Танкер біля Катару повідомив про влучання кількох снарядів — The Hindu

Як повідомляє The Hindu, танкер, який прямував біля північного узбережжя Катару, передав британській службі морської безпеки UKMTO повідомлення, що зазнав ударів кількох снарядів. У UKMTO зазначили, що внаслідок інциденту є невстановлена кількість постраждалих.

Де стався інцидент

За даними агентства, повідомлення про інцидент надійшло в середу, 7 жовтня. На час повідомлення судно перебувало за 51 морську милю, або 94 кілометри, від катарського узбережжя. У The Hindu зазначили, що ця точка розташована приблизно за 500 кілометрів від Ормузької протоки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування обставин

Британська служба повідомила, що компетентні органи розслідують обставини події. Водночас UKMTO не уточнила походження танкера. У матеріалі не вказано кількість постраждалих або інші подробиці про наслідки влучань. Катар у повідомленні названо невеликою державою Перської затоки.

Читай нас у