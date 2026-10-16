Тайвань закликав не їхати до Китаю на заходи до річниці Сунь Ятсена — RMF24

Влада Тайваню закликала жителів не відвідувати Китай під час запланованих на листопад заходів до 160-річчя від дня народження Сунь Ятсена. У Тайбеї вважають, що Пекін використовує постать політика, якого шанують по обидва боки Тайванської протоки, для просування наративу про «об’єднання» з островом, повідомляє RMF24.

Заходи заплановані на 12 листопада

Китай оголосив, що проведе урочистості 12 листопада. Сунь Ятсен, який помер 1925 року, був одним із лідерів революції 1911 року, що завершила багатовікове імператорське правління в Китаї. Згодом він заснував Китайську Республіку.

Після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна уряд Китайської Республіки 1949 року переїхав на Тайвань. Китайська Республіка досі є офіційною назвою Тайваню.

Заява тайванської ради

Тайванська Рада у справах материкового Китаю в четвер увечері закликала жителів не брати участі в заходах у КНР і не поширювати наративи китайської влади. Пекін поки не оприлюднив деталей листопадової програми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тайванська установа заявила, що історична інтерпретація, яку просуває Пекін, не відповідає фактам. За її оцінкою, урочистості мають на меті популяризувати меседж про «протидію незалежності Тайваню та підтримку об’єднання».

Як зазначає Reuters, у Пекіні Сунь Ятсена представляють як національного героя, патріота й попередника революції, яка, за трактуванням китайської влади, привела до створення Китайської Народної Республіки 1949 року. Під час попередніх пам’ятних заходів 2016 року лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що Сунь виступав проти спроб «розділити країну», а повне об’єднання батьківщини називав обов’язком усіх китайців.

На Тайвані Сунь Ятсен офіційно вважається «батьком нації», а його портрет розміщений в адміністрації президента. Водночас його політична концепція «Три народні принципи» більше не є обов’язковою частиною шкільної програми.

Президент Тайваню Лай Цінде та правляча Демократична прогресивна партія підтримують окрему від Китаю ідентичність острова. Пекін називає Лая «сепаратистом» і відмовляється від контактів із його адміністрацією. Тайванський президент, зі свого боку, заявляє, що майбутнє острова можуть визначати лише його жителі.

Читай нас у