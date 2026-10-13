Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті пообіцяла, що уряд до кінця фінансового року в березні завершить формування базової політики щодо прийому іноземних резидентів. Під час слухань у верхній палаті парламенту вона сказала, що уряд представить моделювання майбутніх демографічних тенденцій і комплекс заходів реагування, повідомляє The Japan Times.

Демографічна стратегія

Нова політика враховуватиме прогнози чисельності населення та їхній вплив на японське суспільство й економіку. Уряд намагається поєднати зростаючу потребу в іноземних працівниках зі скороченням населення, а також зважає на темпи імміграції та її вплив на місцеві громади.

До кінця року уряд також планує ухвалити комплексну стратегію щодо населення. Вона має визначити, як країні пристосовуватися до демографічного скорочення, якщо заходи для підвищення народжуваності не дадуть результату. Цю стратегію розглядатимуть разом із правилами прийому іноземних резидентів.

Дискусія про ліміти

Лідер партії Sanseito Сохей Камія закликав Такаїті запровадити кількісні обмеження на імміграцію, зокрема щодо щорічного чистого припливу іноземців, загальної кількості іноземних резидентів та їхньої частки в населенні. Загального законодавчого ліміту на кількість іноземців у Японії наразі немає.

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Водночас числові обмеження діють для окремих статусів перебування, зокрема в програмі Specified Skilled Worker для працівників галузей із дефіцитом кадрів. У квітні уряд призупинив новий прийом працівників за напрямом громадського харчування, коли їхня кількість наблизилася до встановленої межі у 50 тисяч осіб.

Скорочення населення і дефіцит кадрів

У січні міністерство внутрішніх справ повідомило, що кількість громадян Японії впала нижче 120 мільйонів уперше за 42 роки. Національний інститут досліджень населення і соціального забезпечення прогнозував у 2023 році, що до 2070 року загальна чисельність населення країни скоротиться приблизно до 87 мільйонів, а частка іноземців перевищить 10%.

Наприкінці 2025 року в Японії проживали близько 4,13 мільйона іноземців — 3,47% населення. У серпні урядова робоча група почала вивчати прогнози чисельності іноземного населення та їхній вплив на економіку, соціальне забезпечення й місцеві громади. Серед варіантів, які розглядають, — обмеження, прив’язані до чисельності населення, та поширення квот на більшу кількість статусів перебування.

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