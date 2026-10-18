Тайвань планує залучити цивільні судна для обстеження узбережжя — Taipei Times

Міністерство національної оборони Тайваню планує залучити цивільні рибальські судна й літаки до високоточного гідрографічного обстеження узбережжя та пляжів, які військові вважають імовірними місцями висадки китайського десанту. Про це з посиланням на неназваного високопоставленого військового посадовця повідомляє Taipei Times.

Такі потенційні місця висадки у військовому середовищі називають «червоними пляжами». Міністерство, американські аналітичні центри та Інститут досліджень національної оборони й безпеки визначили від чотирьох до 20 таких ділянок, зокрема Чжувей у Таоюані, Вацзивей у районі Балі міста Новий Тайбей та Сішу в Тайнані.

Судна та літаки для збору даних

Військові планують укладати контракти з приватними геодезичними компаніями, які використовуватимуть цивільні човни, зокрема рибальські, оснащені багатопроменевими ехолотами. Вони збиратимуть детальні батиметричні дані на мілководді завглибшки до трьох метрів, де більші судна не можуть працювати, а меншим човнам потрібно значно більше часу для обстеження.

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Для масштабного вивчення пляжів військові також планують фрахтувати цивільні літаки з технологією LiDAR. Лазерне сканування крізь поверхню води має дозволити швидко створювати тривимірні моделі рельєфу над і під ватерлінією.

Використання інформації

За словами посадовця, отримані дані можуть бути використані для планування оборони від амфібійної висадки: визначення глибоких каналів для мінування та рифів, де можна розміщувати перешкоди. Це, за задумом, має ускладнити рух китайських суден, амфібійних машин і суден на повітряній подушці.

Цивільні виконавці збиратимуть лише первинні фізичні дані. Їх очищення, об’єднання та прив’язка до військової тактики й координат оборонних операцій здійснюватимуть у закритому режимі військові підрозділи, зокрема метеорологічно-океанографічний підрозділ ВМС Тайваню.

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