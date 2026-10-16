Тамагочі знову на піку популярності: культова іграшка 90-х переживає відродження

0:00 / 0:00

Майже через 30 років після появи японська іграшка тамагочі знову набирає популярності. Хвилю ностальгії підтримують дорослі, які виросли з віртуальними улюбленцями, а також нове покоління дітей.

Тамагочі вперше з’явився 23 листопада 1996 року в Японії. Власникам потрібно було годувати цифрового персонажа, лікувати його, прибирати за ним і стежити за його потребами. Якщо улюбленця залишали без догляду, він міг захворіти або померти.

За майже три десятиліття іграшка поширилася більш ніж у 50 країнах і регіонах світу. Загальний обсяг постачань перевищив 100 млн пристроїв.

Нове відродження пов’язують із популярністю культури японської епохи Хейсей, що тривала з 1989-го до 2019 року. Виробник продовжує оновлювати пристрої: у сучасних моделях є кольорові екрани та додаткові можливості, які дозволяють полегшити догляд за віртуальним улюбленцем. Зокрема, в окремих версіях можна найняти «няню», поки власник зайнятий.

У липні 2026 року вийшла нова модель Tamagotchi Paradise. Загалом за історію франшизи створили 38 моделей, однак головна ідея залишилася незмінною — віртуальний улюбленець потребує регулярної уваги.

Джерело: The Asahi Shimbun

Компанія Mattel разом з OpenAI розроблятиме іграшки та ігри на базі штучного інтелекту. Перший перший продукт на базі ШІ має з’явтися вже цього року.

У компанії OpenAI підтвердили, що платформапочала фіксувати підвищену кількість помилок і затримок у роботі ChatGPT, Sora і API, а о 13:00 сервіс уже класифікували як такий, що зазнає часткового збою.

Читай нас у