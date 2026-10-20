Таїланд і Камбоджа обговорили зниження напруги щодо морського кордону — Bangkok Post

Таїланд і Камбоджа під час переговорів у Гаазі, Нідерланди, обговорили заходи зі зміцнення довіри та запобігання інцидентам у спорі щодо морських кордонів. Таїланд заявив, що захищатиме свій суверенітет у процесі визначення меж, повідомляє Bangkok Post.

Примирювальна процедура в Гаазі

Другий раунд примирювальної процедури відбувся 14–18 жовтня в Постійній палаті третейського суду в Гаазі. Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеу заявив, що дискусії були присвячені юридичним і технічним питанням морських меж та заходам зі зміцнення довіри.

За його словами, позиція Таїланду ґрунтується на міжнародному праві та Конвенції ООН з морського права. Бангкок наголосив, що процедура має стосуватися винятково делімітації морських кордонів.

Комісія з примирення попросила обидві країни надати докази на підтримку їхніх претензій щодо континентального шельфу та меж територіального моря. Вона розгляне подані позиції й матеріали перед ухваленням рішення щодо наступних кроків, а також може запросити додаткову інформацію або надати рекомендації.

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Можливі заходи для зниження напруги

Сіхасак Пхуангкеткеу підкреслив, що ця процедура не є судовим розглядом у Міжнародному суді ООН і не передбачає юридично обов’язкового рішення. Водночас Таїланд готовий відповідати на додаткові запитання та розглядати пропозиції за умови захисту його національних інтересів і суверенітету.

Сторони також підтвердили важливість врегулювання суперечок шляхом двостороннього діалогу відповідно до міжнародного права. Вони розглядають проєкт документа про поліпшення атмосфери для переговорів, зокрема про утримання від взаємних звинувачень або заяв на міжнародних майданчиках, які можуть зашкодити процесу.

Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва Камбоджі у заяві в неділю також висловило підтримку примирювальній процедурі за Конвенцією ООН з морського права. Серед погоджених заходів сторони визнали право одна одної робити заяви для захисту законних прав або виправлення фактичної дезінформації. Наступну зустріч комісії з представниками двох країн заплановано на 24–27 листопада в Куала-Лумпурі, Малайзія.

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