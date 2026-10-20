Тайвань залучить M1A2T Abrams до навчань Ляньюн — Taipei Times

Тайвань залучить американські танки M1A2T Abrams до масштабних навчань Ляньюн, які розпочнуться наприкінці листопада та триватимуть у грудні. Це буде друга участь цих танків у великих військових маневрах Тайваню, повідомляє Taipei Times з посиланням на військове джерело.

Танки вже доправили на базу

За словами джерела, 584-та бронетанкова бригада сухопутних військ, яка експлуатує M1A2T Abrams, уже перевезла машини на Об'єднану базу оперативної підготовки в повіті Піндун. Під час місячних маневрів екіпажі танків перевірятимуть бойову координацію.

Уперше M1A2T Abrams залучили до великих навчань під час щорічних маневрів Ханьгуан у серпні. Ці загальнонаціональні навчання, що передбачають бойові стрільби, є найбільшими на Тайвані, тоді як Ляньюн посідають друге місце за масштабом.

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Спільна підготовка трьох родів військ

Навчання Ляньюн проводять на півдні Тайваню як перевірку взаємодії армії, флоту та повітряних сил у спільному відбитті вторгнення противника. У цьогорічних маневрах також візьмуть участь призовники, які проходять обов'язкову однорічну службу.

Директор підрозділу оборонної стратегії та ресурсів Інституту досліджень національної оборони і безпеки Су Цзиюнь зазначив, що танки M1A2T нині експлуатують лише військовослужбовці-добровольці, а не призовники. Водночас він наголосив на важливості участі призовників у великих навчаннях із бойовими стрільбами для отримання більш просунутої підготовки.

Вашингтон схвалив угоду про продаж Тайваню 108 танків M1A2T Abrams у 2019 році. Її вартість становила приблизно 1,45 млрд доларів США. Наприкінці жовтня минулого року 584-та бригада отримала 38 машин, ще 42 танки надійшли у квітні. Решту 28 одиниць техніки тестують і готують до введення в експлуатацію.

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