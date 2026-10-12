Таїланд перевірить 1203 заклади догляду після повідомлень про порушення — Bangkok Post

Уряд Таїланду наказав упродовж двох місяців перевірити всі 1203 зареєстровані заклади догляду за літніми людьми та людьми, які потребують догляду. Рішення ухвалили після повідомлень про переповненість, роботу без ліцензій та ймовірне жорстоке поводження в установах у провінціях Канчанабурі й Нонтхабурі, повідомляє Bangkok Post.

Перевірки за два місяці

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я посилити нагляд і забезпечити дотримання норм безпеки, щоб захистити мешканців закладів від неналежного поводження та небезпечних умов. Перевірки проводитиме Департамент підтримки медичних послуг разом із центральним офісом, 12 регіональними центрами підтримки медичних послуг і провінційними управліннями охорони здоров’я.

За даними видання, усі 1203 заклади зареєстровані в Департаменті підтримки медичних послуг. Інспектори перевірятимуть дотримання Закону про заклади охорони здоров’я 2016 року. Увагу приділять стану приміщень, безпеці та стандартам послуг, зокрема чистоті, безпечному середовищу, доступним входам і виходам для літніх мешканців, системам реагування на надзвичайні ситуації та засобам безпеки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Причини посилення нагляду

Стандарти також передбачають належні системи догляду, кваліфікований персонал і суворе дотримання ліцензійних вимог. Приводом для загальнонаціональної кампанії стали скарги на обмеження свободи, фізичні напади, неналежну гігієну та інші порушення в центрах догляду.

Зокрема, під час перевірки будинку догляду Sothonchai Nursing Home у районі Тха Муанг провінції Канчанабурі влада виявила переповненість, несанкціонований догляд за людьми з психічними розладами та ліжка, схожі на клітки. У Нонтхабурі інспектори також виявили два неліцензовані заклади й переповненість у ліцензованому будинку догляду.

Читай нас у