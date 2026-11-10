Танкер із російським дизелем розвернувся за 400 миль від США — Bloomberg

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Танкер Agioi Fanendes, який перевозить російське дизельне пальне до США, несподівано змінив курс і почав віддалятися від американського узбережжя.

Судно розвернулося приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка. На його борту перебуває близько 40 тисяч тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки — майже 300 тисяч барелів.

За даними Bloomberg, із 9 листопада танкер рухається зигзагоподібним маршрутом. Спочатку після виходу з російського порту Приморськ наприкінці жовтня він вказував Нью-Йорк як пункт призначення, однак згодом змінив його на «для виконання замовлень».

У компанії-менеджері судна пояснили, що порт розвантаження поки не підтверджений.

Раніше Росія заявляла про завантаження чотирьох танкерів дизельним пальним для США відповідно до домовленостей між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Джерело: Bloomberg

Два підсанкційні танкери з російським дизелем, які спершу заявили пунктом призначення східне узбережжя США, змінили маршрути. Один із них прямує до Бразилії, інший — до Середземного моря.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські компанії прийняти партії російського дизельного пального, які вже прямують через Атлантичний океан. Однак бізнес не поспішає погоджуватися навіть на значні знижки, побоюючись юридичних наслідків і репутаційних втрат.

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

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