Тайвань запропонував продовжити службу пілотів до 58 років — South China Morning Post

Міністерство оборони Тайваню запропонувало дозволити військовим пілотам служити до 58 років. Ініціатива має допомогти зберегти досвідчених авіаторів перед формуванням підрозділів, оснащених 66 новими винищувачами F-16V Block 70, замовленими у США, повідомляє South China Morning Post.

72 додаткові посади

Згідно з планом, граничний вік служби для пілотів у званнях підполковника та полковника можуть підвищити приблизно з 48 і 52 років відповідно до 58 років. Водночас план передбачає продовження чинних максимальних строків служби, які нині становлять 26 років для підполковників і 30 років для полковників.

Військово-повітряні сили планують створити 72 додаткові посади для висококваліфікованих пілотів у званнях підполковника та полковника, які відслужили щонайменше 14 років. Ці посади будуть поза межами штатної чисельності: офіцери зможуть зберегти звання, літати замість виконання командної чи адміністративної роботи, а також навчати молодших пілотів. Вони й надалі отримуватимуть надбавки за льотну службу та виплати за продовження служби.

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Потреба в кадрах для F-16V

Міністр оборони Веллінгтон Ку Лі-сюн заявив, що схема покликана втримати досвідчених пілотів, які можуть перейти до комерційних авіакомпаній. Цивільні пілоти можуть літати до 65 років. Від початку року зі служби звільнилися 57 пілотів ВПС; усі вони завершили обов’язковий мінімальний строк служби.

Для експлуатації додаткових винищувальних підрозділів Тайваню потрібно призначити понад 100 пілотів. Перші два з 66 F-16V Block 70 прибули 2 жовтня на авіабазу Чжихан у повіті Тайдун на сході Тайваню. Очікується, що вони служитимуть у Сьомому тактичному винищувальному крилі, яке формують поетапно.

У виробництво вже запустили 63 літаки, шість із них перебувають на етапі льотних випробувань. У ВПС повідомили, що укомплектованість пілотських посад становить 87,8%, а після завершення підготовки пілотів у січні може зрости до 91,3%. Пропозицію подали до Кабінету міністрів для схвалення 4 вересня, а її вартість оцінили більш ніж у 40 млн нових тайванських доларів, або близько 1,3 млн доларів США.

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