Тайвань виділить понад NT$500 млн на розширення дошкільних закладів — Taipei Times

Міністерство освіти Тайваню у 2026 році спрямує понад 500 млн нових тайванських доларів, або близько 15,58 млн доларів США, на розширення доступності державних дошкільних закладів і груп. Це має полегшити доступ до недорогого догляду за дітьми для сімей із двома доходами, повідомляє Taipei Times.

Ініціатива є частиною урядових заходів зі зменшення навантаження на батьків малих дітей і підтримки народжуваності. За офіційною статистикою, станом на минулий місяць чисельність населення Тайваню скорочувалася 33 місяці поспіль.

Групи для дворічних дітей

Після об'єднання систем дитсадків і центрів денного догляду у 2012 році діти можуть відвідувати дошкільні заклади з двох років і до початку навчання в початковій школі. Водночас для прийому дворічних дітей заклад повинен мати окрему групу.

Закон обмежує чисельність такої групи 16 дітьми віком від двох до трьох років. Якщо у групі до восьми дітей, потрібен щонайменше один працівник сфери догляду й освіти, а у групах від дев'яти дітей — щонайменше двоє. Дворічних дітей також не можна об'єднувати в одній групі зі старшими віковими категоріями.

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Рівень охоплення дворічних дітей дошкільною освітою зріс із 14,7% у 2016 році до 64,1% торік. Міністерство вже створило 600 державних і квазідержавних груп для дворічних дітей — утричі більше за початкову ціль додати 200 таких груп упродовж 2024–2026 років.

Планування на місцях і плата для батьків

Місцева влада визначатиме потребу в нових закладах або групах з огляду на кількість дітей і вчителів у районах, фактичний набір та запити батьків. Міністерство надаватиме субсидії на таке розширення. Насамперед місцевій владі рекомендують розглядати створення груп для дворічних дітей у початкових школах, де вже є приміщення для догляду за дітьми.

Щомісячна плата в державних дошкільних закладах обмежена NT$1 тис. за першу дитину, тоді як для другої та наступних дітей відвідування безоплатне. У неприбуткових закладах ліміт становить NT$2 тис. за першу дитину і NT$1 тис. за другу, а в квазідержавних — NT$3 тис., NT$2 тис. і NT$1 тис. відповідно за першу, другу та наступних дітей. Сім'ї з низькими та нижчими за середні доходами звільнені від оплати в квазідержавних закладах.

Родини, чиї діти не відвідують державні або квазідержавні дошкільні заклади, можуть отримувати щомісячну допомогу на догляд: NT$5 тис. за першу дитину, NT$6 тис. за другу та NT$7 тис. за кожну наступну. Державні дошкільні заклади також надають продовжений догляд у будні та додаткові послуги під час зимових і літніх канікул; за даними міністерства, продовжений догляд пропонують 95% таких закладів.

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