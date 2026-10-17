Тайвань видворив китайського студента і заборонив йому в’їзд на п’ять років — Taipei Times

На Тайвані Національне імміграційне агентство анулювало дозвіл на в’їзд китайському студенту за обміном на прізвище Ван, видворило його та заборонило подаватися на в’їзд протягом п’яти років. Відомство заявило, що рішення пов’язане з дописом студента в Douyin — китайській версії TikTok — який агентство вважає спрямованим проти президента Тайваню Вільяма Лая, повідомляє Taipei Times.

Публікація про виступ президента

Вільям Лай у понеділок виступив на церемонії закриття програми Taiwan Bridge Program у Національному тайванському університеті. Студент, який навчався там за програмою обміну, оприлюднив відео з виступом президента й додав коментарі, які багато користувачів сприйняли як погрози.

У дописі також були гасла про неминучість об’єднання обох берегів Тайванської протоки та проти дій, що просувають незалежність Тайваню. Публікація спричинила обурення в інтернеті, де лунали заклики до Міністерства внутрішніх справ видворити студента.

Згодом Ван перепросив і заявив, що не мав наміру фізично завдати шкоди будь-кому.

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Рішення імміграційної служби

Імміграційне агентство заявило, що завершило перевірку відповідно до законодавства та консультувалося з Міністерством освіти, Радою у справах материкового Китаю й іншими державними органами. Відомство дійшло висновку, що дії студента порушили принцип взаємної поваги та гідності й спричинили суспільний неспокій на Тайвані.

За даними агентства, студента видворили о 15:00. Правила в’їзду мешканців материкового Китаю на Тайвань передбачають анулювання дозволу, якщо людина, що перебуває на Тайвані з офіційним дозволом, порушує принцип взаємної поваги та гідності. Агентство також повідомило, що наступні заявки Вана на відвідування Тайваню ретельно перевірятимуть.

Національний тайванський університет заявив, що супроводжував студента під час допиту владою та надавав йому допомогу. Університет також зазначив, що поважає застосування урядом відповідних правил і дотримується принципів свободи висловлювань, відкритості та поваги в кампусі.

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