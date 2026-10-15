Таїланд і Камбоджа продовжили переговори щодо морського кордону — Anadolu Agency

Таїланд і Камбоджа 15 жовтня продовжили в Гаазі, Нідерланди, другий раунд примирних переговорів щодо морського розмежування за Конвенцією ООН з морського права. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Thai Inquirer.

Технічні та правові питання

Закриті зустрічі відбуваються в Постійній палаті третейського суду та мають тривати до 18 жовтня. Сторони розглядають технічні й правові питання, подають докази та пояснюють принципи, на яких ґрунтуються їхні претензії щодо морського розмежування.

За даними камбоджійських медіа, Камбоджа прагне укласти з Таїландом комплексну угоду про морський кордон відповідно до міжнародного права. Камбоджійська сторона також готова розглядати спільну розробку ресурсів і справедливий розподіл ресурсів.

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Позиції делегацій

Якщо країни не досягнуть домовленості про морське розмежування або спільну розробку ресурсів, Камбоджа пропонує, щоб Примирна комісія підготувала звіт із рекомендаціями. За даними камбоджійських медіа, його можуть використати як основу для майбутніх переговорів відповідно до зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права.

Таїландську делегацію очолює віцепрем’єр-міністр Пакорн Нілпрапунт, камбоджійську — віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Прак Сокхонн. Очікується, що 17 жовтня до переговорів долучиться міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу.

Перший раунд відбувся 14–16 вересня в Сінгапурі. Тоді сторони погодили умови призначення комісії та процедурні правила, виклали свої позиції й провели окремі консультації з комісією, але не оголосили про врегулювання питання морського кордону.

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