Танкери могли підірватися на мінах в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

У південному проході Ормузької протоки 8 жовтня повідомили про кілька потужних вибухів. Іранський державний мовник IRIB, посилаючись на військові джерела, заявив, що вибухи могли статися після того, як нафтові танкери натрапили на морські міни.

Версія військових джерел

За даними Anadolu Agency, вибухи пролунали за кілька хвилин до повідомлення IRIB у південній частині стратегічної водної артерії. Військові джерела, на які посилається іранський мовник, припустили, що танкери могли рухатися маршрутами, не санкціонованими Тегераном.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За версією цих джерел, у районі могли бути встановлені міни, на які й могли натрапити судна. IRIB не назвав кількості танкерів, що могли бути залучені до інциденту, а також не оприлюднив інформації про їхню ідентифікацію.

Напруженість у протоці

Повідомлення про вибухи надійшло на тлі посилення напруженості в Ормузькій протоці. Іран раніше попереджав судна не використовувати маршрути, які Тегеран вважає несанкціонованими.

Читай нас у