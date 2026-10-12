Тайвань заявив про моніторинг китайських навчань із бойовою стрільбою — The Japan Times

Тайвань уважно стежить за серією китайських навчань із бойовою стрільбою, що цього тижня проходять уздовж узбережжя КНР. Про це в Тайбеї заявив міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку, повідомляє The Japan Times.

Навчання у п’яти районах

Китайська адміністрація морської безпеки оголосила попередження про обмеження судноплавства у п’яти районах — від Південнокитайського моря до північно-східної провінції Ляонін. Жодна із визначених зон не розташована навколо Тайваню.

Найближчий до острова район навчань розташований біля узбережжя східної китайської провінції Чжецзян. Згідно з повідомленнями для мореплавців, маневри мають тривати весь тиждень.

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Оцінка тайванського Міноборони

За попередньою оцінкою Тайваню, йдеться про стрільби берегової артилерії та пов’язаних із нею підрозділів. Ку заявив, що Тайвань дотримуватиметься принципу максимально широкої оцінки можливих дій противника та продовжить спостерігати за активністю Китаю незалежно від того, чи це стрільби, чи військова підготовка.

Президент Тайваню Лай Чінте у промові з нагоди Національного дня заявив, що острів цінує мир, але не відмовиться від свободи, а право тайванського народу на існування має поважатися. Пекін засудив ці слова. Міністерство оборони Китаю заявило, що Лай нібито перебільшує загрозу з боку КНР і намагається «домогтися незалежності за допомогою сили».

Китай не пов’язував навчання цього тижня з промовою Лая. Китайські військові майже щодня діють поблизу Тайваню. Водночас масштабних військових навчань КНР не проводила з кінця грудня — тоді вони відбулися після оголошення Вашингтоном пакета продажу озброєнь Тайваню на $11 млрд.

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