важливої інфраструктури у разі ударів, спрямованих на дезорганізацію державного керівництва.

Перший гарнізонний бойовий підрозділ військової поліції відповідає за оборону південної частини Тайбея, зокрема спеціальної зони Боай. Він має взаємодіяти з 66-ю бригадою морської піхоти, що базується на авіабазі Суншань, а також із командуванням району Гуаньду сухопутних військ.

У разі нападу добровольці та призовники Військової поліції мають захищати ключові урядові об’єкти в зоні Боай, головні автошляхи, мости та енергетичну інфраструктуру.

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Закупівлі для міського бою і протидії дронам

За даними видання, плани закупівель для Військової поліції зосереджені на веденні бою в міській забудові, асиметричній війні та протиповітряній обороні від низьколітних безпілотників. Значну увагу приділяють саме протидії дронам.

Підрозділ планує отримати американські мобільні системи M-ACE для боротьби з безпілотниками. Вони поєднують встановлені на транспортних засобах оптико-електронні та інфрачервоні сенсори, радари, модулі радіоелектронної боротьби, засоби спрямованої дії та 30-міліметрову гармату Bushmaster. Заявлена ефективна дальність системи становить 3 км.

Військова поліція також має пріоритет у постачанні нових штурмових гвинтівок T112 і розумних прицілів Smartshooter, призначених для ураження безпілотників на відстані до 400 метрів. Проєкт бюджету передбачає 140 млн нових тайванських доларів на дистанційно керовані бойові модулі з протитанковими керованими ракетами, а також кошти на автомобілі зі штурмовими драбинами, бронетранспортери та командний автомобіль президента з посиленим бронезахистом і захищеним від глушіння супутниковим зв’язком.

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