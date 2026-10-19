Танкер Sled із російською нафтою відновив рейс після посадки на мілину — Interia

Танкер Sled, який перевозить російську нафту до Данії, уночі зупинився в Балтійському морі та, за повідомленнями німецьких медіа, сів на мілину. Згодом вітер відніс судно від німецького узбережжя в напрямку Данії. У понеділок вранці танкер відновив рух і прямує до порту Скаген, повідомляє Interia.

Проблеми з рушійною установкою

Sled належить грецькій судноплавній компанії та ходить під прапором Багамських Островів. Судно перевозить нафту з російського порту Приморськ до данського Скагена. У неділю ввечері танкер рухався від району острова Борнхольм на захід.

Близько 01:30 уночі з неділі на понеділок судно, за даними німецьких медіа, мало проблеми з рушійною установкою. Воно суттєво знизило швидкість, повністю зупинилося та сів на мілину. Після цього вітер відніс танкер у бік Данії, де він став на якір приблизно за пів морської милі від данських територіальних вод.

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Моніторинг ситуації

Із німецького порту Мукран на острові Рюген до танкера направили аварійний буксир VB Bremen Fighter. Операцію координували ВМС Данії, які повідомляли про контроль ситуації та радіозв’язок із судном.

Поблизу Sled також, за даними видання, перебував російський десантний корабель «Александр Шабалин» ВМС держави-агресора. Німецька поліція, яка також стежила за ситуацією, підтвердила відновлення рейсу. За даними MarineTraffic, танкер перебував на схід від данського острова Лангеланн і рухався на північ.

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