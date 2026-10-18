Тайвань придбає 292 розвідувальні дрони V-BAT у Shield AI — Taipei Times

Тайванські ВМС і Берегова охорона придбають загалом 292 розвідувальні безпілотники вертикального зльоту й посадки MQ-35A V-BAT виробництва американської оборонно-технологічної компанії Shield AI. ВМС планують закупити 280 апаратів, ще 12 уже отримала Берегова охорона, повідомляє Taipei Times.

Вартість програми

Берегова охорона заклала на придбання 12 дронів 1,2 млрд нових тайванських доларів, або 37,1 млн доларів США. ВМС у межах чотирирічної програми Yuan Xiao планують витратити 36 млрд нових тайванських доларів на 280 V-BAT. Загальна вартість закупівлі оцінюється у 37,2 млрд нових тайванських доларів.

Згідно зі звітом Міністерства національної оборони Тайваню за 2027 фінансовий рік, замовлення ВМС перевищить кількість V-BAT, проданих Shield AI Сполученим Штатам та іншим країнам НАТО станом на 2024 рік, — тоді йшлося про 250 апаратів. Після завершення постачань Тайвань може стати найбільшим оператором цих дронів за межами США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розвідка для берегової оборони

Із запланованих для ВМС безпілотників 212 призначені для Командування берегових бойових дій та підрозділів протикорабельних ракет Hsiung Feng. До пакета також входять 140 систем управління та 82 наземні транспортні засоби.

У міністерському звіті зазначено, що дрони мають допомогти зберігати оперативні можливості у разі, якщо китайські атаки порушать структуру командування Тайваню. ВМС також послалися на використання V-BAT під час війни в Україні, заявивши, що апарати виконали 130 успішних розвідувальних місій попри сильні російські засоби радіоелектронної протидії.

Президент і співзасновник Shield AI Брендон Цзен на брифінгу в Тайбеї 2 жовтня заявив, що частка компонентів тайванського виробництва у V-BAT має зрости з 16% до 25%. Aerospace Industrial Development Corp забезпечуватиме логістику, технічне обслуговування та навчання для тайванських дронів.

Читай нас у