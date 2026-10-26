Таксисти в Римі пригрозили страйком через ціни на пальне — Anadolu Agency

В Італії таксисти та водії автомобілів приватного найму провели протест біля Міністерства транспорту в Римі через стрімке зростання цін на пальне. Учасники акції попередили, що протест може перерости у страйк, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ANSA.

Вимоги перевізників

Демонстрацію організували асоціації таксистів It Taxi, Uritaxi та Unicoop разом з операторами приватного найму Unitrav. Станом на час повідомлення перебоїв у роботі служб не фіксували. Інші профспілки планували провести масштабну акцію у Флоренції у вівторок.

Протестувальники вимагають ширших податкових пільг, зокрема відновлення податкових кредитів, які поступово скорочували. Представник Federtaxi Cisal Карло ді Алессандро заявив, що від початку кризи операційні витрати зросли на 25–30%. За його словами, страйк залишається одним із варіантів, які розглядають перевізники.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори з вантажним сектором

Міністр транспорту Маттео Сальвіні та його заступник Едоардо Ріксі мають у вівторок зустрітися з представниками автомобільного вантажного сектору, щоб обговорити структурні проблеми галузі. Минулого тижня уряд виділив 105 млн євро екстреної підтримки — понад 127 млн доларів.

Італія також разом із Чехією, Румунією та Словаччиною звернулася до Європейського Союзу щодо продовження тимчасової допомоги аграріям, щоб покрити зростання витрат на пальне. Пропозицію очікували представити у вівторок на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства.

Читай нас у