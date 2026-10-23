Танкер із 40 тисячами тонн російського дизелю прямує до Нью-Йорка — Reuters

Танкер із 40 тисячами тонн російського дизельного палива прямує до Нью-Йорка. Як повідомляє Reuters, постачання відбувається після домовленості президента США Дональда Трампа з очільником Росії Володимиром Путіним щодо поставок дизелю.

Танкер з дизельним паливом перебуває під прапором Мальти та вже вийшов з російського порту Приморська у Балтійське море. Очікується, що танкер прибуде до США 7 листопада.

Дональд Трамп заявив, що домовився з Росією про експорт 300 тисяч тонн, або близько 2,25 мільйона барелів дизельного палива у жовтні. США споживають до 2,9 мільйона барелів дизельного палива щоденно.

Про це повідомляє Reuters.

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